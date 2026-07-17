Reportan muerte de Mauro, hijo mayor de Aylín Mujica: esto se sabe

(Instagram)

La información sobre la presunta muerte del hijo mayor de Aylín Mujica circula desde este 17 de julio, sin confirmación oficial por parte de la familia.

La periodista Mandy Fridmann reporta que Mauro, primogénito de la actriz, habría fallecido, lo que ha generado inquietud y reacciones en redes sociales. Asimismo, detalló que la actriz estaría devastada.

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¿Qué se sabe de la supuesta muerte?

En la nota publicada en Las Top News, Fridmann subrayó que fuentes le habrían dado a conocer que Mauro estaba delicado de salud.

“El joven estaba con neumonía y su madre le habría pedido que no viajara, que se cuidara. Sin embargo, fue igual. En horas de la noche de ayer, Mujica recibió un llamado con la noticia que ninguna madre quiere escuchar: su hijo había fallecido. Aunque no se sabe mayores detalles, todo indica que habría sufrido un infarto”, escribió.

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La periodista también detalló que Aylín estaría llegando a Barbados para reconocer el cuerpo y comenzar con los tramites necesarios para trasladarlo a Barbados, sitio donde se encuentra toda la familia.

Por el momento, Aylín Mujica no ha realizado publicaciones relacionadas en sus perfiles oficiales. El caso sigue sin confirmación y la única versión disponible proviene del reporte inicial de Mandy.

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Famosos dan el pésame

La conductora Matilde Obregón emitió un breve mensaje a través de su cuenta de Facebook lamentando el deceso.

"Nuestro más sentido pésame a la actriz cubana Aylin Mujica por el fallecimiento de su hijo Mauro Méndez quien tenía 30 años de edad. Aylin se encontraba grabando en Colombia Top Chef VIP cuando recibió la triste noticia. La actriz tuvo a Mauro cuando ella tenía 19 años de edad con su primer esposo Osamu quien es músico de profesión", destacó.

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(Facebook)

*Información en desarrollo