México

Reviven abucheo a Cazzu por burlarse de la eliminación de México en el Mundial en pleno concierto

La difusión masiva del clip coincide con el golpe ante Inglaterra en el Estadio Azteca y disparó la discusión sobre los artistas extranjeros en el país

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La grabación, atribuida a un concierto previo, resurge en pleno Mundial 2026, provocando abucheos y cánticos de “¡México!”. (FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)
La grabación, atribuida a un concierto previo, resurge en pleno Mundial 2026, provocando abucheos y cánticos de “¡México!”. (FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

A tan solo días de la eliminación de México en el Mundial 2026 y el reciente pase de Argentina a la final, la figura de Cazzu se colocó en el centro de la discusión pública mexicana.

Un video fue revivido y viralizado en redes sociales, mostrando a la cantante argentina enfrentando abucheos durante uno de sus conciertos, tras hacer una referencia directa a una derrota del equipo mexicano.

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El video fue revivido ante la reciente eliminación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 ante Inglaterra, selección que Argentina echó en semifinales. REUTERS/Daniel Becerril
El video fue revivido ante la reciente eliminación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 ante Inglaterra, selección que Argentina echó en semifinales. REUTERS/Daniel Becerril

El ambiente de rivalidad futbolera y la presencia de la artista en el país han intensificado la conversación.

Un video antiguo de Cazzu desata polémica en redes

El material viralizado corresponde a la primera visita de Cazzu a México, durante el festival Flow Fest en 2022, poco después de la eliminación de la Selección Mexicana en el Mundial de Qatar.

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  • En el video, Cazzu pregunta: “¿Están tristes porque perdieron, no?”, lo que genera abucheos y respuestas como: “¡México! ¡México!” desde el público.
  • Tras la declaración, la artista intenta conectar con la audiencia: “El que no ama la Selección de México, no salta. Los mexicanos orgullosos de México, van a saltar”, pero la reacción negativa persiste.
  • La viralización del clip vuelve en 2026, justo después de la nueva eliminación mexicana contra Inglaterra, lo que reaviva el enojo.
La Selección de Argentina derrotó a México en el Mundial de Qatar 2022, sentenciando su eliminación en fase de grupos en aquel año. REUTERS/Pedro Nunes
La Selección de Argentina derrotó a México en el Mundial de Qatar 2022, sentenciando su eliminación en fase de grupos en aquel año. REUTERS/Pedro Nunes

De esta manera, el contexto actual da nueva vida a un episodio que, en su momento, marcó la relación de Cazzu con el público nacional.

La reacción del público mexicano y la disculpa de la cantante

La respuesta inicial del público fue de rechazo, tanto en el festival como en redes sociales, pero la artista intentó enmendar la relación en su siguiente presentación.

  • Durante su segunda presentación en México, en PueblaCazzu se retractó públicamente: “Quiero decirles que jamás los ofendería. Así como ustedes se sienten cuando alguien habla mal de ustedes en su día normal y se les rompe el corazoncito, me pasa igual”.
  • Actualmente, en redes sociales se multiplicaron los comentarios: “Se olvidó de quién le da de comer”, “pero ahí están todos los mexicanos apoyándola y yendo a sus conciertos”, “que no se les olvide que es argentina”.
¿Cazzu en el Flow Fest 2025?
El intercambio entre Cazzu y los aficionados se dio durante una de sus primeras presentaciones en el país, en el Flow Fest. (Infobae México)

El gesto de la artista no detuvo la discusión, pero sí matizó su postura ante la afición local y evidenció la presión ante los fans a la que se exponen los artistas.

La rivalidad entre México y Argentina se traslada al escenario digital

El cruce entre el contexto actual de la eliminación de México y el avance de Argentina a la final potencia el alcance del video y su repercusión:

  • El episodio muestra cómo un material antiguo puede adquirir nuevas lecturas y detonar polémicas cuando el momento es propicio.
  • Hasta la fecha, Cazzu no ha vuelto a referirse a este episodio tras su disculpa, pero la polémica sigue activa.
La Selección Argentina buscará el bicampeonato en la final del Mundial 2026, donde se medirá ante España. REUTERS/Paul Childs
La Selección Argentina buscará el bicampeonato en la final del Mundial 2026, donde se medirá ante España. REUTERS/Paul Childs

Así, el caso de Cazzu es ejemplo de cómo la relación entre artistas y público se redefine constantemente bajo la lupa de la inmediatez digital.

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