Asesinan a José tras intentar frustrar un asalto en Chimalhuacán: ataque deja cinco víctimas

José murió tras intentar defender a dos vecinos que eran víctimas de un asalto en Chimalhuacán. (Impresión de pantalla video)

Lo que comenzó como el regreso a casa de dos hermanos después de retirar 23 mil pesos de una sucursal bancaria terminó en una tragedia en Chimalhuacán, Estado de México, donde un hombre murió al intentar defenderlos de un asalto y otras cinco personas resultaron heridas durante el ataque perpetrado por dos hombres armados que viajaban en motocicleta.

La víctima mortal fue identificada como José, de 35 años de edad, quien intervino junto con otros vecinos cuando observó que los delincuentes intentaban despojar del dinero a los hermanos frente a su domicilio, ubicado en el barrio de San Agustín.

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La agresión ocurrió a plena luz del día y quedó registrada por cámaras de seguridad de la zona, cuyas imágenes muestran el momento en que los presuntos responsables interceptan a las víctimas apenas descendían de su vehículo.

¿Cómo ocurrió el asalto?

De acuerdo con los primeros reportes, los dos hermanos acababan de retirar 23 mil pesos en efectivo de una institución bancaria y se dirigieron a su domicilio.

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Al llegar y detener su automóvil frente a la vivienda, dos hombres que viajaban a bordo de una motocicleta se acercaron y los amenazaron con armas de fuego para exigirles el dinero.

El video muestra imágenes de vigilancia de un evento ocurrido en una calle estrecha. Se observa un grupo de personas y varios vehículos, incluyendo una furgoneta roja y un automóvil dorado. Vecinos locales intervinieron para defender a dos mujeres durante un asalto. La secuencia fue registrada por una cámara de seguridad el 16 de julio de 2026. Este contenido es una cobertura de evento.

Las cámaras de videovigilancia captaron el momento en que los presuntos delincuentes encañonan a las víctimas mientras intentan consumar el robo.

Al percatarse de lo que ocurría, varios habitantes del barrio salieron para intentar auxiliar a los hermanos y enfrentar a los asaltantes.

Fue entonces cuando los agresores comenzaron a disparar directamente contra las personas que se aproximaban.

José recibió tres impactos de bala durante el ataque y fue trasladado de emergencia en una camioneta particular debido a la demora de los servicios de emergencia.

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Sin embargo, perdió la vida antes de ingresar al Hospital General.

La víctima era padre de tres menores de edad, de acuerdo con información proporcionada por familiares.

La infografía detalla el asalto mortal en Chimalhuacán, Estado de México, donde un hombre murió y cinco personas resultaron heridas tras un robo bancario, mostrando sus causas y reacciones vecinales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cinco personas resultaron heridas

Además del homicidio de José, el ataque dejó cinco personas lesionadas por impactos de arma de fuego.

Entre ellas se encuentra Juan Esteban, quien permanece hospitalizado en estado grave tras recibir un disparo que le perforó un pulmón. De acuerdo con sus familiares, los médicos esperan que su condición se estabilice para poder intervenirlo quirúrgicamente.

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Otra de las víctimas es Monse, quien sufrió una lesión en la rodilla ocasionada por un proyectil. Aunque continúa hospitalizada, fue reportada fuera de peligro.

También resultó herida Yaritza, una joven de 19 años que caminaba por el lugar al momento del ataque y fue alcanzada por una bala perdida en la zona de las costillas.

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La familia de la joven denunció que tuvieron que trasladarla a un hospital privado ubicado en Nezahualcóyotl, ya que, según afirmaron, en hospitales públicos cercanos no quisieron recibirla pese a la gravedad de la lesión.

Otras dos personas también presentaron heridas derivadas de los disparos, aunque hasta el momento las autoridades no han dado a conocer su identidad ni el estado de salud en el que permanecen.

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El ataque ocurrió después de que dos hermanos retiraron 23 mil pesos de una sucursal bancaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vecinos denuncian inseguridad en San Agustín

Tras el ataque, habitantes del barrio de San Agustín señalaron que los robos cometidos por delincuentes que se desplazan en motocicleta son frecuentes en esa zona de Chimalhuacán.

Los vecinos aseguraron que desde hace tiempo han solicitado mayor presencia policial y patrullajes preventivos, aunque afirman que las autoridades municipales no han atendido de manera efectiva sus peticiones.

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También denunciaron que la respuesta de los cuerpos de emergencia fue tardía, por lo que fueron los propios habitantes quienes utilizaron vehículos particulares para trasladar a los lesionados a distintos hospitales.

La muerte de José ha generado indignación entre los vecinos, quienes lo describieron como una persona que únicamente intentó ayudar a quienes estaban siendo víctimas del asalto.

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Fiscalía investiga el ataque

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.

De acuerdo con las autoridades, los agresores escaparon del lugar en la misma motocicleta en la que llegaron, por lo que agentes ministeriales analizan las imágenes captadas por cámaras de seguridad para reconstruir su ruta de escape y obtener indicios que permitan su localización.

Las investigaciones continúan para determinar si los asaltantes siguieron previamente a las víctimas desde la sucursal bancaria o si el robo fue producto de otra circunstancia, mientras familiares de José y vecinos del barrio de San Agustín exigen justicia y mayores medidas de seguridad para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.