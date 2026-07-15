Pumas vs Pachuca: fecha, horario y canales en vivo para ver el debut en el Apertura 2026

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Pumas y Pachuca se enfrentan este sábado 18 de julio a las 17:00 horas (tiempo del centro de México) desde el Estadio Olímpico Universitario por la jornada 1 de la Liga Mx, en un duelo que marcará el comienzo de un nuevo torneo para ambas escuadras.

Una nueva era bajo el mando de Esteban Solari

Esteban Solari aclaró las dudas sobre Keylor Navas con Pumas (X/ @PumasMX)

El Club Universidad Nacional inicia una nueva etapa con Esteban Solari al frente del proyecto. El ex delantero argentino, quien defendió la playera auriazul entre 2007 y 2008, asume el cargo en un momento de renovación para el equipo, tras alcanzar su primera final en seis años durante el torneo pasado bajo la dirección de Efraín Juárez.

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La salida de Juárez, quien decidió tomar una oportunidad en el futbol europeo, obligó a la directiva universitaria a buscar un perfil que conociera la historia y el significado de portar los colores de la máxima casa de estudios, por lo que la elección se decantó hacia el ex DT de los Tuzos.

En su última campaña, Solari dirigió a Pachuca y logró ubicarlos en el cuarto lugar de la tabla general con 31 puntos. Bajo su mando, el conjunto hidalguense llegó hasta las semifinales, donde justamente fueron eliminados por los Pumas.

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Con esto, comienza una nueva era en el equipo universitario que buscará igualar lo conseguido en el primer semestre del año.

Benjamín Mora toma las riendas del Pachuca

Foto de archivo del director técnico Benjamín Mora. Estadio Olimpico Universitario, Ciudad de México, México. 24 de septiembre de 2025. (REUTERS/Raquel Cunha)

Benjamín Mora asume la dirección técnica de los Tuzos del Pachuca tras la salida de Esteban Solari. El equipo llega de una temporada en la que superó expectativas al terminar en cuarto lugar, resultado que marcó un regreso a la identidad futbolística que el club había perdido desde la salida de Guillermo Almada.

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El estratega ha construido una carrera como director técnico pasando por diversos equipos en México, Asia y Canadá, logrando una proyección internacional poco común entre entrenadores mexicanos.

Comenzó su trayectoria en 2011 al frente del equipo de Tijuana en la Tercera División. Posteriormente, trabajó como auxiliar técnico en Querétaro y Atlante, y dirigió al Atlético Chiapas, filial de Jaguares, en la entonces Liga Premier de Ascenso.

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Su salto internacional se dio en diciembre de 2015, cuando fue contratado por el Johor Darul Ta’zim II, el equipo reserva del club malasio Johor Darul Ta’zim FC. En 2017, asumió la dirección del primer equipo, donde vivió su etapa más exitosa.

Al frente del club principal de Malasia, Mora ganó al menos cuatro títulos de liga, varias Charity Shields, la Copa de Malasia y la Copa FA, y llevó al club a octavos de final de la Liga de Campeones de la AFC por primera vez en la historia del futbol malasio.

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Se mantuvo en el club hasta julio de 2022, sumando 149 partidos, más de 100 victorias y múltiples trofeos.

En octubre de 2022, Mora regresó a México como entrenador del Atlas de la Liga MX. Permaneció en el cargo hasta octubre de 2023. En 2024, dirigió al York United de Canadá, donde ayudó al club a alcanzar récord de puntos y fue nominado a Entrenador del Año de la liga.

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A finales de 2024, Mora asumió la dirección técnica de Querétaro para el torneo Clausura 2025. Tras su salida de Gallos Blancos, en enero de 2026 se convirtió en el primer mexicano en dirigir en la Superliga China, al frente del Wuhan Three Towns, aunque su etapa fue breve.

Cuándo y dónde ver el partido

Esteban Solari se enfrentará de inmediato a su ex equipo, con el cual llegó a las semifinales del torneo anterior. (Infobae México: Jovani Pérez)

El encuentro entre Pumas y Pachuca se llevará a cabo este sábado 18 de julio a las 17:00 horas (tiempo del centro de México) y podrá verse a través de las pantallas de Canal 5, TUDN y ViX Premium.

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