Alerta de tsunami en México tras sismo de 7.4 en Chiapas

Sismo registrado en el estado de Chiapas, reportó el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles.

Un fuerte sismo de magnitud 7.4 registrado este 17 de julio activa una alerta de tsunami para las costas del sur de México y Guatemala, según informan el Sistema de alerta de tsunamis de EE. UU. y el Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina (CAT-SEMAR).

La alerta es dirigida a las autoridades de protección civil de todos los niveles, marítimas y navales, para implementar acciones preventivas inmediatas.

El boletín oficial, emitido a las 9:05 horas, señala que la zona de mayor preocupación es el litoral de Chiapas y Oaxaca, donde se esperan variaciones del nivel del mar de hasta 105 centímetros sobre la marea.

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Un letrero oficial de "Alerta de tsunami" está instalado en una playa mexicana con el mar y un cielo nublado al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El epicentro se localiza a 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, con una profundidad de 10 kilómetros y magnitud 7.4, de acuerdo con el reporte del Servicio Sismológico Nacional.

Alerta de tsunami activa para costas mexicanas tras sismo en Chiapas

El boletín del CAT-SEMAR recomienda mantener a la población alejada de las playas hasta la cancelación de la alerta y advierte la presencia de corrientes fuertes en puertos.

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(https://www.tsunami.gov/)

Las autoridades confirman que las primeras variaciones del nivel del mar podrían observarse a partir de las 9:20 horas en puntos como Huatulco y Puerto Ángel, en Oaxaca, y desde las 9:28 horas en Puerto Chiapas.

Para algunas localidades de Chiapas, como Pampa Honda, se prevé una altura máxima de ola de hasta 1.05 metros sobre la marea.

(Semar)

¿En qué otras partes de México podría haber variación en el nivel del mar?

Sismológico Nacional informa:

“Sismo magnitud 7.4, localización 135 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, 17/07/26, 08:48:38, latitud 14.162, longitud -93.287, profundidad 10 km”.

Según los modelos y registros históricos, el CAT-SEMAR prevé corrientes anómalas y variaciones de nivel sobre la marea en todo el litoral afectado.

El listado oficial indica que las alturas esperadas del tsunami en la mayoría de los puntos del Pacífico mexicano oscilan entre 0.01 y 0.05 metros, pero en localidades como Barra Zacapulco y La Mona (Chiapas), se prevé una elevación de hasta 0.6 metros, y en Pampa Honda hasta 1.05 metros.

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Una señal de evacuación por tsunami con mapa de rutas y una marca de "Zona de riesgo" en el suelo dirigen hacia áreas seguras en México (Imagen Ilustrativa Infobae)

El boletín de alerta se dirige exclusivamente a las autoridades de los tres niveles de gobierno y a las instancias marítimas, con la instrucción de implementar operativos preventivos y mantener a la población fuera de las playas.

Hasta el momento, no se reportan daños mayores, pero la vigilancia permanece activa en toda la franja costera.

Marina y Sheinbaum se pronuncian ante alerta de tsunami

Durante La Mañanera de este 17 de julio, una reporteró solicitó: “¿Pueden dar algo del sismo en Chiapas, de 7.4?”.

El secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, habla durante la conferencia de prensa diaria de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). Imagen de archivo. EFE/José Méndez

El Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina, responde: “Sí, hubo un pequeño un sismo de seis punto ocho (...) No hay ningún problema, no hay afectaciones graves”.

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Respecto al tema marítimo, agregó: “Solamente se espera, se incrementa en algunas playas hasta medio metro el nivel del agua por efecto del... ese efecto tsunami, por el sismo. Se invita a la población a que se aleje de las playas por lo pronto, pero no hay ningún problema. Gracias”.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, agrega: “Lo que acaba de ocurrir, la información del almirante, por supuesto, y en un momento emitimos un comunicado para poder informar a todo México. Gracias”.

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