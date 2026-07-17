Otro caso de despojo: detienen en Chalco a miembro del Sindicato 22 de Octubre por amenazar a una mujer con un arma. Crédito: FGJEM

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ejecutó una orden de aprehensión contra Héctor Esaith “N”, integrante del Sindicato 22 de Octubre, por amenazar con un arma de fuego a una mujer en Chalco para obligarla a ceder su vivienda o pagar una cuota mensual. El detenido quedó recluido en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco, a disposición de un juez que determinará su situación legal.

Amenaza armada en el conjunto Hacienda de Guadalupe

El 13 de marzo de 2025, la víctima se encontraba en su domicilio de la calle Hacienda Trinidad, en el conjunto urbano Hacienda de Guadalupe, cuando Héctor Esaith “N” llegó al lugar junto con cuatro acompañantes, tres mujeres y un hombre a bordo de una camioneta pick up negra.

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Otro caso de despojo: detienen en Chalco a miembro del Sindicato 22 de Octubre por amenazar a una mujer con un arma (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al descender del vehículo, el grupo se dirigió hacia la mujer. Con un arma de fuego en mano, le exigieron que entregara su casa o que pagara cinco mil pesos mensuales para que pudiera seguir viviendo ahí. Le advirtieron que, de negarse, sufrirían daños ella o su familia.

Por temor, la víctima aceptó el trato y entregó en ese momento dos mil pesos en efectivo. Los sujetos le indicaron la fecha en que regresarían a cobrar el primer pago formal, abordaron la camioneta y se retiraron del lugar.

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La investigación y la orden de captura

Al tener conocimiento de los hechos, un agente del Ministerio Público abrió la carpeta de investigación correspondiente. Las diligencias permitieron identificar a Héctor Esaith “N” como probable responsable del delito de despojo, figura jurídica que en el Código Penal del Estado de México abarca la ocupación o privación del uso de un inmueble mediante violencia o amenazas.

Al tener conocimiento de los hechos, un agente del Ministerio Público abrió la carpeta de investigación correspondiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con los elementos reunidos, la Fiscalía solicitó ante un juez la orden de aprehensión, la cual fue concedida. Elementos de la FGJEM ejecutaron el mandato judicial y trasladaron al detenido al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco, donde permanece a disposición de la autoridad judicial.

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Qué es el Sindicato 22 de Octubre

El detenido es identificado como integrante del Sindicato Único de Trabajadores y Empleados del Comercio, Prestadores de Servicios, Autotransporte, Construcción en General, Similares y Conexos del Estado de México, conocido como Sindicato 22 de Octubre.

Según investigaciones de la FGJEM, la organización opera desde hace años en la zona oriente del Valle de México. Tiene presencia documentada en Chalco, Valle de Chalco, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, Los Reyes La Paz y una parte de Chimalhuacán, región de alta densidad poblacional.

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Las autoridades vinculan al grupo con despojos de viviendas, extorsión, cobro de piso, narcomenudeo y control de bicitaxis. El sindicato funciona con un esquema de membresía: sus integrantes adquieren un distintivo que les otorga identidad y libre tránsito en las zonas donde operan.

Antecedentes de detenciones en Chalco

La captura de Héctor Esaith “N” se suma a una serie de arrestos previos vinculados al mismo grupo en el municipio de Chalco. En febrero de 2026, un juez del Poder Judicial del Estado de México condenó a Víctor Eladio “N” a seis años de prisión por el despojo de la vivienda de Mariana “N”, hija de María Carlota, quien el 1 de abril de 2025 mató a balazos a dos presuntos invasores identificados como integrantes del Sindicato 22 de Octubre.

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En mayo de 2025, la FGJEM también ejecutó órdenes de aprehensión contra Lourdes Yohana “N” y Víctor Heladio “N” por su participación en ese mismo caso, en el marco de los operativos "Restitución de la Propiedad" y "Operación Restitución“, estrategias institucionales desplegadas para frenar los despojos violentos en el oriente del Estado de México.

El exlíder del Sindicato 22 de Octubre, Christian Jesús Castillo Grimaldo, conocido como “El Jimmy”, quien ocupó la sexta regiduría del cabildo de Chalco, anunció su separación del grupo en mayo de 2025. Meses después, el 21 de noviembre de ese año, la FGJEM lo detuvo en el marco de la segunda fase de la Operación Caudal por robo de agua, extorsión, secuestro y despojo. Fue ingresado al Centro Penitenciario de Nezahualcóyotl, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.

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