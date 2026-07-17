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Abelito después de La Casa de los Famosos: entre nuevos proyectos de trabajo, una relación estable y una “familia que crece”

El influencer y ex integrante de La Casa de los Famosos México dijo ante la prensa que pronto conocerán a un integrante más, aunque no aclaró si hablaba de un embarazo, una mascota o alguna colaboración con su novia

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El creador de contenido de 25 años, comenzó a ganar seguidores en TikTok durante la pandemia gracias a su carisma. El Abelito (Instagram/Captura de pantalla)
El creador de contenido de 25 años, comenzó a ganar seguidores en TikTok durante la pandemia gracias a su carisma. El Abelito (Instagram/Captura de pantalla)

Abel Sáenz, el influencer originario de Tabasco, Zacatecas conocido como Abelito, vive su etapa de mayor expansión profesional tras casi ganar La Casa de los Famosos México: debuta en el doblaje cinematográfico, protagoniza su primera serie de televisión y anuncia un nuevo integrante en su familia junto a su novia, Aranza Salazar.

El creador de contenido de 25 años, comenzó a ganar seguidores en TikTok durante la pandemia gracias a su carisma. Hoy acumula proyectos en cine, televisión y teatro que lo consolidan como una de las figuras más activas del entretenimiento mexicano.

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La reacción del ex participante del reality show se viralizó. (IG/@maicmoon)

Abelito en Minions &amp; Monstruos: su debut en el doblaje

(ViX)
El influencer presta su voz a Goomi, una criatura verde que aparenta ser amigo de los Minions pero que esconde un plan oscuro para el planeta Tierra. (ViX)

El 1 de julio de 2026 llegó a las salas mexicanas Minions & Monstruos, séptimo filme de la franquicia de Illumination y Universal Pictures, con Abelito como una de las voces principales del doblaje latino.

Abelito presta su voz a Goomi, una criatura verde que aparenta ser amigo de los Minions pero que esconde un plan oscuro para el planeta Tierra. Comparte créditos con el comediante Carlos Ballarta, quien interpreta a un visitante espacial, y con el periodista deportivo Alberto Lati, que da vida a un productor de cine.

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El actor confesó que se identificó de inmediato con Goomi por su personalidad divertida, tierna y un poco caótica. Su madre estuvo presente durante la promoción del filme y se encargó, de que el éxito no se le subiera a la cabeza según declaraciones a medios.

De la Guarda: primer protagónico en televisión

El creador de contenido fue la gran sorpresa durante el estreno del reality de Televisa.
La producción, a cargo de Rosa María Noguerón, lo muestra como un ángel enviado por San Pedro a la Tierra para hacer milagros, aunque sus intervenciones bien intencionadas terminan en situaciones atropelladas y cómicas. (Foto: @el_abelito_oficial, Instagram)

En paralelo al estreno cinematográfico, Abelito arrancó las grabaciones de “De la Guarda”, su primera serie como protagonista en televisión. Las cámaras comenzaron a rodar a finales de abril de 2026 en el Foro 9 de Televisa, con una misa como acto inaugural.

La producción, a cargo de Rosa María Noguerón, lo muestra como un ángel enviado por San Pedro a la Tierra para hacer milagros, aunque sus intervenciones bien intencionadas terminan en situaciones atropelladas y cómicas. La serie se emitirá por ViX.

El elenco incluye a Maribel Guardia, Raquel Bigorra, Ricardo Margaleff, Rodrigo Murray y Ana Tena, entre otros. Para Abelito, el proyecto va más allá de la actuación: también participa en el proceso creativo y en la escritura del guión.

Teatro, televisión y negocios: una agenda sin pausas

Antes de arrancar las grabaciones de De la Guarda, Abelito se incorporó al elenco de la cuarta temporada de “El príncipe del barrio”, serie de Las Estrellas producida también por Noguerón. Interpreta a un policía mayor que hará respetar la ley en el Pueblo Mágico “Lomas de Chacaltepec”, junto a Ariel Miramontes, Violeta Isfel y Alma Cero.

A principios de 2026, participó en El Tenorio Cómico e inauguró el Bunny Reggaeton Bar en la Feria de León, donde también actuó como DJ. En ese evento adelantó que el año vendría cargado de novedades.

Su novia, Aranza Salazar, no es figura pública. Se conocieron en 2022 mientras ambos estudiaban en la universidad, pasaron meses de amistad antes de comenzar a salir y han reconocido que el noviazgo no ha estado exento de dificultades. El Abelito (Instagram: @el_abelito_oficial)
Su novia, Aranza Salazar, no es figura pública. Se conocieron en 2022 mientras ambos estudiaban en la universidad, pasaron meses de amistad antes de comenzar a salir y han reconocido que el noviazgo no ha estado exento de dificultades. El Abelito (Instagram: @el_abelito_oficial)

El nuevo integrante y la vida con Aranza

Abelito y aranza su novia -México- 29 julio
Ambos descartan el matrimonio por ahora, aunque no lo descartan a futuro. Preparan un proyecto conjunto para mostrar cómo es su vida en pareja. (TikTok)

En un encuentro reciente con la prensa, Abelito generó especulación al declarar: “Hay un nuevo integrante para la familia. Ya la van a conocer”, sin dar más detalles antes de dar por terminado el encuentro. La frase abrió la posibilidad de un embarazo, aunque también podría referirse a una mascota o un proyecto en común.

Su novia, Aranza Salazar, no es figura pública. Se conocieron en 2022 mientras ambos estudiaban en la universidad, pasaron meses de amistad antes de comenzar a salir y han reconocido que el noviazgo no ha estado exento de dificultades. Ambos descartan el matrimonio por ahora, aunque no lo descartan a futuro. Preparan un proyecto conjunto para mostrar cómo es su vida en pareja.

Acusaciones de actitud prepotente con fans y productoras

El Abelito
“Ante los fans muestra una cara, pero no es tan sencillo, alegre y divertido como solía ser”, señaló la misma fuente, que agregó que sus allegados evitan que los seguidores se le acerquen. El Abelito. (Instagram)

No todo ha sido positivo en este periodo de crecimiento. Una fuente anónima citada por TVNotas afirmó que Abelito abandonó la obra Divorciémonos mi amor antes de su ingreso a El Tenorio Cómico en abril de 2026, y que su equipo exigía pago por cada video de promoción que grabara.

“Ante los fans muestra una cara, pero no es tan sencillo, alegre y divertido como solía ser”, señaló la misma fuente, que agregó que sus allegados evitan que los seguidores se le acerquen. Abelito no respondió directamente a las acusaciones, pero señaló que sus padres son quienes lo ayudan a mantener los pies sobre la tierra.

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