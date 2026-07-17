Irregular enjambre sísmico en México: se registran seis movimientos telúricos perceptibles en Chiapas

En la Ciudad de México se registró un sismo; sin embargo no sonó la alerta sísmica. (Infobae México/Jenifer Nava)

Diversos sismos ocurrieron en tres estados de la república mexicana, los más fuertes en Chiapas sucedieron la mañana de este viernes, la fuerza y periodicidad tan corta con la que ocurrieron causó conmoción en la población.

El Sismologico Nacional reportó que el más fuerte fue de magnitud 7.4, localizado a 135 km al suroeste de Ciudad Hidalgo Chiapas, exactamente a las 08:48:38 con latitud 14.162 y longitud -93.287 con una profundidad de 10.0 km.

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El primero reportado este día en la madrugada a las 01:19:56, fue de magnitud 4.0, localizado a 72 km al suroeste de Huetamo, en Michoacán con latitud de 18.411, longitud -101.536 y profundidad de 61.2 km.

Otro más a las 06:18:18 de magnitud 4.1 se localizó a 86 km al sureste de Salina Cruz, Oaxaca, con latitud 15.505, longitud -94.794 y profundidad de 16.4 km.

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A las 07:20:30 ocurrió otro de magnitud 4.8 localizado a 107 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chipa con latitud 14.178, longitud -93.302 y profundidad de 10 km.

Uno más a las 08:48:41 fue de magnitud de 6.8 localizado a 95 km al Suroeste de Huixtla, Chiapas, con latitud de 14.59, longitud de -93.15 y profundidad de 10 km.

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El de 7.4 de magnitud, localizado a 135 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, exactamente a las 08:48:38 con latitud 14.162 y longitud -93.287 con una profundidad de 10.0 km.

A las 09:09:21 se registró otro movimiento telúrico de 4.5 localizado a 124 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, con una latitud de 14.108, longitud de -93.147 y profundidad de 10.0 km.

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A las 09:14:56 ocurrió otro de magnitud 5.8 localizado a 143 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas con latitud de 13.997, longitud -93.282 y profundidad de 10.0 km.

A las 09:15:04 se vivió otro de magnitud 5.2 localizado a 101 km al suroeste de Huixtla, Chiapas, con latutud 14.49, longitud de -93.13 y profundidad de 10 km.

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A las 09:20:10 se registró otro de magnitud 6.5 Loc. 126 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS Lat 14.139 Lon -93.184 Pf 10.0 km.

El más reciente fue de magnitud 6.1 localizado a 37 km al norte de Mapastepec chiapas a las 09:20:13 con latitud 15.77, longitud -92.82 y profundidad 135 km.

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Qué es un enjambre sísmico

La definición de enjambre sísmico no es absoluta, pero podemos describirla como “muchos terremotos similares dentro de un área relativamente pequeña, que simplemente no se ajustan al patrón de una secuencia de terremoto principal-réplica”.

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Las causas precedentes a los enjambres suelen ser diversas y responden a la naturaleza geológica de la región donde ocurren, pero el origen principal se atribuye al lento deslizamiento de una falla, que evoluciona y se mantiene activa produciendo este patrón sísmico en el proceso.

La actividad en esta falla puede ser el resultado del movimiento ascendente de gases magma y/o fluidos a través de grietas, conductos y planos de debilidad preexistentes en la corteza.

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Por ejemplo, se sabe que el agua es un fluido que puede moverse fácilmente por pequeñas fracturas en la roca, alterando el campo de esfuerzos a su alrededor y aportando al ciclo de retroalimentación positiva que mantiene “vivo” al enjambre sísmico.

No obstante, existen diversos factores que aún no son del todo comprendidos, como las interacciones químicas de los fluidos con el medio donde ocurren estos temblores y que podrían ser variables importantes en los procesos sismogénicos de estos enjambres.

¿Preceden el nacimiento de un volcán?

Como te hemos contado en otros artículos, la presencia de sismicidad, en algunos casos, suele ser la actividad más precursora que indica nuevas intrusiones de magma en una región.

Sin embargo, existen otros indicadores que pueden ayudar a confirmar o descartar dicha reactivación volcánica.

Por ejemplo, la UNAM indica que algunos de estos factores podrían ser la deformación del suelo, cambios en la composición química de los sistemas acuíferos circundantes, emanación de gases volcánicos en algunos puntos específicos de la región, entre otros.

A continuación te contamos qué zonas de México abarca cada placa, incluidas en las han ocurrido los sismos más fuertes:

Estas son las placas tectónicas en México (Crédito: X/@UniversumMuseo)

Placa de Cocos : Esta placa se subduce debajo de la Placa Norteamericana a lo largo de la costa del Pacífico desde el sur de Michoacán hasta Chiapas. La interacción entre estas placas es responsable de muchos de los terremotos que afectan la región sur y centro del país, incluyendo estados como Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Placa de Rivera : Esta placa más pequeña se encuentra al noroeste de la Placa de Cocos y se subduce bajo la Placa Norteamericana principalmente en la región occidental del estado de Jalisco, incluyendo la costa de Colima y parte del sur de Nayarit.

Placa de Norteamérica: Esta placa tectónica abarca la mayor parte del territorio mexicano y se extiende desde el Caribe hasta el Pacífico. Las interacciones en su borde sur, donde se encuentran las placas de Cocos y de Rivera, son especialmente relevantes para el país debido a la actividad sísmica generada.

Algunos de los estados que están en las fronteras entre las placas de Cocos, de Rivera y deNorteamérica son Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Colima y Jalisco.

Placa del Caribe : Esta placa ocupa una porción menor del territorio mexicano en comparación con la Placa de Norteamérica. Abarca principalmente la región sureste de México. Los estados más directamente influenciados por la Placa del Caribe son: Quintana Roo, Yucatán y Campeche.

Placa del Pacífico: su influencia se encuentra en la región de la Península de Baja California.