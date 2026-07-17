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Masad Altamimi niega violencia contra Melissa Navarro previo a entrar a LCDLFM 2026: “Super mentira”

El concursante árabe se hizo popular en México debido a esa polémica relación

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melissa navarro -México- 17 julio
(Instagram)

Masad Altamimi, uno de los participantes confirmados en La Casa de los Famosos México 2026, se encuentra de nuevo en el centro de la conversación pública tras responder en entrevista a las recientes versiones sobre su relación pasada con Melissa Navarro y la posibilidad de coincidir con ella dentro del reality.

El creador de contenido habló con la prensa previo a su ingreso, abordando de manera directa las acusaciones y los rumores que han rodeado su imagen desde hace meses.

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Masad niega las acusaciones de Melissa Navarro

En la plática con Eden Dorantes, Masad fue cuestionado sobre la posibilidad de que Melissa Navarro también ingrese a la casa. El influencer respondió con firmeza que no le importa coincidir con ella en el reality:

“No importa, de verdad, para mí. No importa nada, la verdad”.

Al abordar el tema de las acusaciones públicas que hizo Melissa, quien lo señaló por presunta violencia durante su relación, Masad rechazó categóricamente los señalamientos:

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“Super mentira. Con evidencia, no sólo hablar.

El creador de contenido subrayó que si hubiera hecho algo tan grave como las acusaciones que lo señalan, se habría ido de México desde hace tiempo.

melissa navarro -México- 17 julio
(Instagram)

Sus declaraciones frente a la prensa y sus expectativas en el reality

Durante el breve encuentro, Masad expresó que enfrentaba la experiencia de La Casa de los Famosos México 2026 con nervios, pero también con confianza en el apoyo de sus seguidores y amigos.

“Es nueva experiencia para mí, de verdad, La Casa de los Famosos y gracias a Dios… ahorita es como confiar un poquitito en mí mismo para entrar a la casa”, dijo.

Mencionó la importancia de contar con consejos de otros participantes y figuras mediáticas, y agradeció el respaldo de quienes lo apoyan tanto en México como en su país de origen.

Hombre con ghutra y thobe blanco, brazos cruzados, frente a un fondo azul con texto "La Casa de los Famosos México" y dos micrófonos.
El influencer Masad Altamimi se presenta con los brazos cruzados ante un fondo azul brillante que lleva el nombre del programa La Casa de los Famosos México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Masad evitó profundizar en detalles sobre los episodios polémicos, insistiendo en que el tiempo pondrá todo en su lugar:

“Falta solo tiempo. La gente mira todas las cosas”. También agradeció a los fans y pidió no dejarse llevar por las mentiras: “No escuchar mentira”.

La relación entre Masad Altamimi y Melissa Navarro

La relación entre Masad Altamimi y Melissa Navarro fue una de las más comentadas en redes sociales durante los últimos años.

Ambos protagonizaron un romance mediático que terminó envuelto en polémica y acusaciones de maltrato.

(ig/masadaltamimi1)
(ig/masadaltamimi1)

En un inicio, ambos mantenían una relación a distancia, pero cuando la relación se formalizó, Masad viajó a México para establecerse con su novia, lo cuál desató controversia pues usuarios señalaron que eso era contrario a las costumbres de su país y, por ende, podría significar que no se estuviera tomando en serio a la mexicana.

Poco tiempo después, se dio a conocer que Masad y Melissa ya estaban comprometidos, no obstante, terminaron.

Melissa compartió en varias plataformas su versión, señalando episodios de violencia física y psicológica, mientras que Masad ha sostenido públicamente su inocencia y asegura que todo es falso.

La posibilidad de que ambos coincidan como habitantes en el reality ha reavivado el debate sobre su historia y el impacto que podría tener en la dinámica de La Casa de los Famosos México 2026.

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