Hospital Yaakunah responde a críticas por recibir a Pedro Sola tras polémica animalista: “No es relevante limpiar el nombre”

Ventaneando visitó la Fundación para el Desarrollo y Bienestar Yaakunah. (Crédito: Ventaneando)

La visita de Pedro Sola y el equipo de Ventaneando al Hospital Yaakunah, tras la polémica por los comentarios del conductor sobre perros y sus dueños, desató una nueva ola de reacciones en redes sociales.

La clínica veterinaria recibió una avalancha de críticas en Facebook, donde varios usuarios condenaron su decisión de recibir a figuras señaladas por incitar al maltrato animal, mientras otros cuestionaron los motivos detrás de la colaboración y la autenticidad de su compromiso con el bienestar de los animales.

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Lluvia de críticas en redes al Hospital Yaakunah

Tras la transmisión de Ventaneando donde se ve a Pedro Sola en el lugar, el Hospital Yaakunah recibipo una gran cantidad de comentarios negativos en Facebook.

Entre los mensajes más duros se leía: “No es posible que hayan recibido a personas que fomentan el maltrato animal”.

Hospital Veterinario Yaakunah reacciona a críticas tras recibir a Pedro Sola (Hospital Veterinario Yaakunah/ IGtiopedritosola)

Otros usuarios fueron más allá y cuestionaron la ética del hospital: “¿Quién en su sano juicio dejó pasar a Pedrito Sola? ¿O también son aliados del maltrato animal?”.

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Las críticas no se detuvieron ahí. Algunos acusaron abiertamente a la clínica de haber aceptado la visita solo por interés económico y para limpiar la imagen de los involucrados en la polémica.

“Estuvo buena la paga $, ellos lo hacen para limpiar su imagen, no porque les interese el bienestar animal, y ustedes se prestaron a limpiar su nombre”, afirmó un usuario, generando una discusión encendida en los comentarios.

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La defensa del hospital: “Nuestro objetivo es educar”

Ante la presión, la administración del Hospital Yaakunah respondió con un mensaje institucional.

El comunicador convivió con perros e incluso los acarició (Imagen Ilustrativa Infobae)

En su publicación, argumentaron: “Es nuestro objetivo como institución promover el bienestar animal, a través de la concientización y educación de la población. Es por ello que recibimos al equipo de Ventaneando, con el fin de educar a los miembros y transmitirles información valiosa e importante acerca del cuidado y respeto por los seres vivos”.

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La clínica reiteró que la colaboración fue una oportunidad para poner el tema del respeto animal en la conversación pública y que no están a favor de la violencia ni de discursos de odio.

“Esperamos que esta información de relevancia llegue a muchas personas para atacar el problema de desinformación desde la raíz. Todos merecemos un trato digno y respetuoso por el hecho de existir”, concluyó la respuesta oficial.

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Un hombre y una mujer aparecen sentados en un set de televisión, con flores en primer plano y elementos decorativos al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A usuarios que insistieron en la supuesta motivación económica, el hospital respondió:

“Para nosotros no es relevante limpiar o no el nombre del programa. Sin embargo, esto abre puertas para que a las personas que sí nos interesa el bienestar animal seamos escuchadas y se pueda brindar información respaldada y verídica”.

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El Hospital Veterinario reaccionó a críticas por recibir a Pedro Sola (Captura de pantalla/FB)

Así fue la visita de Pedro Sola y Ventaneando

La visita de Pedro Sola y el equipo de “Ventaneando” al Hospital Yaakunah se presentó como una estrategia de sensibilización, después de que el conductor fuera señalado por comentarios que muchos calificaron como incitación al maltrato animal.

Durante la jornada, Sola recorrió las instalaciones, interactuó con perros y gatos rescatados y, según sus propias palabras, recibió información relevante sobre el cuidado y la dignidad de los animales.

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(Ventaneando/TV Azteca)

El objetivo declarado fue generar conciencia sobre la importancia del respeto animal y la educación pública en temas de bienestar.

Sin embargo, la acción fue recibida con escepticismo por parte de numerosos usuarios, quienes consideraron el acto como un intento de limpiar la imagen de los involucrados tras la crisis mediática.

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La controversia, lejos de apaciguarse, puso en debate el papel de las instituciones veterinarias ante la exposición mediática y la responsabilidad de elegir a sus aliados y voceros en momentos de crisis.