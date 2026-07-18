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Terence Crawford rompe el silencio y revela por qué nunca le dará la revancha a Canelo Álvarez

El excampeón estadounidense explicó que la segunda pelea jamás estuvo contemplada en el contrato y dejó claro que su retiro hace imposible volver al ring

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El estadounidense habló por primera vez sobre el deseo del mexicano de volver a enfrentarlo y explicó por qué ese combate no sucederá.

La posibilidad de volver a ver frente a frente a Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford parece haber quedado completamente descartada. El histórico boxeador estadounidense explicó por qué una segunda pelea con el mexicano nunca estuvo contemplada y aseguró que, tras anunciar su retiro, no existe motivo alguno para regresar al cuadrilátero.

Desde la derrota sufrida ante Crawford en septiembre del año pasado, Canelo ha manifestado en distintas ocasiones su deseo de tener una nueva oportunidad para enfrentar al peleador estadounidense. Sin embargo, ese escenario se fue complicando conforme pasaron los meses, principalmente después de que el invicto campeón anunciara el final de su carrera profesional.

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Terence Crawford le da un golpe al Canelo Alvarez durante la pelea por el campeonato indiscutido en Las Vegas el sábado 13 de septiembre del 2025. (AP Foto/David Becker)
Terence Crawford le da un golpe al Canelo Alvarez durante la pelea por el campeonato indiscutido en Las Vegas el sábado 13 de septiembre del 2025. (AP Foto/David Becker)

Ahora, el propio “Bud” Crawford aclaró que la revancha jamás estuvo cerca de concretarse debido a un aspecto que quedó definido desde las negociaciones previas al combate.

En una entrevista concedida al podcast The Breakfast Club Power 105.1 FM, el exmonarca explicó que el contrato firmado antes de la pelea nunca incluyó una cláusula que obligara a disputar un segundo enfrentamiento.

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“Canelo estaba descartado. No había cláusula de revancha. Nadie dijo nada sobre Canelo. Y hasta el día de hoy, nadie ha dicho nada sobre Canelo”, declaró Crawford.
Terence Crawford propina un puñetazo al mexicano Saúl "Canelo" Álvarez en un combate por los títulos de los supermedianos, el sábado 13 de septiembre de 2025, en Las Vegas (AP Foto/David Becker)
Terence Crawford venció a Canelo y le arrebató la corona de los supermedianos la noche del 13 de septiembre de 2025 en Las Vegas (AP Foto/David Becker)

Las palabras del estadounidense dejan claro que, desde un principio, ninguna de las partes estableció un acuerdo para garantizar una segunda pelea, sin importar cuál fuera el resultado del combate.

Pese a ello, Crawford aseguró que su postura habría sido completamente distinta si esa condición hubiera formado parte del contrato.

Al ser cuestionado sobre si habría aceptado una revancha en caso de existir ese compromiso legal, el excampeón respondió sin titubear.

“Si la cláusula de revancha estuviera en el contrato, la respetaría. De acuerdo. Es por mi forma de ser”, dijo Crawford.

Las declaraciones del estadounidense también alimentan la versión de que el equipo de Canelo tenía plena confianza en obtener la victoria, razón por la que nunca consideró necesario negociar una cláusula que asegurara una segunda oportunidad en caso de derrota.

El legado de Terence Crawford

(IG/ @tbudcrawford)
(IG/ @tbudcrawford)

Terence Crawford es considerado uno de los mejores boxeadores de su generación. Nacido el 28 de septiembre de 1987 en Omaha, Nebraska, inició su carrera profesional en 2008 y rápidamente destacó por su extraordinaria técnica, inteligencia táctica y capacidad para cambiar de guardia durante los combates.

A lo largo de su trayectoria conquistó campeonatos mundiales en peso ligero, superligero y wélter, convirtiéndose en el primer boxeador de la era de los cuatro organismos en proclamarse campeón indiscutido en dos divisiones diferentes. Más tarde volvió a hacer historia al conseguir un tercer campeonato indiscutido en otra categoría, un logro que muy pocos pugilistas han alcanzado.

Su impresionante récord invicto y las victorias sobre figuras de talla mundial consolidaron su lugar entre los mejores libra por libra del boxeo moderno.

¿Por qué Crawford decidió retirarse?

Terence Crawford subirá dos divisiones de peso para retar a Canelo Álvarez por el campeonato indiscutido de las 168 libras (X@Turki_alalshikh)
(X@Turki_alalshikh)

Aunque una revancha contra Canelo Álvarez habría representado una de las bolsas económicas más importantes de su carrera, Crawford explicó que el dinero dejó de ser un incentivo para continuar peleando.

El estadounidense aseguró que, después de conquistar campeonatos indiscutidos en tres divisiones distintas, sintió que ya no quedaban desafíos deportivos capaces de motivarlo.

Con esa decisión puso fin a una carrera que será recordada como una de las más exitosas del boxeo contemporáneo.

Mientras tanto, Canelo Álvarez deberá buscar nuevos objetivos para mantenerse en la élite, ya que, de acuerdo con las declaraciones de Crawford, el esperado segundo capítulo entre ambos nunca estuvo pactado y ahora parece haberse convertido en una posibilidad prácticamente imposible.

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