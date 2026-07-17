Receta de nachos de garbanzo: snack saludable y rico en proteína ideal

¿Buscas un snack crujiente, saludable y que aporte proteínas de calidad? Los nachos de garbanzo son una opción ideal para quienes desean cuidarse sin renunciar al sabor y al placer de picar.
Con una textura irresistible y sabor único, estos los nachos de garbanzo son perfectos tanto para dipear como para comer solos.
Además, estos nachos reinventan el concepto tradicional, usando garbanzos como base en vez de maíz.
Son populares entre quienes siguen dietas altas en proteína vegetal, ideales para deportistas, vegetarianos o para quienes simplemente quieren un picoteo más sano. Combínalos con hummus, guacamole o un toque de yogur griego para más sabor.
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Receta de nachos de garbanzo
Los nachos de garbanzo se elaboran con harina de garbanzo, agua y especias. La técnica principal es mezclar, estirar y hornear la masa para obtener triángulos crujientes. Es una receta muy sencilla, sin fritura, que potencia el sabor y la textura de la legumbre.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 35 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 25 minutos
Ingredientes
- 200 g de harina de garbanzo
- 100 ml de agua
- 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
- 1/2 cucharadita de sal
- 1/2 cucharadita de pimentón dulce o ahumado
- 1/2 cucharadita de comino molido
- Pimienta negra al gusto
Cómo hacer nachos de garbanzo, paso a paso
- Precalienta el horno a 180 °C con calor arriba y abajo.
- En un bol, mezcla la harina de garbanzo con la sal, el pimentón, el comino y la pimienta.
- Añade el aceite de oliva y el agua poco a poco, removiendo hasta formar una masa firme pero maleable.
- Divide la masa en dos bolas. Coloca una entre dos papeles de horno y estira con un rodillo hasta que quede muy fina.
- Retira el papel superior y, con un cuchillo o cortapizzas, corta en triángulos del tamaño de nachos.
- Coloca los triángulos en una bandeja de horno forrada con papel vegetal. Separa bien para que no se peguen.
- Hornea durante 12-15 minutos o hasta que estén dorados y crujientes. Vigila para que no se quemen.
- Saca del horno y deja enfriar sobre una rejilla (ganan en textura al enfriarse).
- Sirve solos o con tu salsa favorita. Consejo técnico: Si quieres extra crujiente, dales la vuelta a mitad de horneado.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta da para unas 4 raciones de snack.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: aprox. 180 kcal
- Proteínas: 7 g
- Grasas: 5 g
- Hidratos de carbono: 27 g
- Fibra: 4 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Guárdalos en un recipiente hermético a temperatura ambiente. Se mantienen crujientes y frescos hasta 5 días. Si pierden textura, puedes darles un golpe de horno de 2 minutos.
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