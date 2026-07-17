MICGénero 2026 apuesta por la equidad con 25 filmes dirigidos por mujeres: recupera la obra de Susan Sontag

Cuatro de los 46 filmes que se transmitirán durante la edición número quince pertenecen a la retrospectiva de la directora de cine Susan Sontag. (Crédito: MICGénero)

Recuperando la obra de la directora de cine Susan Sontag llega la decimoquinta edición de MICGénero Tour 2026, la cual busca invitar al público a reflexionar sobre temas de Derechos Humanos, ecofeminismos, disidencias sexuales, memoria, identidad, cuerpo, entre otras problemáticas contemporáneas.

Este año, la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género (MICGénero Tour 2026) llevará a 12 estados de México una variedad de películas, actividades y encuentros que buscan reunir a personas de diferentes áreas, entre cineasta, especialistas, colectivas, organizaciones y audiencias.

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Un festival cinematográfico que incluirá producciones internacionales

La edición de este año se desarrollará del 6 de agosto al 10 de septiembre, contará con 16 largometrajes y 26 cortometrajes, de los cuales 18 títulos son mexicanos y los otros provienen de Argentina, Suecia, España, Francia, Alemania, Polonia, Marruecos, Bolivia, Brasil, Ecuador, España, Japón y Suiza.

En su apuesta por la equidad, el festival presentará 25 piezas realizadas por mujeres, 16 por hombres y uno de los cortometrajes fue realizado por una colectiva. El Tour contempla la puesta en marcha de cuatro programas en los siguientes estados:

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Baja California

Chiapas

Ciudad de México

Estado de México

Guanajuato

Jalisco

Michoacán

Morelos

Nuevo León

Puebla

Quintana Roo

San Luis Potos

Veracruz

Yucatán

“Nuestro eje curatorial es la violencia de género, las resistencias políticas, los activismos a través de las artes, así como las representaciones de género en las cine-cinematografías mundiales. A lo largo de quince años, este encuentro fílmico se ha consolidado como un agente que sensibiliza y afecta emocionalmente a las personas”, comentó Stephanie Goytortúa, directora operativa de MICGénero.

MICGénero 2026.

Durante su discurso, la directiva adelantó que algunas cintas que se reproducirán en el festival también serán transmitidas en televisión abierta, con la finalidad de ampliar su público.

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Susan Sontag, la retrospectiva que invita a mayores cuestionamientos

La escritora y novelista, Susan Sontag, quien murió en 2004, también fue reconocida por su manera de explorar el cine “como una extensión de su pensamiento”, sus reflexiones reflejan la tensión constante que se genera en las relaciones personales, las ideas políticas y las formas cinematográficas.

Cuatro de los 46 filmes que se transmitirán durante la edición número quince pertenecen a la retrospectiva de la escritora neoyorquina, donde se retoman discursos que predominan en la coyuntura actual, tales como: el cuerpo desde el territorio político acechado por tensiones sociales, ideológicas y personales, las jerarquías de poder en los vínculos personales y el control.

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Cada una de las piezas fílmicas obligan a la audiencia a cuestionarse sobre las condiciones en las que se construyó la obra de Susan Sontag. Los títulos que se transmitirán son:

Duet for Cannibals, obra donde relaciona los vínculos personales con el poder, la manipulación y las convicciones ideológicas.

Brother Carl, a través de una narración fragmentada profundiza en la identidad, el deseo y el compromiso político.

Promised Lands, filmada después de la guerra árabe-israelí de 1973, se acerca al documental para observar las huellas de la violencia y la memoria .

Unguided Tour, plantea cuestionamientos sobre lo que puede estar detrás de la experiencia turística, desde la mirada de lugares ajenos y la superficialidad.

Durante el MICGénero Tour 2026 se presentarán filmes mexicanos y de corte internacional. (Foto: Jaqueline Viedma/Infobae México)

Filmes que hablan desde el territorio

Durante la conferencia de prensa que se llevó a cabo en Cineteca Nacional este 16 de julio, la directora del documental “Mapas desde adentro”, Cristina Aguilera, compartió su entusiasmo por la realización del filme que fue resultado de su trabajo como parte de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas (ENAC) en Iztapalapa:

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“Tiene mucho que ver con el territorio, es sobre la violencia de género en muchos niveles, sobre todo trata del espacio público, pero hay otras historias que también abordan el espacio privado”.

La documentalista compartió que todas las mujeres participantes forman parte de su vida, quienes viven en la demarcación mencionada, reconociendo el valor que le dan en MICGénero al “no ser algo competitivo” y manteniendo el carácter de “comunidad y perspectiva de género”.

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Durante los más de 30 días del festival, se llevará a cabo la edición de “100 horas de activismo”, tras la finalización de distintas funciones se abrirán espacios de reflexión, priorizando el diálogo y debate. Se tienen contempladas alrededor de 50 actividades en 12 sedes, agendadas en las siguientes ciudades: Morelos, Puebla, Morelia, Mérida, San Cristóbal de las Casas, Ciudad de México y Monterrey.