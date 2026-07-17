¿Qué hacer ante una alerta de tsunami en México? Guía de preparación

Sismo registrado en el estado de Chiapas, reportó el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles.

Ante el reciente enjambre sísmico registrado hoy 17 de julio en México y la emisión de alerta de tsunami para varias costas del Pacífico, autoridades y especialistas insisten en la importancia de estar preparados.

La cultura de la prevención puede marcar la diferencia para salvar vidas en caso de un evento de este tipo.

Alerta de tsunami tras sismo en el Pacífico mexicano

El sismo de magnitud 7.4 registrado este 17 de julio frente a las costas de Chiapas activó una alerta de tsunami para el litoral sur.

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El Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina (CAT-SEMAR) prevé variaciones anómalas del nivel del mar a lo largo de la costa del Pacífico mexicano.

(Semar)

Los datos oficiales indican que en la mayoría de las localidades la elevación máxima esperada oscila entre 0.01 y 0.05 metros sobre la marea habitual.

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Sin embargo, en ciertos puntos de Chiapas se estiman alturas significativamente mayores. En Barra Zacapulco y La Mona, la proyección es de hasta 0.6 metros por encima del nivel normal.

Mientras tanto, en Pampa Honda, la variación máxima podría alcanzar 1.05 metros, de acuerdo con la información técnica de Semar.

En Oaxaca, los primeros cambios en el nivel del mar se esperaban a partir de las 9:20 horas en Huatulco y Puerto Ángel.

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(https://www.tsunami.gov/)

Para Puerto Chiapas, el reporte preveía el arribo de olas anómalas alrededor de las 9:28 horas.

¿Cómo prepararse ante un tsunami?

Especialistas del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE) y Protección Civil coinciden:

“Es importante que conozcas o ubiques las rutas de evacuación a los lugares seguros en caso de un tsunami. Si aún no existen, colabora con las autoridades de Protección Civil para identificarlas y señalizarlas”.

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La costa de Chiapas muestra un amanecer con olas elevadas y un cielo totalmente cubierto de nubes, sin personas en la playa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las medidas clave están:

Alejarse de la costa tan pronto termine un sismo fuerte, sin esperar confirmación oficial.

Buscar terrenos altos o edificios de más de cuatro pisos que hayan resistido el temblor.

Preparar y mantener una mochila de emergencia con agua, alimentos, documentos, botiquín y linterna.

Identificar y memorizar rutas de evacuación, incluso practicarlas de noche o bajo lluvia.

No regresar a la playa hasta que las autoridades lo indiquen.

Si se observa que el mar se aleja repentinamente, evacuar de inmediato, pues es una señal natural de tsunami.

“El terremoto es por sí mismo la alerta del tsunami. Cuando deje de temblar, no esperes a que suene una alerta de tsunami, aléjate rápidamente de la costa o de las playas y dirígete a un lugar alto lo más lejos posible de la costa”, señala el folleto de prevención.

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Una guía visual detalla las acciones de prevención y respuesta ante una alerta de tsunami en México, incluyendo la altura máxima de 1.05 metros prevista en Pampa Honda, Chiapas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Enjambre sísmico: actividad inusual en Chiapas

Este 17 de julio se han registrado al menos cinco movimientos telúricos en la región de Chiapas, lo que especialistas denominan “enjambre sísmico”.

Esta actividad inusual puede aumentar el riesgo de nuevos eventos y justifica la atención especial de las autoridades y la población. La vigilancia se mantiene activa y se recomienda estar atentos a información oficial.

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