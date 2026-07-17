Estados Unidos culpa a provedor de lechuga mexicana de brote de diarrea explosiva

La investigación señala como origen un único proveedor de lechuga procedente de México: Taylor Farms, empresa con sede en Salinas, California. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La FDA y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) vincularon un brote multiestatal de ciclosporiasis a lechuga iceberg triturada servida en locales de Taco Bell en cinco estados del Medio Oeste de Estados Unidos. La investigación señala como origen un único proveedor de lechuga procedente de México: Taylor Farms, empresa con sede en Salinas, California.

Al 16 de julio de 2026, el brote acumula 1,644 personas contagiadas, 94 hospitalizaciones y ninguna muerte, según datos confirmados por la FDA. Los casos se registraron entre el 13 de mayo y el 13 de julio en Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental.

PUBLICIDAD

El infectólogo mexicano Alejandro Macías advierte que esta infección intestinal, causada por el parásito Cyclospora cayetanensis, ya ha sido detectada en algunos pacientes en México y podría extenderse a otros países de América Latina, como el Perú

El proveedor identificado y la magnitud real del brote

La cifra oficial de la FDA refleja únicamente casos confirmados. Los departamentos estatales de salud manejan números considerablemente mayores: solo el estado de Michigan reportó al menos 4,312 casos confirmados, con 102 hospitalizaciones, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de ese estado.

El CDC, por su parte, advierte que el brote se ha extendido a 34 estados en todo el país, aunque la mayoría de los casos vinculados a Taco Bell se concentran en los cinco estados del aviso federal.

PUBLICIDAD

Michigan analizó los detalles de exposición alimentaria de 190 casos que reportaron haber comido en Taco Bell. De ese grupo, el 90% indicó haber consumido lechuga iceberg, dato que orientó la investigación hacia ese ingrediente específico.

Taylor Farms, en el centro de la investigación

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La rastreabilidad de la FDA convergió en Taylor Farms como el proveedor único de lechuga iceberg de México utilizado por los locales de Taco Bell donde enfermaron los afectados. La compañía, familiar y con sede en Salinas, California, se describe a sí misma como el “principal productor mundial de ensaladas y alimentos frescos saludables”, con instalaciones en Estados Unidos, Canadá, México y Europa occidental.

PUBLICIDAD

No es la primera vez que Taylor Farms aparece en una investigación de inocuidad alimentaria. En octubre de 2024, un brote de E. coli se vinculó a cebollas amarillas provenientes de su instalación en Colorado Springs, lo que llevó a McDonald’s a retirar el Quarter Pounder de su menú en varios estados afectados, mientras que en otros suspendió únicamente el uso de las cebollas en esa hamburguesa.

Taco Bell confirmó haber retirado la lechuga del proveedor identificado. “La cadena tomó medidas inmediatas para retirar voluntariamente la lechuga potencialmente afectada de un proveedor en estados seleccionados”, indicó la empresa en un comunicado. El ingrediente fue eliminado “de forma indefinida” de toda su cadena de suministro a nivel nacional, con reemplazo previsto en un plazo de 24 horas en los estados afectados.

PUBLICIDAD

Qué es la ciclosporiasis y cómo se contagia

Miami-Dade y Broward suman 11 casos confirmados de ciclosporiasis dentro del brote que afecta a Florida (CDC)

La ciclosporiasis es una infección intestinal provocada por el parásito Cyclospora cayetanensis. Se transmite cuando heces infectadas contaminan alimentos o agua. Los síntomas aparecen aproximadamente una semana después del contagio e incluyen diarrea acuosa frecuente, pérdida de apetito, calambres abdominales, náuseas y fatiga.

La enfermedad puede durar desde dos días hasta más de dos semanas, y en algunos casos presenta recaídas. Las personas inmunocomprometidas enfrentan cuadros más graves y de mayor duración.

PUBLICIDAD

El parásito tiene un comportamiento estacional en Estados Unidos: los casos suelen concentrarse entre mayo y agosto. Brotes anteriores en el país y Canadá se vincularon a mezclas de ensaladas en bolsa, cilantro fresco, albahaca, frambuesas, chícharos y cebollitas de cambray.

Medidas sanitarias y recomendaciones

Las autoridades recomiendan a quienes hayan consumido lechuga iceberg triturada en Taco Bell dentro de los cinco estados afectados que no ingieran más de ese producto y limpien a fondo cualquier superficie o recipiente que haya estado en contacto con él. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La FDA intensificó la inspección fronteriza para los productos implicados y trabaja directamente con Taylor Farms para determinar si la lechuga contaminada aún circula en el mercado. Autoridades estatales y federales recolectan muestras del producto para análisis de laboratorio.

PUBLICIDAD

Las autoridades recomiendan a quienes hayan consumido lechuga iceberg triturada en Taco Bell dentro de los cinco estados afectados que no ingieran más de ese producto y limpien a fondo cualquier superficie o recipiente que haya estado en contacto con él.

Quienes presenten síntomas deben contactar a su médico, en especial si consumieron lechuga en los 14 días previos al inicio del malestar. El doctor Nuwan Gunawardhana, especialista en enfermedades infecciosas del Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia, señaló a CBS News que cocinar los alimentos es la mejor forma de evitar el contagio, aunque advirtió que el parásito “es conocido por adherirse con fuerza a las superficies, por lo que no te protege al 100%”.

PUBLICIDAD

La FDA advirtió que el aviso podría ampliarse a más estados, marcas, restaurantes o canales de distribución a medida que avance la investigación.