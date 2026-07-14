México

Estos son los artistas vetados por Juan Osorio tras polémicas en sus producciones de Televisa

El productor de telenovelas dejó en claro lo que no tolera laboralmente

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Juan Osorio tanque de oxígeno COVID
Juan Osorio dijo a qué actores vetó (IG: juanosorio.oficial)

El productor Juan Osorio compartió en entrevista para el programa de radio Exa FM que existen dos intérpretes con quienes no volvería a colaborar debido a experiencias negativas en el pasado.

La declaración de Osorio surge tras cuestionamientos sobre su trayectoria y las dificultades que ha enfrentado en el medio artístico.

Osorio relató que los problemas con ambos actores le marcaron personalmente y profesionalmente.

El productor indicó que la falta de compromiso y profesionalismo le dejaron aprendizajes importantes para su carrera. En la conversación también mencionó que una de las personas implicadas ya estaría retirada de la actuación.

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(Instagram: @juanosorio.oficial)
Juan Osorio es productor de telenovelas (Instagram: @juanosorio.oficial)

Lo que dijo Juan Osorio en Exa FM

Durante la entrevista, el conductor Paul Stanley preguntó: “¿Con qué actor o actriz no volverías a trabajar?”. Osorio, tras una breve risa, respondió: “Sí, sí hay dos. Hay una actriz y un actor”. Luego reveló los nombres: Pablo Montero y Julieta Rosen.

Sobre Montero, Osorio explicó:

“Confié en él. Tú no puedes dejar responsable una serie en el último día, el último final, dejarte colgado y que te gane el vicio o la parranda. No puedes. Eso es una falta de profesionalismo y me dolió mucho porque yo luché mucho porque él fuera el protagonista. Entonces, me lastimó como ser humano”.

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En el caso de Julieta Rosen, Osorio comentó: “Ella protagonizó una novela conmigo y me hizo sufrir mucho después. Me hizo enojar mucho porque se relacionó con el protagonista y entre los dos hicieron un equipo en contra de mí. Eso me hizo sufrir toda la producción”.

Infografía ilustrada que muestra a un productor, un símbolo de prohibición, un televisor, equipo de filmación y viñetas sobre conflictos con dos actores.
Una infografía detalla las experiencias negativas que llevaron al productor Juan Osorio a vetar a los actores Pablo Montero y Julieta Rosen de futuras colaboraciones en la televisión mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El conflicto entre Osorio y Pablo Montero

La relación profesional entre Juan Osorio y Pablo Montero se fracturó tras la producción de la serie El último rey.

El cantante y actor no se presentó al último día de grabación, lo que calificó como una falta grave:

“Me falló. Tú no puedes dejar responsable una serie en el último día, dejarte colgado”, afirmó el productor en su momento.

Juan Osorio Pablo Montero
Juan Osorio apoyó a Pablo Montero en su papel de "Vicente Fernández", sin embargo las actitudes del cantante lo decepcionaron (Foto: Instagram)

El productor detalló que peleó para que Montero obtuviera el papel principal y que la ausencia de Montero en la grabación final representó un golpe personal.

Osorio recalcó que el incidente lo obligó a reorganizar la producción de forma imprevista y que esa experiencia le dejó una lección sobre la importancia de la responsabilidad en el medio artístico.

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En cuanto a la actriz, Osorio mencionó que su experiencia negativa ocurrió hace varios años, cuando ambos colaboraron en una telenovela. Aunque prefirió no entrar en detalles personales, aseguró que la situación le generó enojo y frustración durante todo el proyecto.

Juan Osorio concluyó que estas experiencias, aunque dolorosas, le sirvieron de aprendizaje y le recordaron que la labor de productor exige no solo creatividad sino también firmeza ante adversidades y competencia constante.

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