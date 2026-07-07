México

El cineasta Fernando Eimbcke protagoniza pelea con un joven en la Cineteca Nacional: “No soy tu brother”

El director mexicano se molestó y le quitó el micrófono a un joven durante la presentación de su película Moscas

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Director Fernando Eimbcke attends a press conference to promote the movie Moscas (Flies) at the 76th Berlinale International Film Festival in Berlin, Germany February 18, 2026. REUTERS/Maryam Majd
Director Fernando Eimbcke attends a press conference to promote the movie Moscas (Flies) at the 76th Berlinale International Film Festival in Berlin, Germany February 18, 2026. REUTERS/Maryam Majd

El cineasta Fernando Eimbcke protagonizó un tenso momento durante la sesión de preguntas y respuestas posterior a la proyección de su más reciente película “Moscas”, luego de que un joven en aparente estado de ebriedad realizara comentarios que molestaron al director.

Eimbcke decidió intervenir en la situación y la acalorada discusión llevó al cineasta a quitarle el micrófono ante la actitud del joven. Todo el momento generó diferentes reacciones en redes sociales.

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“Moscas” es el quinto largometraje del cineasta mexicano, que se encuentra en su semana de estreno, llegando a salas de cine el 1 de julio, incluyendo las proyecciones en la Cineteca Nacional.

¿Qué pasó con Fernando Eimbcke en la Cineteca Nacional?

Con 'Moscas', Eimbcke no solo vuelve a Berlín, sino que se consolida como una de las voces más consistentes del cine mexicano contemporáneo.
Con 'Moscas', Eimbcke no solo vuelve a Berlín, sino que se consolida como una de las voces más consistentes del cine mexicano contemporáneo. (Captura de pantalla / YouTube)

El director presentó su más reciente largometraje “Moscas” en la Cineteca Nacional, y tras la proyección, se abrió un espacio de preguntas y respuestas, donde el Eimbcke interactuó con el público, y fue ahí donde un joven en aparente estado de ebriedad molestó a los presentes con sus comentarios.

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El joven hizo un comentario sobre una de las escenas de la película, y la argumentó con una experiencia personal, sin embargo, esto hizo molestar al cineasta, quien lo interrumpió y evitó que continuará su intervención, mientras el tono de la discusión aumentaba.

El momento de tensión: “No soy tu brother” y la advertencia por el micrófono

El comentario que detonó la molestia aludía a dos planos de la película en los que un policía le dice a un niño que no puede orinar ahí. El asistente dijo: “Dos planos muy específicos, cuando el policía le dice al niño que no puede orinar ahí. O sea, perdón, brother, a mí me han detenido en El Torito y los mismos policías me dicen: ‘brother, hazte del baño ahí en la banqueta’”.

Director Fernando Eimbcke attends a press conference to promote the movie Moscas (Flies) at the 76th Berlinale International Film Festival in Berlin, Germany February 18, 2026. REUTERS/Maryam Majd
Director Fernando Eimbcke attends a press conference to promote the movie Moscas (Flies) at the 76th Berlinale International Film Festival in Berlin, Germany February 18, 2026. REUTERS/Maryam Majd

Hasta ese momento, Eimbcke escuchaba con atención. Después cambió la expresión, levantó las cejas e intentó frenar la participación del joven.

El director le respondió varias veces: “Oye, nada más una cosa, aquí hay un límite... no soy tu brother, no soy tu hermano”. El asistente siguió cuestionándolo mientras parte del público comenzó a abuchearlo y a pedir que lo retiraran de la sala.

En medio de ese intercambio, el joven repetía: “Tú y yo no somos exactamente lo mismo”, mientras sostenía el micrófono. Eimbcke elevó gradualmente el tono de voz y advirtió: “O le quitan el micrófono o se lo quito yo”.

Después se acercó al asistente, le arrebató el micrófono de forma brusca y le dijo: “Ya cállate”. La reacción provocó aplausos entre los presentes, que celebraron que el episodio terminara rápido.

Video registra un altercado ocurrido en una sala de cine. Se observa a una audiencia sentada, con varias personas girando sus cabezas hacia la parte trasera de la sala. Un hombre con un micrófono se encuentra de pie frente a la pantalla, gesticulando. Posteriormente, parte del público se muestra aplaudiendo. Los hechos corresponden a un incidente con el cineasta Fernando Eimbcke en la Cineteca Nacional, durante la proyección de su película "Moscas".

El caso dividió opiniones y también alcanzó a la Cineteca Nacional

El episodio también se trasladó a las reacciones de usuarios, donde hubo respaldo y críticas. Algunos defendieron la reacción del cineasta y describieron como molesto el comportamiento del joven.

Otros cuestionaron la forma en que respondió el director y consideraron que pudo manejar la situación de otra manera. Entre esos comentarios hubo quienes afirmaron que se enfrentó a “fans potenciales” y otros que sostuvieron que “Fernando Eimbcke se volvió loco”; incluso, algunos escribieron que debía ir a “neuróticos anónimos”.

Las críticas no se concentraron solo en los dos involucrados. Varios usuarios también señalaron a la Cineteca Nacional por su responsabilidad como organizadora del encuentro.

Fernando Eimbcke portada
Mexican director Fernando Eimbcke poses for a portrait during the 38th Celatino Latin American Film Festival in Toulouse on March 23, 2026. (Photo by Ed JONES / AFP)

Fernando Eimbcke es un director y guionista mexicano originario de la Ciudad de México, conocido por películas como Temporada de patos, Lake Tahoe y Club Sándwich. Moscas es su quinto largometraje y llega a su estreno en México con premios internacionales y una historia desarrollada durante más de 20 años.

Hasta el momento, ni Eimbcke ni la Cineteca Nacional han emitido algún comunicado sobre lo ocurrido.

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