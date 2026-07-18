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La mexicana Irene Aldana pone fin a su carrera en UFC: por qué decidió retirarse de las artes marciales mixtas

La peleadora sinaloense deja el octágono después de convertirse en una de las máximas referentes en la UFC

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Tras 14 años de trayectoria, la excandidata al campeonato de UFC decidió poner fin a su carrera para enfocarse en su recuperación después de la grave lesión que sufrió en su última pelea.

Después de más de una década compitiendo en la élite de las artes marciales mixtas, Irene Aldana decidió cerrar uno de los capítulos más importantes de su vida deportiva. La peleadora originaria de Sinaloa confirmó que se retira oficialmente de las MMA luego de 14 años como profesional, una determinación motivada por las secuelas físicas que dejó su última presentación dentro del octágono.

La excandidata al campeonato de peso gallo de UFC reveló en entrevista con ESPN Digital que desde abril de este año notificó formalmente su decisión a Dana White, presidente y director ejecutivo de la empresa, mediante una carta en la que informó que no continuaría formando parte de la organización más importante de artes marciales mixtas del mundo.

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Con 38 años de edad, Aldana pone punto final a una trayectoria en la que acumuló un récord profesional de 15 triunfos y ocho derrotas, consolidándose como una de las máximas exponentes mexicanas en la historia de UFC.

Su última pelea ocurrió en septiembre de 2024 durante el evento Noche UFC, donde enfrentó a la brasileña Norma Dumont. Aquella contienda terminó convirtiéndose en el momento más complicado de su carrera, luego de que un choque accidental de cabezas le provocara una profunda herida en la frente.

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Sep 14, 2024; Las Vegas, Nevada, USA; Irene Aldana of Mexico (red gloves) fights Norma Dumont of Brazil (blue gloves) during Riyadh Season Noche UFC 306 at The Sphere. Mandatory Credit: Stephen R. Sylvanie-Imagn Images
Sep 14, 2024; Las Vegas, Nevada, USA; Irene Aldana of Mexico (red gloves) fights Norma Dumont of Brazil (blue gloves) during Riyadh Season Noche UFC 306 at The Sphere. Mandatory Credit: Stephen R. Sylvanie-Imagn Images

Con el paso de los minutos, la lesión se agravó debido al intenso intercambio de golpes, por lo que posteriormente fue sometida a diversas intervenciones quirúrgicas para reparar el daño. A casi dos años de aquel combate, la mexicana continúa inmersa en un largo proceso de recuperación, situación que terminó influyendo de manera definitiva en su decisión de retirarse.

Sep 14, 2024; Las Vegas, Nevada, USA; Irene Aldana of Mexico (red gloves) fights Norma Dumont of Brazil (blue gloves) during Riyadh Season Noche UFC 306 at The Sphere. Mandatory Credit: Stephen R. Sylvanie-Imagn Images
Sep 14, 2024; Las Vegas, Nevada, USA; Irene Aldana of Mexico (red gloves) fights Norma Dumont of Brazil (blue gloves) during Riyadh Season Noche UFC 306 at The Sphere. Mandatory Credit: Stephen R. Sylvanie-Imagn Images

Aunque su etapa dentro de las artes marciales mixtas llegó a su fin, Aldana dejó abierta la posibilidad de volver a competir en otra disciplina relacionada con los deportes de contacto una vez que su condición física se lo permita, descartando que su alejamiento signifique necesariamente el final de su vínculo con la competencia.

SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB Sep 14, 2024; Las Vegas, Nevada, USA; Irene Aldana of Mexico (red gloves) fights Norma Dumont of Brazil (blue gloves) during Riyadh Season Noche UFC 306 at The Sphere. Mandatory Credit: Stephen R. Sylvanie-Imagn Images TPX IMAGES OF THE DAY
SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB Sep 14, 2024; Las Vegas, Nevada, USA; Irene Aldana of Mexico (red gloves) fights Norma Dumont of Brazil (blue gloves) during Riyadh Season Noche UFC 306 at The Sphere. Mandatory Credit: Stephen R. Sylvanie-Imagn Images TPX IMAGES OF THE DAY

La carrera profesional de la sinaloense comenzó en 2012 y rápidamente llamó la atención por su capacidad como golpeadora. Antes de incorporarse a UFC, desarrolló parte de su crecimiento deportivo en organizaciones como Jungle Fight e Invicta FC, donde adquirió experiencia enfrentando a algunas de las mejores peleadoras de la división gallo.

Irene Aldana UFC - 15 septiembre
Así quedó el rostro de Irene Aldana tras perder su combate en la UFC (X/ @MyMindW3ntBlank)

Su debut dentro de UFC llegó en diciembre de 2016 frente a Leslie Smith. A partir de entonces construyó una trayectoria destacada que incluyó cinco bonos por desempeño, entre ellos el reconocimiento a Pelea de la Noche gracias al espectacular enfrentamiento que protagonizó ante Karol Rosa en UFC 296, celebrado en diciembre de 2023.

Irene Aldana
[Twitter/@UFCEspañol]

Además de sus logros deportivos, Irene Aldana también rompió barreras para las mujeres mexicanas en la empresa. En octubre de 2020 hizo historia al convertirse en la primera peleadora nacida en México en encabezar una cartelera de UFC, cuando protagonizó el evento principal frente a Holly Holm.

(Foto: Instagram/hollyholm)
(Foto: Instagram/hollyholm)

Tres años después alcanzó el momento más importante de su carrera al disputar el campeonato mundial de peso gallo contra Amanda Nunes en UFC 289. Aunque cayó por decisión de los jueces frente a la considerada por muchos como la mejor peleadora de todos los tiempos, aquella oportunidad confirmó su lugar entre la élite de la división.

Jun 10, 2023; Vancouver, BC, Canada; Amanda Nunes lands a hit against Irene Aldana during UFC 289 at Rogers Arena. Mandatory Credit: Sergei Belski-USA TODAY Sports
Jun 10, 2023; Vancouver, BC, Canada; Amanda Nunes lands a hit against Irene Aldana during UFC 289 at Rogers Arena. Mandatory Credit: Sergei Belski-USA TODAY Sports

Con su retiro, Irene Aldana deja un legado que trasciende los resultados. La sinaloense se despide como una de las únicas dos mexicanas que lograron disputar un cinturón de UFC, junto con Alexa Grasso, quien incluso conquistó el campeonato de peso mosca entre 2023 y 2024. Su trayectoria abrió camino para una nueva generación de peleadoras mexicanas que hoy sueñan con llegar a la empresa más importante del mundo.

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