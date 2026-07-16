EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 16 de julio

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Agenda de movilizaciones para este 16 de julio

FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Este martes la capital mexicana vivirá un día intenso en materia de movilizaciones sociales y actividades de esparcimiento, según la agenda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX. Se tienen contempladas al menos 11 concentraciones, tres citas agendadas, dos rodadas ciclistas y un total de 15 eventos de esparcimiento, tanto culturales como deportivos.

Movilizaciones sociales y protestas ciudadanas

Desde temprana hora, diversas organizaciones estarán presentes en puntos emblemáticos de la ciudad para exigir atención a demandas sociales y ambientales.

A partir de las 9:00, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), secciones 9, 10, 11 y 60, encabezará una manifestación en la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación Pública, en Isabel La Católica 165, colonia Centro, para exigir el cumplimiento de acuerdos laborales y mejores condiciones para el magisterio. Su posible marcha hacia el Zócalo podría afectar vialidades.

El colectivo “Voz por los que no tienen” tiene previsto concentrarse a las 11:00 afuera de las instalaciones de TV Azteca (Periférico Sur 4121, Tlalpan), exigiendo el retiro de un conductor tras polémicas declaraciones sobre animales de compañía en lugares públicos. No se descarta la llegada de más grupos animalistas.

En la alcaldía Miguel Hidalgo, dos acciones simultáneas: a las 10:00, el colectivo “Salvemos el Golfo” protestará frente a la Fundación J.P. Morgan en Lomas de Chapultepec contra el proyecto de exportación de gas licuado “Saguaro” ; y a las 11:00, en la Estela de Luz, “Amigos del Refugio Franciscano” pedirán la devolución de perros y gatos retirados de un albergue.

Destinos universitarios también serán escenario: en UAM Cuajimalpa, la iniciativa “Libertad para Morir MX” recabará firmas para legalizar la eutanasia; mientras que en UAM Azcapotzalco, la Red Pro Palestina ofrecerá una conferencia junto a la embajadora de Palestina en México.

Durante el día, otras movilizaciones incluyen mesas de firmas del Movimiento de Regeneración Sindical en Benito Juárez y una “Mercadita Feminista” en Milpa Alta, además de jornadas informativas sobre derechos cannábicos y conversatorios sobre desapariciones en Coyoacán.

Citas agendadas y demandas ante dependencias

Entre las citas formales destacan una reunión del Gran Consejo del Anáhuac en la Secretaría de Gobierno para solicitar incorporación a programas de vivienda y la presencia de familiares de víctimas de tránsito en la Fiscalía de Miguel Hidalgo, en busca de justicia.

Encuentros culturales, deportivos y de esparcimiento

La agenda de eventos es variada e incluye espectáculos familiares como “Disney on Ice” (Auditorio Nacional) y “El Rey León” (Teatro Telcel), así como la tradicional Feria de las Flores de San Ángel en Álvaro Obregón y exposiciones deportivas como “Gigantes del Futbol” en Paseo de la Reforma.

En el ámbito deportivo, la noche traerá la tradicional lucha libre “Mitos del Ring” en la Arena México y rodadas ciclistas —“Pedal & Taco” y “Rueda Libre”— que partirán desde Iztapalapa hacia diferentes puntos de Miguel Hidalgo.