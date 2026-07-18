Profeco lanza llamado por las graduaciones: así puedes evitar gastos que afecten la economía familiar

Graduaciones en México (AP Foto/Carlos Osorio, archivo)

La temporada de graduaciones representa uno de los periodos de mayor gasto para miles de familias mexicanas, debido a la contratación de paquetes, ceremonias y celebraciones para conmemorar el cierre de un ciclo escolar. Ante este panorama, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una serie de recomendaciones para que estos festejos se realicen de manera responsable y sin comprometer las finanzas del hogar.

El organismo pidió a quienes organizarán una graduación a planificar con anticipación cada aspecto del evento, desde la elaboración de un presupuesto hasta la elección de proveedores confiables. El objetivo es prevenir gastos innecesarios y reducir el riesgo de incumplimientos durante la contratación de productos y servicios.

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Asimismo, también recordó que las personas consumidoras cuentan con derechos respaldados por la ley, por lo que recomendó revisar cuidadosamente las condiciones de contratación antes de realizar cualquier pago o firmar un acuerdo relacionado con las fiestas escolares.

Comparar opciones y exigir contratos ayuda a evitar problemas durante la época de graduaciones

Como parte de sus recomendaciones, la institución señaló que es importante definir previamente el tipo de festejo que se desea realizar y comparar distintas alternativas antes de contratar un servicio. Aconsejó solicitar al menos tres cotizaciones, además de verificar que las empresas cuenten con datos de contacto y una ubicación física que permita localizarlas en caso de cualquier inconveniente.

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Los paquetes de graduación suelen incluir artículos conmemorativos como toga, birrete, diploma, medallas, llaveros, reconocimientos, distintivos, emblemas, fotografías panorámicas, anillos y otros recuerdos. Por ello, la dependencia sugirió revisar la calidad de los materiales, los acabados, los costos y confirmar que los tiempos de entrega sean claros antes de concretar la compra.

Un gesto personal se refleja en la entrega de un diploma universitario, una carta con la palabra 'Papá' y una pequeña flor sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, indicó que tanto los proveedores de estos productos como los prestadores de servicios de banquetes deben entregar un contrato que detalle las características del servicio, las fechas de entrega, el precio total, las formas de pago y las condiciones aplicables en caso de cancelación, conforme a lo establecido en la legislación vigente.

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Profeco recuerda los derechos de las personas consumidoras ante cualquier gasto

La Procuraduría recalcó que resulta indispensable leer completamente el contrato antes de firmarlo o entregar cualquier anticipo. Si las personas detectan cláusulas confusas o disposiciones que puedan afectar sus derechos como consumidoras, pueden acudir a la institución para solicitar orientación o presentar una inconformidad.

Además, recomendó consultar el Buró Comercial para conocer si el proveedor mantiene prácticas comerciales apegadas a la Ley Federal de Protección al Consumidor y a las Normas Oficiales Mexicanas, así como verificar si existen antecedentes de quejas por incumplimientos.

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Todos los negocios tienen la obligación de entregar una factura, recibo o comprobante de pago con los datos específicos de la operación realizada, tal como establece el artículo 12 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Conservar esta documentación facilita la atención de cualquier aclaración relacionada con los bienes o servicios contratados.

El organismo reiteró el llamado a hacer valer los derechos de las personas consumidoras al adquirir artículos de graduación o contratar servicios para estas celebraciones, e invitó a la población a utilizar los canales de atención de la institución para recibir asesoría o presentar denuncias cuando sea necesario.

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