México

Guía para armys y girlies: cómo vivir y dónde ver tu primer ‘viernes botanero’ de la Liga MX hoy 17 de julio

Si después del Mundial 2026 decidiste seguir viendo futbol nacional, te contamos todos los detalles para que lo vivas al máximo

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Seis mujeres jóvenes con camisetas de equipos de fútbol de la Liga MX, bufandas, botanas, bebidas y televisores mostrando un partido.
Un grupo de jóvenes mujeres con camisetas y bufandas de equipos de la Liga MX observa un partido de fútbol en televisión, mientras disfrutan de botanas mexicanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde que las armys y girlies anunciaron su intención de ver la Liga MX tras el Mundial 2026, los aficionados veteranos advirtieron un paso obligado para cualquier nueva seguidora: vivir el “viernes botanero”.

En redes, la frase se repite como mantra y advertencia: “Si quieres entender de qué va el futbol mexicano, tienes que ver un viernes botanero”, escribió un usuario en X.

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El ritual, mitad fiesta y mitad meme, se ha convertido en un momento de iniciación para quienes buscan sumarse de lleno al espectáculo de la Liga MX.

¿Qué es el viernes botanero? La cita semanal del futbol mexicano

El viernes botanero es un concepto que nació en la televisión mexicana y se consolidó como el arranque no oficial de cada jornada de la Liga MX.

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El término surgió en 2015 cuando Azteca Deportes decidió transmitir partidos los viernes por la noche, acompañados de una atmósfera relajada y comentarios humorísticos de narradores como Christian Martinoli, Luis García y Antonio Rosique.

Martinoli
Los talentos de Azteca Deportes lograron un buen recibimiento pese a no tener derechos televisivos. (Jesús Avilés)

El formato impulsó la combinación de futbol, botana y convivencia, haciendo del partido del viernes una excusa para reunirse, pedir antojitos y disfrutar del futbol sin solemnidad.

Rosique llegó a comentar en una antigua transmisión del Mazatlán vs Atlético San Luis en 2022:

“En aquellos partidos de viernes por la noche como que nadie quería transmitir sus partidos, y de repente ahí tenemos a los Tecos y al Necaxa y de repente empezamos a ver que los ratings marcaban 10 puntos y los de Cruz Azul tenían 6. Nos empezamos a dar cuenta que el viernes tenía una magia de que la gente no quería salir y quería quedarse en casa viendo futbol”.

La experiencia está pensada para que cualquier fan, experta o novata, se sienta parte de una comunidad que celebra cada jugada, error o comentario fuera de lugar.

Toluca, Estado de México, 9 de julio de 2026. Balón de fútbol Voit Aereus., durante la presentación de la nueva línea de Voit para el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, realizada en las instalaciones de la FMF. (Foto: Daniel Arriaga cortesía FMF)
Toluca, Estado de México, 9 de julio de 2026. Balón de fútbol Voit Aereus., durante la presentación de la nueva línea de Voit para el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, realizada en las instalaciones de la FMF. (Foto: Daniel Arriaga cortesía FMF)

Juárez vs Puebla: el primer viernes botanero del torneo

El primer viernes botanero del Apertura 2026 enfrenta a Juárez y Puebla este 17 de julio a las 20:50 horas.

Sólo este encuentro llevará el sello oficial de Azteca Deportes, canal responsable de popularizar el concepto y de ofrecer la transmisión con el equipo de narradores que dieron origen al ritual.

El partido estará disponible en Azteca 7, Azteca Deportes Network, el sitio aztecadeportes.com y la app Azteca Deportes

Los otros partidos de la Liga MX hoy y dónde verlos

Además del Juárez vs Puebla, la jornada de este 17 de julio incluye otros dos encuentros de la Liga MX.

  • A las 19:00 horas, León recibe a Atlas en un partido que se transmitirá por FOX y FOX One.
  • De forma paralela, Atlético San Luis enfrentará a Cruz Azul a la misma hora y estará disponible en ESPNDisney+ (Premium) y ViX Premium.
  • Para cerrar la noche, Juárez y Puebla jugarán a las 21:00 horas, siendo el único duelo que se transmite por Azteca y que lleva la etiqueta de viernes botanero.
Infografía con personas mirando fútbol en TV, mesa con botanas, logos de cadenas deportivas, emblemas de equipos de Liga MX y texto sobre el "viernes botanero".
Una infografía detalla el concepto del "viernes botanero" de la Liga MX, su historia y los tres partidos de fútbol programados para el 17 de julio en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La variedad de plataformas y horarios permite que nuevas aficionadas puedan elegir cómo y dónde ver los partidos.

El acceso a la transmisión es parte de la experiencia y, según usuarios con más tiempo siguiendo la Liga MX, forma parte de los retos para quienes apenas se integran al ritual futbolero mexicano.

Armys y girlies: una nueva comunidad en la Liga MX

El fenómeno del ingreso de armys y girlies al futbol mexicano tomó fuerza tras el Mundial 2026, cuando miles de jóvenes decidieron seguir la Liga MX para mantener viva la emoción que experimentaron con la Selección Nacional.

Clubes como Chivas aprovecharon la tendencia para dar la bienvenida a las nuevas aficionadas, generando mensajes y memes que circularon en todas las plataformas.

Nueve mujeres jóvenes sonríen en un estadio de fútbol. Varias visten camisetas de Chivas y sostienen bufandas azules con la palabra 'CHIVAS'.
Un grupo de mujeres jóvenes y adolescentes, hinchas del equipo Chivas, posa con bufandas y camisetas en el Estadio Akron. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Me dijeron que si quiero ser parte del futbol mexicano tengo que ver el viernes botanero. Aquí estoy, lista para la experiencia”, citó una nueva seguidora en redes.

El ritual se volvió tema de conversación entre quienes debutan en la Liga MX y quienes llevan años defendiendo sus tradiciones. El ambiente de memes, frases virales y comentarios irónicos es parte esencial de la integración de las nuevas comunidades al futbol nacional.

Las armys y girlies encuentran en el viernes botanero una puerta de entrada a la cultura futbolera mexicana. Entre papas, risas y jugadas accidentadas, el ritual promete convertirse en uno de los favoritos de quienes apenas inician su recorrido por la Liga MX.

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