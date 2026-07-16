Alerta en México por brote de “diarrea explosiva”: Las 4 verduras comunes que debes lavar muy bien

Una mujer en una cocina moderna se sujeta el abdomen por dolor, con frutas y verduras sobre la mesa y una ilustración de parásitos de ciclosporiasis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciclosporiasis, infección intestinal causada por el parásito Cyclospora cayetanensis, mantiene en alerta a Estados Unidos por un brote con más de 3 mil casos en 30 estados.

Por esta razón, la Secretaría de Salud emitió una alerta para mexicanos que viajen a aquel país.

Y es que si bien aún no existe evidencia de que existan casos de dicha enfermedad en el México especialistas señalan que es importante estar atentos y tomar precauciones para prevenir contagios.

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En este sentido, y debido a que se trata de un padecimiento que no se transmite de persona a persona sino por el consumo de alimentos contaminados por el parásito la principal medida de prevención sigue siendo evitar el consumo de agua o alimentos contaminados con heces, los cuales suelen ser principalmente frutas y verduras frescas.

Si bien por el momento no se ha logrado localizar de forma concreta cuál ha sido el origen del brote en Estados Unidos, se ha identificado una lista de los principales alimentos sospechosos de generar el contagio, debido a que son susceptibles de portar el parásito causante.

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El parásito Cyclospora cayetanensis, que causa diarrea explosiva y puede durar semanas sin tratamiento adecuado, afecta ya a más de 1,600 personas en Estados Unidos. Un especialista mexicano alerta sobre su posible llegada al país. (X/Alejandro Macías)

Estos son los alimentos que tienen más riesgo de contagiar ciclosporiasis

De acuerdo con la información del reciente brote de ciclosporiasis en Estados Unidos en 2026, los alimentos con mayor riesgo de contagio son principalmente productos frescos y crudos, especialmente las llamadas verduras de hoja verde.

Lechuga (particularmente mezclas de ensaladas en bolsa y lechuga de hoja verde)

Hierbas frescas como cilantro y albahaca

Bayas (frambuesas y otras frutas con superficie irregular)

Cebolla con cilantro y otros ingredientes frescos usados en mezclas como pico de gallo y guacamole

Otros vegetales de hoja verde como espinaca, berros o coles.

Las investigaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la FDA no han identificado todavía un alimento o proveedor específico como origen del brote actual, pero los patrones son consistentes con brotes anteriores, donde los alimentos citados arriba fueron señalados como principales vectores del parásito Cyclospora cayetanensis donde destacan en riesgo la lechuga y el cilantro.

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Las autoridades recomiendan, mientras continúa la investigación, tomar precauciones especiales con todos los productos frescos, en particular los mencionados.

Una persona lava frambuesas, lechuga y cilantro bajo el grifo de una cocina moderna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo desinfectar las verduras de hoja verde y bayas prevenir la “diarrea explosiva”

Algunos especialistas sugieren comprar cabezas enteras de lechuga en vez de mezclas embolsadas, lavar minuciosamente hierbas y bayas, y cocinar los vegetales siempre que sea posible, ya que el calor elimina el parásito responsable de la ciclosporiasis.

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Sin embargo, se advierte también que el lavado intenso con agua corriente y la desinfección tradicional ayuda a reducir el riesgo, pero no elimina completamente la amenaza.

En este sentido, algunos expertos señalan que un método de desinfección que es poco usado, pero que suele ser de los más seguros, es mediante el uso de purificadores de ozono

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Para usar purificadores de ozono en la desinfección de frutas y verduras, sigue estos pasos y recomendaciones basados en expertos y fabricantes de equipos:

Lava primero con agua corriente Antes de usar ozono, elimina tierra y suciedad lavando las frutas y verduras bajo el chorro de agua. Esto es esencial porque la materia orgánica reduce la eficacia del ozono. Prepara el agua ozonizada Llena un recipiente con agua potable y coloca allí las frutas y verduras a desinfectar. Sumerge el difusor de ozono Coloca el difusor del purificador de ozono dentro del agua, asegurando que las frutas y verduras queden sumergidas y expuestas al burbujeo. Activa el generador de ozono Enciende el equipo. El tiempo recomendado depende del tipo de alimento: Lechuga y verduras de hoja: 5 a 7 minutos Frutas de piel firme (melón, pepino): 3 a 5 minutos En general, de 3 a 12 minutos según el fabricante y la cantidad de producto Escurre y seca Una vez terminado el ciclo, retira y escurre los alimentos. Puedes consumirlos, almacenarlos o refrigerarlos normalmente.

Recomendaciones adicionales:

No excedas los tiempos recomendados, ya que el ozono puede oxidar vitaminas o afectar el color de los alimentos.

Usa siempre el equipo siguiendo el manual del fabricante.

El agua ozonizada puede reutilizarse para varios ciclos, lo que ayuda a ahorrar agua y es ecológica.

El ozono se descompone en oxígeno, por lo que no deja residuos tóxicos.

Una mujer muestra la desinfección de productos frescos con un dispositivo de ozono. El proceso incluye la colocación de tomates rojos, pimientos verdes y ajos en un recipiente con agua junto al aparato. Este video es una demostración de un producto para el hogar.

El ozono es considerado seguro para el contacto con alimentos por la FDA y la OMS y la forma más segura para reducir la carga microbiana general en frutas y verduras frescas.

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