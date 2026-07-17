México

Tres familiares desaparecen en distintos hechos en Teocaltiche, foco de violencia del CJNG

Dos hermanos y otro de sus familiares desaparecieron en distintos hechos ocurridos en Teocaltiche. La Fiscalía de Jalisco mantiene operativos de búsqueda y ha cateado tres inmuebles como parte de las investigaciones

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Cinta amarilla con la palabra 'PRECAUCIÓN' en negro cruzando una superficie de asfalto gris, delimitando un área.
La Fiscalía de Jalisco investiga la desaparición de tres familiares ocurrida en distintos hechos en Teocaltiche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tres hombres integrantes de una misma familia desaparecieron en distintos hechos ocurridos en Teocaltiche, Jalisco, municipio que desde hace varios años enfrenta una escalada de violencia ligada a la disputa territorial del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La Vicefiscalía Especializada en Personas Desaparecidas de Jalisco confirmó que las víctimas fueron identificadas como José Manuel Gómez Núñez, Érick Arturo Gómez Aguilera y Antonio de Jesús Silvestre Gómez, este último hermano de uno de los desaparecidos. Aunque las tres personas pertenecen a la misma familia, las autoridades precisaron que las desapariciones ocurrieron en eventos distintos y que cada caso cuenta con su propia carpeta de investigación.

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Los hechos se registran en uno de los municipios más afectados por la presencia del crimen organizado en la región Altos Norte, donde en los últimos años se han documentado enfrentamientos, desapariciones, homicidios y desplazamientos de población derivados de la operación del CJNG.

Mientras continúan las investigaciones, agentes ministeriales mantienen operativos de búsqueda y han ejecutado cateos en al menos tres inmuebles relacionados con las indagatorias.

¿Quiénes son los tres hombres desaparecidos?

La titular de la Vicefiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, informó que las desapariciones no ocurrieron en un mismo episodio, sino que corresponden a tres eventos diferentes registrados durante los primeros días del mes.

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Infografía sobre tres desaparecidos de una familia en Teocaltiche con texto, iconos de personas, calendario, policías, mapa de Jalisco y logos de Cártel Jalisco Nueva Generación.
La infografía detalla la desaparición de tres familiares en Teocaltiche, Jalisco, y el contexto de violencia y crimen organizado, destacando la implicación del Cártel Jalisco Nueva Generación y los operativos de búsqueda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Son tres eventos diferentes; uno sucede a inicios del mes y los demás cinco días después, pero en tres eventos distintos”, explicó la funcionaria durante una conferencia de prensa.

De acuerdo con las investigaciones, José Manuel Gómez Núñez salió de su domicilio después de recibir una llamada telefónica. Posteriormente abordó una motocicleta para realizar un supuesto mandado, pero ya no regresó y desde entonces se desconoce su paradero.

En los otros dos casos, la Fiscalía documentó la presencia de hombres armados durante las desapariciones, lo que fortaleció una de las líneas de investigación relacionadas con la posible privación ilegal de la libertad por parte de un grupo criminal.

Como parte de las diligencias, personal ministerial ha realizado cateos en tres domicilios vinculados con los casos; sin embargo, hasta el momento las autoridades no han localizado a ninguna de las víctimas.

La Vicefiscalía informó que una de las líneas de investigación considera que uno de los desaparecidos presuntamente mantenía relación con la venta de sustancias ilícitas. No obstante, la dependencia subrayó que esa hipótesis aún se encuentra en investigación y que no se descarta ninguna otra posibilidad mientras avanzan las indagatorias.

Primer plano de cinta amarilla "PROHIBIDO EL PASO" en una calle mojada de una ciudad guatemalteca al anochecer, con dos coches de policía con luces intermitentes en el fondo.
Autoridades realizaron cateos en tres inmuebles como parte de las investigaciones por las desapariciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, Trujillo Cuevas descartó que exista evidencia oficial de una ola de desapariciones en Teocaltiche. Explicó que, con base en las carpetas de investigación iniciadas por la dependencia, la incidencia de este delito se mantiene dentro de los parámetros que previamente se tenían registrados en el municipio.

Teocaltiche, un municipio marcado por la violencia del CJNG

Las desapariciones ocurren en un contexto de violencia persistente en la región de Los Altos de Jalisco, donde Teocaltiche se ha convertido en uno de los principales focos de atención para las autoridades federales y estatales debido a la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Por su ubicación geográfica, el municipio es considerado un punto estratégico para las operaciones del crimen organizado, situación que ha derivado durante los últimos años en enfrentamientos armados, ataques contra policías, desapariciones y homicidios.

La región forma parte de una zona donde distintas corporaciones de seguridad mantienen operativos permanentes para contener la actividad de grupos criminales y recuperar el control de las comunidades afectadas por la violencia.

En paralelo a estos hechos, el Gobierno federal mantiene abiertas diversas investigaciones relacionadas con la operación de grupos delictivos en Jalisco. Entre ellas destaca el caso del Rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán, donde las autoridades investigan el presunto funcionamiento de un centro de adiestramiento utilizado por organizaciones criminales.

Mientras continúan las labores de búsqueda en Teocaltiche, la Fiscalía de Jalisco informó que las investigaciones permanecen abiertas y que se realizan trabajos de campo, análisis de información y entrevistas para determinar el paradero de José Manuel Gómez Núñez, Érick Arturo Gómez Aguilera y Antonio de Jesús Silvestre Gómez, así como esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron las tres desapariciones.

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