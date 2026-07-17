Chofer desata el terror al huir de autoridades con pasajeros a bordo en Querétaro: “¡Detente, por favor, traigo a mis bebés!"

Videos captaron los momentos de pánico mientras usuarios suplicaban al chofer que frenara la marcha.

Una revisión de rutina al transporte público terminó convirtiéndose en una persecución que sembró el miedo entre decenas de pasajeros en Querétaro. Un operador de una unidad de transporte habría decidido ignorar la orden de detenerse emitida por inspectores de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) y continuó su recorrido con usuarios a bordo, lo que derivó en una movilización de corporaciones de seguridad para intentar interceptarlo.

El incidente, que quedó documentado en diversos videos difundidos en redes sociales, provocó preocupación entre los pasajeros, quienes durante varios minutos vivieron un ambiente de incertidumbre mientras el vehículo avanzaba sin detenerse pese a la presencia de las autoridades.

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De acuerdo con la información disponible, inspectores de movilidad realizaban un operativo de supervisión cuando marcaron el alto a la unidad. Sin embargo, el conductor presuntamente optó por no atender la indicación y aceleró la marcha, obligando a las autoridades a iniciar un seguimiento para impedir que continuara circulando.

(Captura de pantalla)

La persecución comenzó en diferentes vialidades de la capital queretana y posteriormente se trasladó hacia la carretera federal 57, en dirección al municipio de Pedro Escobedo, donde finalmente terminó el operativo.

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Mientras la unidad avanzaba, algunos pasajeros utilizaron sus teléfonos celulares para grabar lo que ocurría dentro del vehículo. Las imágenes muestran el ambiente de tensión que se vivía, así como la preocupación de quienes viajaban en el transporte público al desconocer cómo terminaría la situación.

En los videos que posteriormente fueron compartidos en plataformas digitales se escuchan las voces de varios usuarios pidiendo al operador que pusiera fin a la huida. Los pasajeros insistían en que detuviera la unidad, pues consideraban que continuar el recorrido mientras era perseguido por las autoridades representaba un riesgo para todas las personas que iban a bordo.

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(Captura de pantalla)

La persecución concluyó en Pedro Escobedo, donde elementos de la Policía Estatal consiguieron cerrar el paso al vehículo y asegurar al conductor, poniendo fin a los momentos de incertidumbre que vivieron los pasajeros.

Hasta ahora, las autoridades no han confirmado si el incidente dejó personas lesionadas ni han dado a conocer el estado de salud de quienes viajaban en la unidad. Tampoco se ha informado cuál es la situación jurídica del operador tras su detención.

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Otro de los aspectos que permanece sin aclararse es la razón por la que el conductor decidió evadir el operativo de revisión. De manera oficial, no se ha precisado si existía alguna irregularidad relacionada con la unidad, con la documentación del servicio o con el propio operador que pudiera explicar la decisión de escapar.

El caso rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales, donde cientos de usuarios reaccionaron a las grabaciones captadas por los pasajeros. Muchos expresaron su preocupación por el peligro al que estuvieron expuestas las personas durante la persecución, mientras otros solicitaron que se investiguen los hechos y se determinen las responsabilidades correspondientes.

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(Captura de pantalla)

Las imágenes también reavivaron el debate sobre la importancia de los operativos de supervisión al transporte público y la necesidad de que los conductores respeten las indicaciones de las autoridades para evitar poner en riesgo la integridad de los usuarios.

La Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro mantiene de manera permanente acciones de inspección con el propósito de verificar que las unidades de transporte cumplan con las normas vigentes y operen bajo las condiciones establecidas por la legislación estatal.

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Por ahora, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido durante la persecución y determinar si el conductor incurrió en responsabilidades administrativas o penales. Asimismo, se espera que en los próximos días se informe oficialmente qué originó la decisión de evadir la revisión y si existían irregularidades que motivaran la huida, un episodio que dejó imágenes de tensión y preocupación entre quienes únicamente buscaban llegar a su destino de forma segura.