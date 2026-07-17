Nicola Porcella defiende a Flor Vigna de la xenofobia que recibió tras confirmarse para La Casa de los Famosos México 2026

Nicola Porcella apoyo a Flor Vigna tras insultos en redes sociales (Ig)

Nicola Porcella defiende a Flor Vigna de la xenofobia que recibió tras confirmarse como la octava habitante de La Casa de los Famosos México 4, el reality de Televisa que arranca el domingo 26 de julio. El peruano, finalista de la primera temporada del programa, salió al paso de los ataques en redes sociales contra la argentina y pidió no responsabilizarla por los dichos de un periodista compatriota suyo.

“A ella no la conozco, pero ella no lo ha dicho. No le puedes echar la culpa a una persona que no tiene nada que ver con los comentarios de algún desatado que está diciendo tonterías”, declaró Porcella en un encuentro con medios.

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“El sol sale para todos”: Nicola Porcella llama a no desearle el mal a Vigna

La joven argentina es la octava confirmada para LCDLFM (Ig)

El ex participante del reality también dirigió un mensaje a quienes alimentan el odio en redes. “Al final los haters viven en las redes, lo trato de entender. Mucha gente tira su frustración. Desearle el mal a alguien no quiere decir que te vaya a ir bien a ti, el sol sale para todos”, señaló.

El trasfondo de la polémica es un periodista argentino que declaró al aire que “detestaba” a los mexicanos y que estos les tenían envidia a los argentinos. Esos comentarios desataron una ola de rechazo contra figuras argentinas en México, y Vigna quedó en el centro de la tormenta días después de que se anunciara su ingreso al programa.

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Vigna llega con trayectoria y sin conocer el idioma del odio

El guiño de Flor Vigna a la Selección Argentina en su sesión de fotos de Only Fans (X)

Florencia Giannina Vigna nació el 11 de junio de 1994 en Buenos Aires. Saltó a la fama con el programa de competencia física Combate y se consolidó al ganar Showmatch: Bailando por un sueño en dos años consecutivos, 2016 y 2017. Más tarde amplió su carrera hacia la actuación, con apariciones en series como Simona y Mi hermano es un clon, y en 2021 debutó en la música con el sencillo “Uy!”.

Su presencia en México no es reciente. Este 2026 participó en el espectáculo de boxeo Supernova, donde venció a la influencer regiomontana Alana Flores y le quitó el invicto. El combate le abrió una nueva audiencia en el país semanas antes de su ingreso al reality.

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Lo que dijo Flor Vigna al ser confirmada para La Casa

El guiño de Flor Vigna a la Selección Argentina en su sesión de fotos de Only Fans (X)

Antes de entrar a la casa, Vigna adelantó su participación desde su camerino en México a través de sus historias de Instagram: “Ya estoy en México en mi camerino. Estoy como con un miedo lindo porque quedé seleccionada para un proyecto muy importante y va a ser muy masivo”.

Al ser presentada por Wendy Guevara, la argentina fue directa sobre sus expectativas: “Sé que es un juego pero sé que no debo tomar las cosas personales, pero sí me las tomo personales. Sé que me voy a equivocar un montón, pero la vida se trata de eso, pero sin estrés”.

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Vigna acumula más de 5.5 millones de seguidores en Instagram y ha hablado abiertamente sobre la precariedad de su infancia. “Tenía mucho miedo, tengo todavía, a que me falte, a volver a ser pobre porque me faltó mucho cuando fui chica”, declaró en redes. Esa misma preocupación la llevó a estudiar economía y a diversificar sus ingresos: hoy sostiene económicamente a su familia y opera una productora con 30 personas.

La Casa arranca el 26 de julio con premio de 4 millones de pesos

La Casa de los Famosos México 4 estrena el domingo 26 de julio a las 8:30 p.m. por Las Estrellas, con transmisión continua en ViX. Vigna se une a una lista de confirmados que incluye a Ernesto Laguardia, Karina Torres y Ximena Herrera, entre otros. Las galas principales estarán conducidas por Galilea Montijo, acompañada por Odalys Ramírez y Diego de Erice. El premio para el ganador o ganadora es de 4 millones de pesos.

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