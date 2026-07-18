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Místico termina en camilla tras perder la máscara en brutal ataque de Los Infernales

El público de la Arena México presenció una función que terminó con uno de los momentos más dramáticos del año para el “Rey de Plata y Oro”

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(Johana Remigio / CMLL)
(Johana Remigio / CMLL)

La Arena México vivió una intensa función del Viernes Espectacular este 17 de julio, donde Místico fue el gran protagonista tras salir lesionado y en camilla luego de un violento ataque de Los Infernales.

La velada también dejó la exitosa defensa del Campeonato Mundial Medio de MLW por parte de Templario y varios combates destacados en el cartel.

Místico sale lesionado tras el ataque de Los Infernales

(Johana Remigio / CMLL)
(Johana Remigio / CMLL)

La lucha estelar enfrentó al Sky Team, conformado por Místico, Máscara Dorada y Neón, ante Averno, Euforia y Mephisto. En la primera caída, el “Rey de Plata y Oro” hizo rendir a Averno con su clásica “Mística”, poniendo en ventaja al bando técnico.

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El panorama cambió por completo en la segunda caída. Los Infernales enfocaron toda su ofensiva sobre Místico, le rompieron la máscara y aprovecharon un lance en el que Averno logró esquivarlo para iniciar un castigo fuera del ring.

El ídolo de la lucha libre fue proyectado contra la barrera de protección y posteriormente contra uno de los postes del cuadrilátero, mientras los tres rudos continuaban con la agresión.

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La violencia llegó al punto de arrancarle la máscara, situación que llevó al réferi a decretar el triunfo del Sky Team por descalificación. Sin embargo, Místico tuvo que ser atendido por el cuerpo médico y abandonó la Arena México en camilla. Incluso durante su traslado, Averno y Mephisto volvieron a atacarlo, prolongando la agresión.

Templario retiene el título de MLW

(Johana Remigio / CMLL)
(Johana Remigio / CMLL)

En otra de las luchas principales, Templario cumplió con éxito su compromiso al defender el Campeonato Mundial Medio de Major League Wrestling (MLW) frente al japonés Ikuro Kwon.

El “Guerrero León” controló el combate y definió la contienda con “El Templo”, castigo con el que dañó la espalda de su rival antes de conseguir el toque de espaldas para conservar el cinturón. Tras la victoria, el mexicano dejó encaminada una futura rivalidad con su maestro, Último Guerrero.

(Johana Remigio / CMLL)
(Johana Remigio / CMLL)

La función también dejó el triunfo de Soberano Jr., Bárbaro Cavernario y Yutani sobre Dragón Rojo Jr., Titán y Capitán Suicida, en un combate marcado por una artimaña que pasó inadvertida para el réferi.

(Johana Remigio / CMLL)
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En la lucha de Amazonas, Tessa Blanchard, Thunder Rosa y Johnnie Robbie se impusieron a Persephone, Sanely y Olympia, mientras que Espanto Jr. y Raider derrotaron a Rey Cometa y Espíritu Negro en el Match Relámpago de parejas.

(Johana Remigio / CMLL)
(Johana Remigio / CMLL)

La velada comenzó con la victoria de Blue Shark y Rey Pegasus sobre Poseidón y Makará, completando una noche de emociones que tuvo como momento más impactante la lesión de Místico tras el ataque de Los Infernales.

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