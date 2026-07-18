México

UAEMex analiza ser gratuita y democrática: proponen reformar ley universitaria que lleva más de 30 años sin cambios

La iniciativa contempla avanzar hacia la gratuidad de manera progresiva en la universidad, con el objetivo de garantizar los derechos de los estudiantes

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Estudiantes UAEMex

La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) inició el proceso para transformar su marco legal con la aprobación de un proyecto de Ley que propone la gratuidad progresiva de los servicios educativos y mecanismos de elección democrática para sus autoridades, modificando una legislación que permaneció sin cambios durante más de tres décadas.

En caso de obtener la aprobación del Congreso del Estado de México, la institución se convertiría en “la primera universidad pública del país en incorporar en su ley un mecanismo para transitar gradualmente hacia la gratuidad de los servicios educativos”.

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Durante la consulta universitaria, en sesión extraordinaria, participaron dos mil 703 personas. Los temas que generaron mayor interés fueron la autonomía, la democracia interna, la transparencia en el manejo de recursos, la seguridad y el bienestar de la comunidad.

La propuesta aprobada por el H. Consejo Universitario incluye 146 artículos, 17 disposiciones transitorias, siete títulos y 28 capítulos. El documento incorpora principios de igualdad sustantiva, inclusión, perspectiva de género, ciencia abierta, inteligencia artificial, cultura de paz y sustentabilidad. La propuesta de ley delimita los derechos y responsabilidades individuales, establece mecanismos de participación de estudiantes y académicos y actualiza la organización institucional.

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Fachada UAEMex

La gratuidad y la ciencia como derechos universitarios

El reconocimiento de la educación y la ciencia como bienes públicos y derechos humanos es uno de los ejes centrales del proyecto. Se plantea un plan de acción para eliminar de manera progresiva los cobros por inscripción y reinscripción, en línea con la Ley General de Educación Superior, sin comprometer las funciones sustantivas ni la estabilidad financiera de la UAEMéx.

La transición hacia la gratuidad se realizará bajo criterios de responsabilidad institucional. El proyecto marca un precedente nacional, ya que ninguna otra universidad pública ha incorporado un mecanismo jurídico que oriente a la eliminación de cuotas en su ley interna.

Elección por voto universal y participación ampliada

Otra innovación relevante es el mecanismo para elegir a la persona titular de la Rectoría y las direcciones de los espacios académicos. El nuevo esquema prevé un proceso de sufragio personal, directo, libre, secreto y vinculante para cargos de gobierno universitario, lo que representa un cambio sin precedente en la historia de la institución.

El proyecto también amplía la participación democrática de la comunidad. Por primera vez, las personas titulares de las Unidades Académicas Profesionales tendrán voz y voto en el Consejo Universitario. Además, se fortalece la representación estudiantil y académica en los órganos de gobierno de los Centros Universitarios.

Primer plano de una mujer joven con cabello oscuro, blusa blanca y camisa verde, que sostiene libros con una mano y lleva una mochila negra. Al fondo se observa un campus universitario con edificios y personas borrosas
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Nuevo Sistema de Ética y Justicia Universitaria

La propuesta incluye la creación del Sistema de Ética y Justicia Universitaria, un organismo encargado de proteger los derechos de la comunidad, promover métodos alternativos de resolución de controversias y fortalecer la cultura de la responsabilidad institucional.

Este sistema funcionará como instancia independiente para atender denuncias, solucionar conflictos y establecer criterios de conducta. El objetivo es consolidar un entorno de respeto y convivencia basado en principios éticos y de justicia.

La iniciativa es resultado de un proceso de consulta que recogió propuestas y observaciones de la comunidad universitaria. En palabras de la rectora Martha Patricia Zarza Delgado, el proyecto refleja el compromiso colectivo de actualizar el marco normativo y responder a los retos actuales de la educación superior.

Una vez aprobado por el Consejo Universitario, el proyecto de Ley será remitido a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, para su presentación ante la Legislatura estatal.

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