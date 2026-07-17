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Los influencers Dominik Armenta y Alfredo Valenzuela cumplen apuesta “solo para adultos” tras eliminación de México en el Mundial

El contenido se viralizó tras la eliminación de México en el Mundial 2026 y destacó riesgos de ciberseguridad por distribución no oficial

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Una mujer con cabello largo y un hombre posan. Él sujeta un cartel con "Y EL VIDEO?". Detrás, dos coches deportivos y un letrero de "ELIMINATORIAS MUNDIAL 2026"
El cantante Anuel AA sostiene un cartel que pregunta por un video, mientras la influencer Girl posa en primer plano, con coches deportivos y un anuncio de las Eliminatorias Mundial 2026. (Alfredo Valenzuela y Dominik Armenta/ Instagram)

Dominik Armenta y Alfredo Valenzuela, creadores de contenido originarios de Sonora, se convirtieron en tendencia en redes sociales tras cumplir una apuesta pública vinculada al resultado de la Selección Mexicana en el Mundial 2026: publicar un video de contenido explícito en una plataforma para adultos.

Tras la derrota del tri ante Inglaterra por 2-3, el 5 de julio en los octavos de final, los influencers tuvieron que cumplir con el compromiso que Valenzuela había anunciado públicamente ante sus seguidores semanas antes.

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Dominik Armenta/ Instagram

La apuesta: caridad o contenido explícito

Mujer joven, cabello castaño en coletas, top verde, ojos cerrados, lengua ligeramente afuera, una mano levantada, fondo claro
Tras conocerse el resultado del partido, Valenzuela confirmó en su cuenta de Instagram que “lo prometido es deuda” y anunció que ambos aparecerían en el material (Alfredo Valenzuela y Dominik Armenta/ Instagram)

Antes del partido, el influencer ofreció a su comunidad elegir el “castigo” en caso de eliminación. Las opciones eran dos: donar dinero a una organización de caridad o publicar un video protagonizado por la pareja en una plataforma especializada para mayores de edad. La mayoría de sus seguidores votó por la segunda opción, lo que selló el destino del reto.

Tras conocerse el resultado del partido, Valenzuela confirmó en su cuenta de Instagram que “lo prometido es deuda” y anunció que ambos aparecerían en el material, a diferencia de las especulaciones iniciales que apuntaban a una participación exclusiva de Dominik.

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Alfredo Valenzuela/Instagram

Retrasos y publicación definitiva

Una mujer con cabello largo y vestido blanco de pie junto a un coche blanco con la bandera de México extendida sobre el capó
El material se cargó finalmente el 15 de julio en la plataforma conocida entre sus seguidores como “Naranja”. Al día siguiente, Valenzuela confirmó públicamente el lanzamiento y advirtió que el clip podría retirarse el 17 de julio (Alfredo Valenzuela y Dominik Armenta/ Instagram)

La fecha original para subir el video era el domingo 12 de julio, pero la pareja la pospuso porque ese día coincidió con su primer aniversario de bodas. Los días siguientes presentaron fallas técnicas en los servidores de la plataforma de destino.

El material se cargó finalmente el 15 de julio en la plataforma conocida entre sus seguidores como “Naranja”. Al día siguiente, Valenzuela confirmó públicamente el lanzamiento y advirtió que el clip podría retirarse el 17 de julio.

La pareja declaró que este será el último reto de este tipo que realicen, y lamentó que muchos usuarios se dejaran llevar por el morbo ante lo que originalmente plantearon como una dinámica con fines benéficos como alternativa.

Quiénes son Dominik Armenta y Alfredo Valenzuela

Una mujer con cabello largo y un hombre posan. Él sujeta un cartel con "Y EL VIDEO?". Detrás, dos coches deportivos y un letrero de "ELIMINATORIAS MUNDIAL 2026"
Dominik Armenta, cuyo nombre completo es Dominique Armenta, nació el 16 de noviembre de 2000 en Hermosillo, Sonora, y tiene 25 años. Construyó su presencia digital a partir de 2022, cuando varios de sus videos en TikTok comenzaron a viralizarse con coreografías, retos y contenido de estilo de vida. (Alfredo Valenzuela y Dominik Armenta/ Instagram)

Dominik Armenta, cuyo nombre completo es Dominique Armenta, nació el 16 de noviembre de 2000 en Hermosillo, Sonora, y tiene 25 años. Construyó su presencia digital a partir de 2022, cuando varios de sus videos en TikTok comenzaron a viralizarse con coreografías, retos y contenido de estilo de vida.

Actualmente supera el millón de seguidores en esa plataforma y ronda los 690 mil en Instagram.

Valenzuela, también originario de Sonora, es creador de contenido especializado en autos de lujo y estilo de vida. Comparte videos en YouTube desde 2018 y llegó a acumular en 2023 una colección de vehículos valuada en cerca del millón de dólares, que incluía un McLaren 720 S Spyder y un Lamborghini Huracán Evo Spyder.

Una pareja marcada por el peligro y la urgencia

El mexicano aseguró que se irá del país por cuenta de la situación de inseguridad - crédito Pexels y @alfredovlza92/IG
El mexicano aseguró que se irá del país por cuenta de la situación de inseguridad - crédito Pexels y @alfredovlza92/IG

Ambos son pareja desde 2022 y tienen un hijo, Liam, nacido en 2023. Su matrimonio, celebrado en julio de 2025, no ocurrió como lo habían planeado: la pareja tenía previsto casarse en 2027, pero un violento asalto en su residencia de la colonia Olinalá, en San Pedro Garza García, Nuevo León, los obligó a adelantar la boda.

Entre cuatro y cinco hombres armados ingresaron a la casa el 23 de junio de 2025 mientras Dominik realizaba una transmisión en vivo. Los delincuentes encerraron a la pareja en una habitación y se llevaron una camioneta Lamborghini Urus valuada entre 6,5 y 8 millones de pesos, alrededor de 1 millón de pesos en efectivo, relojes y joyas.

La Urus fue localizada horas después en el estacionamiento de un centro comercial de Valle Oriente. El episodio llevó a Valenzuela y Armenta a tomar la decisión de abandonar México. Para gestionar la residencia en otro país, necesitaban acreditar el vínculo legal, lo que precipitó la ceremonia civil. En ese momento, Dominik cursaba un segundo embarazo.

Viralización con riesgos de ciberseguridad

La expectativa generada por el reto detonó una proliferación de enlaces maliciosos en plataformas como X, Telegram y Reddit. Terceros distribuyeron videos antiguos de Dominik, extraídos de otros perfiles y sin relación con la apuesta del Mundial, para aprovechar el tráfico de búsquedas.

Los propios creadores instaron a su comunidad a evitar redistribuir el material y a rechazar copias no autorizadas en repositorios de terceros, advirtiendo que los hipervínculos masivos en entornos con moderación laxa operan con frecuencia como vectores de ataques informáticos para el robo de datos personales.

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