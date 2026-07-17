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¿Quién es Ernesto Ruffo? El exgobernador de Baja California detenido por presunto contrabando de combustibles

La FGR capturó al exgobernador de Baja California por su presunta participación en una red de huachicol fiscal vinculada con la empresa Ingemar. El panista fue el primer gobernador de oposición en la historia de México

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Ernesto Ruffo Appel fue detenido en Ensenada por una investigación de la FGR relacionada con presunto huachicol fiscal. FOTOS CHRIS NOYOLA/ CUARTOSCURO.COM
Ernesto Ruffo Appel fue detenido en Ensenada por una investigación de la FGR relacionada con presunto huachicol fiscal. FOTOS CHRIS NOYOLA/ CUARTOSCURO.COM

Ernesto Ruffo Appel, considerado una de las figuras más representativas de la transición democrática en México por convertirse en 1989 en el primer gobernador de oposición en la historia del país, fue detenido este jueves 16 de julio de 2026 por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta participación en una red de huachicol fiscal relacionada con la importación irregular de combustibles.

El exmandatario de Baja California fue capturado en PANen cumplimiento de una orden de aprehensión por los presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando. Tras su detención, quedó a disposición de un juez federal, quien determinará su situación jurídica.

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La captura coloca a Ruffo Appel en el centro de una de las investigaciones más relevantes del Gobierno federal contra el llamado huachicol fiscal, delito que consiste en introducir combustibles al país mediante esquemas de contrabando o con documentación presuntamente irregular para evadir el pago de impuestos.

Del primer gobernador de oposición a una investigación federal

Nacido el 25 de junio de 1952 en San Diego, California, Ernesto Ruffo Appel estudió Administración de Empresas en el Tecnológico de Monterrey e inició su carrera política dentro del Partido Acción Nacional (PAN) durante la década de 1980.

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Su primer cargo de elección popular llegó en 1986, cuando ganó la presidencia municipal de Ensenada. Sin embargo, su mayor logro político ocurrió tres años después al obtener la gubernatura de Baja California.

Su triunfo en 1989 marcó un parteaguas en la historia política de México, pues rompió por primera vez la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en una elección para gobernador. Ese resultado es considerado uno de los antecedentes más importantes de la alternancia política que años después llegaría a la Presidencia de la República.

Ruffo gobernó Baja California entre 1989 y 1995 y posteriormente continuó siendo una figura influyente dentro del PAN. En 2026 se incorporó al nuevo partido Somos México, donde forma parte de su Consejo Consultivo junto con otros personajes de oposición. Su detención ocurre apenas semanas después de que esa fuerza política obtuvo su registro nacional para participar en las elecciones federales de 2027.

La investigación por presunto huachicol fiscal

La orden de captura deriva de una investigación de la FGR sobre presuntas operaciones irregulares de importación de combustibles vinculadas con Ingemar, S.A. de C.V., empresa fundada por Ernesto Ruffo Appel y de la cual es socio mayoritario.

Según la carpeta de investigación, existen elementos para indagar la posible participación del exgobernador en una red de huachicol fiscal, modalidad mediante la cual se importan combustibles utilizando esquemas de contrabando o documentación presuntamente irregular para evitar el pago de contribuciones.

Con base en esos indicios, la Fiscalía obtuvo una orden de aprehensión por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada y contrabando, misma que fue ejecutada este jueves.

El PAN acepta detención de Ernesto Ruffo y pide al gobierno seguir con Rubén Rocha y Marina del Pilar
El exgobernador de Baja California fue el primer mandatario estatal de oposición en la historia de México. Crédito: Facebook/Ernesto Ruffo Appel

El nombre del exgobernador ya había sido mencionado públicamente meses antes. Durante las conferencias sobre la estrategia federal contra el huachicol fiscal, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Ingemar formaba parte de las empresas bajo investigación por presuntas irregularidades en la importación de combustibles.

Posteriormente, en septiembre de 2025, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, informó que Ruffo figuraba entre las personas investigadas dentro de esa estrategia. En aquel momento, tanto la Fiscalía General del Estado como la FGR aclararon que no existía una orden de aprehensión en su contra ni se había solicitado apoyo para ejecutar alguna.

La defensa de Ernesto Ruffo

Tras darse a conocer las investigaciones, Ernesto Ruffo rechazó haber cometido alguna irregularidad y atribuyó el problema del contrabando de combustibles a la corrupción existente en las aduanas mexicanas.

Asimismo, aseguró que ya no mantenía relación con Ingemar, S.A. de C.V. y se deslindó de las operaciones de la empresa.

El exgobernador sostuvo que la compañía operaba dentro del marco legal y explicó que su participación únicamente estaba relacionada con el permiso de importación otorgado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), mientras que la comercialización del combustible correspondía a Crismón Hidrocarburos y Derivados.

Con la ejecución de la orden de aprehensión, Ruffo enfrenta el momento más delicado de su carrera política. El hombre que hace casi cuatro décadas abrió el camino de la alternancia en las gubernaturas mexicanas ahora deberá responder ante la justicia federal por las acusaciones relacionadas con una presunta red de huachicol fiscal, mientras un juez determina si existen elementos suficientes para iniciar un proceso penal en su contra.

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