Aislinn Derbez habla de cómo la terapia la ayudó a volver con Mauricio Ochmann para la película “Hasta el fin del mundo”

Fue su terapeuta quien le dio la señal definitiva: “Mira, les vas a romper la cabeza a todos y eso está bien”, le dijo, según relató Derbez entre risas. (Aislinn Derbez/Instagram)

Aislinn Derbez confesó que necesitó terapia para aceptar trabajar con Mauricio Ochmann en Hasta el fin del mundo, la película que protagonizan juntos y que llega a los cines mexicanos el 23 de julio de 2026, casi una década después de que el proyecto llegara a sus manos cuando aún eran pareja.

“Para empezar, tuve que tomar mucha terapia para yo no volverme loca, porque luego uno, cuando está en una ruptura así, siente que se va a volver loco. Son procesos muy duros y sí me ayudó demasiado”, declaró la actriz durante la premier en la Ciudad de México ante medios de comunicación.

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Fue su terapeuta quien le dio la señal definitiva: “Mira, les vas a romper la cabeza a todos y eso está bien”, le dijo, según relató Derbez entre risas.

Buenavista Internacional LA/Youtube

Del rechazo inicial al rodaje en España

'listos para llorar' 'Hasta el fin del mundo' (Aislinn Derbez Instagram)

Al principio, la actriz y productora descartó la idea. “Al principio sí dije: ‘Esto va a estar muy difícil, qué incómodo’”, admitió. Durante años, la producción buscó a otros actores para el papel protagónico masculino, pero ninguno convencía al equipo.

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Fue entonces cuando Derbez llevó el nombre de Ochmann al director Emiliano Castro Vizcarra y al productor: “Oye, Mauricio está insistente en que quiere hacer la peli, ¿qué hacemos?”. La respuesta fue inmediata: “Por favor, cien por ciento sí”.

El rodaje se realizó en 2024 en España, con su hija Kailani presente durante toda la filmación. Una vez en el set, la actriz reconoció que sus dudas se disiparon: “Ya que estábamos haciendo la película, fue tan bonito, tan hermoso trabajar juntos, fluyó tan bien. No me equivoqué, fue la mejor decisión”.

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Una década de historia: de A la mala al divorcio

La química que generaron en pantalla se trasladó a la vida real: en 2016 contrajeron matrimonio y fundaron la productora A Toda Madre Entertainment, con operaciones en México y Estados Unidos. (Aislinn Derbez/Instagram)

La relación entre Derbez y Ochmann nació frente a las cámaras. En 2015 protagonizaron juntos A la mala, comedia romántica que se convirtió en uno de los éxitos de taquilla de ese año en México. La química que generaron en pantalla se trasladó a la vida real: en 2016 contrajeron matrimonio y fundaron la productora A Toda Madre Entertainment, con operaciones en México y Estados Unidos.

Fue precisamente en esa época cuando el guión de Hasta el fin del mundo llegó a la productora. “Estábamos casados, teníamos una productora juntos, y fue como: ‘La tenemos que hacer’”, recordó Ochmann. Aislinn describió su reacción al leerlo: “Me puse a llorar. No podía parar. No sabía qué me pasaba con ese guion”.

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Durante su matrimonio también participaron en el reality De viaje con los Derbez y tuvieron a su hija Kailani. En 2020, semanas antes del inicio de la pandemia de Covid-19, anunciaron su divorcio tras cuatro años de matrimonio. Derbez describió ese proceso en el podcast La magia del caos como “desgarrador y devastador”.

La separación y el proyecto que sobrevivió

“Cada dos años le decía: ‘¿Qué pasó con la película, la vas a hacer o no?, porque sigo apuntado’”, contó el actor durante la alfombra roja. (Aislinn Derbez/Instagram)

Tras el divorcio, los proyectos de la productora se repartieron entre ambos. Aislinn se quedó con Hasta el fin del mundo; Ochmann, con la determinación de participar. “Cada dos años le decía: ‘¿Qué pasó con la película, la vas a hacer o no?, porque sigo apuntado’”, contó el actor durante la alfombra roja.

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En febrero de 2024, ambos fueron fotografiados en España paseando tomados de la mano, lo que encendió los primeros rumores de reconciliación. Semanas después se confirmó que el rodaje de la película había comenzado. Derbez y Ochmann explicaron que la clave para sostener una relación sana tras la ruptura fue, en sus propias palabras, “terapia, libros y procesos”, sin echarse la culpa mutuamente.

Qué cuenta la película y quiénes la hicieron

Hasta el fin del mundo es un drama romántico de época en coproducción entre México y España, dirigida por Castro Vizcarra y coescrita junto a Mario Orozco y Melina Figueroa. Marca el debut en largometraje del director.

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La trama sigue a Manuel (Ochmann) y Esmeralda (Derbez), dos mexicanos que se conocen y se enamoran tras sobrevivir un accidente de tren en la España de la dictadura franquista. La violencia del régimen los separa. Quince años después, cuando Manuel está a punto de casarse con otra persona, una llamada inesperada de Esmeralda —quien enfrenta un cáncer en etapa avanzada— lo obliga a regresar y enfrentar un pasado que nunca cerró del todo.

Derbez, quien también figura como productora, describió el proyecto como “la mejor película de mi carrera, por todo lo que implica”. La cinta no tiene plataforma de streaming confirmada, por lo que su desempeño en taquilla será determinante para su distribución posterior.

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Los rumores de reconciliación y las reacciones de sus hijas

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann celebran el cumpleaños número ocho de su hija Kai con una fiesta temática de dragones. (Instagran: Aislinn Derbez)

Ni en la premier de Monterrey ni en la de Ciudad de México confirmaron un regreso sentimental. Ante la pregunta directa de los medios, Derbez respondió con una sonrisa: “Pues mira, el tiempo, ya veremos”. Ochmann atribuyó el revuelo a la prensa, aunque ante los reporteros reconoció: “Es una mujer que admiro, que respeto, que amo profundamente y con quien tenemos un vínculo y una conexión increíble”.

Meses antes, en entrevistas previas a la promoción, el actor había alimentado las especulaciones al afirmar que “la moneda está en el aire”.

Las hijas de Ochmann también reaccionaron al estreno. Lorenza, quien no se encontraba en México, le envió un mensaje a su padre: “Mucha suerte, estoy feliz por ti, ya vi todo el revuelo que se traen, está increíble, felicidades”. Momentos antes de pisar la alfombra roja, ambos actores se conectaron por videollamada con Kailani.

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Dos trayectorias que convergieron en pantalla

Aislinn Derbez nació en Ciudad de México el 18 de marzo de 1986. Es hija del comediante y productor Eugenio Derbez y de la artista Gabriela Michel. Estudió Artes Visuales en la School of Visual Arts de Nueva York y actuación en el Actors Studio entre 2005 y 2009. Su carrera despegó con Te presento a Laura (2010) y El atentado (2010), y consolidó su nombre en el cine mexicano con A la mala (2015). Además de actriz, se desempeña como productora.

Mauricio Ochmann nació el 16 de noviembre de 1977 en Washington D. C. Comenzó su carrera a los 16 años en México y estudió actuación en el estudio de Joanne Baron en Los Ángeles. Su primer papel en cine internacional fue en Message in a Bottle (1999), junto a Kevin Costner. En televisión construyó una extensa carrera en telenovelas mexicanas y producciones para el público latino en Estados Unidos, entre ellas Azul tequila (1998), El señor de los cielos y su derivado El Chema (2016). Tiene 48 años.