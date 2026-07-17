Homicidio doloso en Quintana Roo disminuyó 85% en casi dos años; suman más de 3 mil detenidos por delitos de alto impacto

La Maestra Marcela Figueroa Franco es titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. (Presidencia)

La Maestra Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) dio a conocer este viernes, durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que en casi dos años, el homicidio doloso ha disminuido 85% en el estado de Quintana Roo, al sureste del país.

De acuerdo con la información de Figueroa Franco, en lo que va de la administración de Sheinbaum, de septiembre de 2024 a junio de 2026, se registró esta disminución del 85% en el promedio diario de los homicidios dolosos, pues pasó de tener 2 homicidios dolosos en promedio al día, en septiembre de 2024, a 0.3 en el pasado mes de junio.

PUBLICIDAD

En junio de cada año, desde 2015 hasta 2026, el de este año fue el que registró el menor número promedio diario de víctimas de homicidio doloso en la entidad. Y es que en 2015 fue de 0.8, en 2016 de 0.4, en 2017 de 1.1, en 2018 de 2.0, en 2019 de 1.8, en 2020 de 1.1, en 2021 de 1.8, en 2022 de 1.7, en 2023 de 2.1, en 2024 de 1.8, en 2025 de 0.7 y en 2026 de 0.3.

Respecto al promedio diario de homicidios dolosos comparado en primer semestre desde 2015 hasta 2026, el de este año también es el más bajo. Y es que en 2015 fue de 0.5, en 2016 de 0.4, en 2017 de 0.7, en 2018 de 1.7, en 2019 de 2.0, en 2020 de 1.9, 2021 de 1.8, 2022 de 1.6, 2023 de 2.1, 2024 de 2.0, 2025 de 1.0 y 2026 de 0.4, por lo que en los dos últimos registros hubo una disminución del 60%.

PUBLICIDAD

En el municipio de Tulum, donde se llevó a cabo la mañanera de este viernes, se informó que hubo una reducción del 100% en el promedio diario de homicidios, tomando en cuenta datos desde septiembre de 2024.

Cabe destacar que en mayo y junio no se registraron homicidios en ese municipio, y en lo que va de julio, tampoco se han registrado.

PUBLICIDAD

Figueroa Franco dijo que la estrategia nacional de seguridad pública también muestra resultados al analizar los delitos que más impactan a la sociedad.

En el promedio diario de delitos de alto impacto, que incluye robos con violencia, extorsión, secuestro, entre otros, se registró que hasta 2019 había una tendencia a la alza en estos delitos, alcanzando un máximo histórico de 19.6 delitos de alto impacto al día, sin embargo, de ahí en adelante la tendencia se ha logrado revertir y entre 2025 y 2026 hay una reducción que se mantiene en 15%.

PUBLICIDAD

En el promedio diario de delitos de robo de vehículo por año en la entidad, de 2015 a 2026, también se logró una reducción. Según los datos, en 2015 se registraron 2.3 robos de este tipo, en 2016 hubo 2.5, en 2017 se registraron 6.2, en 2017 hubo 6.2, en 2018 6.3, en 2019 subió hasta 7.9, en 2020 7.1, en 2021 7.2, en 2022 7.8, en 2023 8.9, en 2024 8.6, en 2025 7.4 y en 2026 bajó a 6.0.

De mantenerse esta tendencia, 2026 sería el año con el menor promedio en este delito en los últimos 10 años, señaló Figueroa.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer que del 1 de octubre de 2024 al 30 de junio de 2026, en Quintana Roo fueron detenidas, por delitos de alto impacto, 3 mil 800 personas, se han asegurado 6 mil 600 kilos de drogas, 760 armas de fuego, más de 28 mil cartuchos y mil 300 cargadores.

PUBLICIDAD

Se desmanteló un laboratorio clandestino y un área de concentración que eran utilizados para fabricar metanfetaminas.