Checo Pérez, decepcionado con Cadillac en su primer año en F1: “Estamos lejos de competir por puntos”

(REUTERS/Bruna Casas)

Sergio “Checo” Pérez hizo un balance de sus primeros meses con Cadillac en la Fórmula 1 y admitió que el equipo estadounidense todavía se encuentra lejos de alcanzar las metas que se plantearon para su temporada de debut en la máxima categoría.

Durante el día de medios previo al Gran Premio de Bélgica, correspondiente a la décima fecha del calendario 2026, el piloto mexicano señaló que, aunque la escudería ha mostrado avances con el paso de las carreras, el rendimiento actual no está al nivel que esperaba encontrar en esta nueva etapa de su carrera.

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La escudería norteamericana llegará al fin de semana con una actualización en el alerón delantero, una pieza con la que el equipo espera reducir la diferencia respecto a sus principales rivales. Para Pérez, encontrar algunas décimas de segundo puede representar un cambio importante en la pelea dentro de la parrilla.

“Para este fin de semana, realmente espero que podamos dar un paso adelante. Traemos una nueva actualización en el alerón delantero, así que ojalá podamos cerrar un poco más la brecha”, explicó Checo.

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“De verdad necesitamos esa media segundo que pueda transformar nuestra situación, para poder meternos más en la pelea; por el momento, estamos un poco rezagados”, agregó.

Checo Pérez admite que Cadillac avanza más lento de lo esperado

(REUTERS/Christian Hartmann)

El mexicano explicó que formar una estructura completamente nueva ha representado un reto para Cadillac, ya que el equipo todavía atraviesa un proceso de adaptación en sus diferentes áreas técnicas y operativas.

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Pérez reconoció que antes del inicio de la temporada esperaba que el progreso fuera más rápido, aunque entiende que construir una escudería desde cero implica enfrentar dificultades que otros equipos con años de experiencia ya tienen resueltas.

“Para ser honesto, estoy un poco por detrás de donde pensé que íbamos a estar, porque realmente esperaba que avanzáramos mucho más. Obviamente, como pilotos de carreras, somos muy impacientes. Al formar parte de un equipo nuevo, un proyecto nuevo, te enfrentas a muchos desafíos diferentes”, comentó.

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El piloto mexicano señaló que el problema principal no está relacionado con un solo aspecto, sino con el proceso completo de consolidación del equipo.

“Simplemente es una operación nueva, gente encontrando su lugar y no avanzando tanto como pensábamos que íbamos a avanzar desde el principio del año. Creo que todos estamos en un barco similar donde las cosas no funcionan tanto como se esperaba”, explicó.

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Cadillac todavía está lejos de pelear por puntos

(REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Aunque Cadillac ha sido uno de los equipos que más actualizaciones ha introducido durante la temporada, Pérez considera que todavía existe una diferencia importante respecto a las escuderías que actualmente compiten por entrar en la zona de puntos.

El mexicano incluso descartó que, por ahora, una buena vuelta pueda ser suficiente para colocarse entre los mejores diez lugares de la parrilla.

“Por el momento, no. En este momento la brecha es demasiado grande. Estamos demasiado lejos para competir por puntos. Incluso si tengo una buena vuelta, como lo hice en Silverstone a tres vueltas, estamos a kilómetros de distancia”, afirmó.

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Con la segunda mitad de la temporada por delante, Cadillac busca acelerar su desarrollo para acercarse al grupo medio de la Fórmula 1, mientras Checo continúa como una de las piezas principales en la construcción del proyecto de la nueva escudería.