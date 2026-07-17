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No se han reportado daños por sismos en Chiapas y Guerrero: Sheinbaum pide mantener precauciones por riesgo de tsunami

La presidenta indicó que autoridades de los tres órdenes de gobierno realizan recorridos para evaluar posibles afectaciones

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Claudia Sheinbaum
Claudia Sheinbaum durante la mañanera del pueblo de este 14 de julio. (Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que hasta “hasta el momento” no se reportan daños por los sismos que ocurrieron esta mañana en Chiapas y Guerrero, que se percibieron en la Ciudad de México y por los cuales se activó alerta de tsunami.

“Luego del sismo magnitud 7.4 al suroeste de Huixtla y los registrados en Ciudad Hidalgo, conversé con los gobernadores de Chiapas y Tabasco, estados que no reportan daños hasta el momento. Se activan protocolos en entidades colindantes.

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“La Secretaría de Marina recomienda no acercarse a esas playas en las próximas seis horas por riesgo de tsunami. Es importante seguir las recomendaciones de Protección Civil. Autoridades de los tres órdenes de gobierno realizan recorridos en territorio para evaluar posibles afectaciones estructurales y coordinar medidas preventivas. Continuaremos con la información”, escribió en su cuenta de X.

Información en desarrollo..

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