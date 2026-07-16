México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 16 de julio

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del Valle de México

Guardar
Google icon

En pocas líneas:

11:15 hsHoy

Agenda de movilizaciones para este 16 de julio

FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM
FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Este martes la capital mexicana vivirá un día intenso en materia de movilizaciones sociales y actividades de esparcimiento, según la agenda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX. Se tienen contempladas al menos 11 concentraciones, tres citas agendadas, dos rodadas ciclistas y un total de 15 eventos de esparcimiento, tanto culturales como deportivos.

Movilizaciones sociales y protestas ciudadanas

Desde temprana hora, diversas organizaciones estarán presentes en puntos emblemáticos de la ciudad para exigir atención a demandas sociales y ambientales.

  • A partir de las 9:00, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), secciones 9, 10, 11 y 60, encabezará una manifestación en la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación Pública, en Isabel La Católica 165, colonia Centro, para exigir el cumplimiento de acuerdos laborales y mejores condiciones para el magisterio. Su posible marcha hacia el Zócalo podría afectar vialidades.
  • El colectivo “Voz por los que no tienen” tiene previsto concentrarse a las 11:00 afuera de las instalaciones de TV Azteca (Periférico Sur 4121, Tlalpan), exigiendo el retiro de un conductor tras polémicas declaraciones sobre animales de compañía en lugares públicos. No se descarta la llegada de más grupos animalistas.
  • En la alcaldía Miguel Hidalgo, dos acciones simultáneas: a las 10:00, el colectivo “Salvemos el Golfo” protestará frente a la Fundación J.P. Morgan en Lomas de Chapultepec contra el proyecto de exportación de gas licuado “Saguaro”; y a las 11:00, en la Estela de Luz, “Amigos del Refugio Franciscano” pedirán la devolución de perros y gatos retirados de un albergue.
  • Destinos universitarios también serán escenario: en UAM Cuajimalpa, la iniciativa “Libertad para Morir MX” recabará firmas para legalizar la eutanasia; mientras que en UAM Azcapotzalco, la Red Pro Palestina ofrecerá una conferencia junto a la embajadora de Palestina en México.

Durante el día, otras movilizaciones incluyen mesas de firmas del Movimiento de Regeneración Sindical en Benito Juárez y una “Mercadita Feminista” en Milpa Alta, además de jornadas informativas sobre derechos cannábicos y conversatorios sobre desapariciones en Coyoacán.

Citas agendadas y demandas ante dependencias

Entre las citas formales destacan una reunión del Gran Consejo del Anáhuac en la Secretaría de Gobierno para solicitar incorporación a programas de vivienda y la presencia de familiares de víctimas de tránsito en la Fiscalía de Miguel Hidalgo, en busca de justicia.

Encuentros culturales, deportivos y de esparcimiento

La agenda de eventos es variada e incluye espectáculos familiares como “Disney on Ice” (Auditorio Nacional) y “El Rey León” (Teatro Telcel), así como la tradicional Feria de las Flores de San Ángel en Álvaro Obregón y exposiciones deportivas como “Gigantes del Futbol” en Paseo de la Reforma.

En el ámbito deportivo, la noche traerá la tradicional lucha libre “Mitos del Ring” en la Arena México y rodadas ciclistas —“Pedal & Taco” y “Rueda Libre”— que partirán desde Iztapalapa hacia diferentes puntos de Miguel Hidalgo.

Además, continúa la transmisión de partidos del Mundial FIFA 2026 en pantallas gigantes, con el FIFA Fan Festival en el Zócalo como uno de los puntos principales de reunión para los aficionados.

Temas Relacionados

EN VIVOBloqueosAccidentes vialesManifestacionesProtestasCNTEmexico-serviciosmexico-noticias

Últimas noticias

Cómo consultar y descargar tu número de Seguridad Social IMSS en línea

El Instituto Mexicano del Seguro Social permite obtener o localizar el Número de Seguridad Social en minutos desde cualquier dispositivo

Cómo consultar y descargar tu número de Seguridad Social IMSS en línea

Transición de gasolineras en México como centros para vehículos eléctricos va lento, señala experto

El crecimiento de la electromovilidad impulsará la transformación de las estaciones de servicio para ser nodos de carga eléctrica

Transición de gasolineras en México como centros para vehículos eléctricos va lento, señala experto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 16 de julio?

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 16 de julio?

25 años de Macabro FICH: cine de horror, IA y videojuegos en el festival de la Ciudad de México

Con funciones especiales, entrada libre en varias sedes y su incursión en los videojuegos, Macabro conmemora 25 años

25 años de Macabro FICH: cine de horror, IA y videojuegos en el festival de la Ciudad de México

Cártel de Juárez: historia, líderes y actividades criminales de la organización designada como terrorista por EEUU

Cincuenta años después de sus primeras operaciones en la frontera, el Cártel de Juárez es ahora una organización terrorista extranjera para Estados Unidos

Cártel de Juárez: historia, líderes y actividades criminales de la organización designada como terrorista por EEUU

ÚLTIMAS NOTICIAS

El festejo familiar de Valentina Cervantes por el pase de Argentina a la final: abrazos, cábalas y mucha emoción

El festejo familiar de Valentina Cervantes por el pase de Argentina a la final: abrazos, cábalas y mucha emoción

Sube la temperatura, pero vuelven las lluvias y las ráfagas de viento: qué dice el pronóstico para el AMBA

Cuánto se demora en activarse una cuenta Nequi: ABC de la fintech colombiana

La naturaleza gana terreno entre los viajeros colombianos: el 94% busca por internet cómo desconectarse

10 hábitos respaldados por especialistas para mejorar la alimentación, el descanso y la actividad física

INFOBAE AMÉRICA

United Airlines prevé un aumento de 6.000 millones de dólares en los costos de combustible

United Airlines prevé un aumento de 6.000 millones de dólares en los costos de combustible

Confirmada la razón de la muerte de Sam Neill: el actor sufrió una neumonía, según su representante

Antes de Jason existió una madre rota: así será Crystal Lake

The Mandalorian and Grogu llega al streaming con contenido extra para los fanáticos: qué se sabe

Billy Joel reveló el secreto detrás de sus composiciones más recordadas: “No leo música”

DEPORTES

“Estamos en problemas”: el relato en la TV de Inglaterra de los dos goles que le marcó Argentina en semifinales del Mundial

“Estamos en problemas”: el relato en la TV de Inglaterra de los dos goles que le marcó Argentina en semifinales del Mundial

“Los inmortales, “La cabeza de Dios” y “Messi contra el mundo”: las portadas de los principales diarios del planeta tras la remontada de Argentina ante Inglaterra

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 16 de julio, resultados, definiciones y el minuto a minuto camino hacia la gran final

“Me abrió la mente”: la lección de dinero que forjó a Michael Phelps, el nadador más exitoso de la historia

De Ronaldo a Batistuta: las lesiones más escalofriantes de figuras indiscutidas del fútbol mundial