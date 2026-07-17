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El morenista Javier Corral defiende a Ernesto Ruffo tras detención: “Es una persona honesta”

El senador de Morena reaccionó en sus redes sociales a la detención de quien fuera el primer gobernador de oposición de Baja California

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Javier Corral se "sorprendió" por captura de Ernesto Ruffo. Crédito: X/ @MorenaSenadores
El senador de Morena elogió la trayectoria política de Ernesto Ruffo, tras la captura del exgobernador. Crédito: X/ @MorenaSenadores

La noche de este jueves, Javier Corral, senador de Morena, reaccionó a la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel. Incluso afirmó que el hecho lo sorprendió.

“Me sorprende enormemente la detención de Ernesto Ruffo, de quien - discrepancias aparte -, siempre he tenido la concepción de una persona honesta, íntegra, un hombre de bien”, escribió el exgobernador de Chihuahua en su cuenta de X.

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También reconoció que desconocía que había un proceso en contra Ruffo Appel.

“No conozco la causa que lo imputa, ni siquiera sabía de una investigación en su contra. No podría pronunciarme sobre su culpabilidad o inocencia.

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“Confío en que el ministerio público federal ha hecho valer pruebas contundentes para solicitar la orden de aprehensión. Un supuesto contrario sería autodestructivo para el sistema institucional”, agregó el senador en su mensaje.

Corral destaca biografía de Ernesto Ruffo y tacha de mentirosa a Marina del Pilar

En su extenso mensaje, Javier Corral Jurado también se pronunció por lo que actualmente está ocurriendo en Baja California y con su gobernadora, Marina del Pilar, quien enfrenta diversos señalamientos por los audios dados a conocer por el periodista Héctor de Mauleón.

“Por la relevancia de la biografía personal de Ernesto Ruffo, así como el ambiente político en Baja California, dominado por la escalada de contradicciones, absurdos y mentiras que se propalan por su actual gobernadora y los graves señalamientos de su antecesor, es muy importante que se expliquen las acusaciones y los elementos que sustentan su detención”, concluyó el senador morenista.

Publicación de Javier Corral sobre captura de Ernesto Ruffo, al que consideró "un hombre de bien". Crédito: X/ @Javier_Corral
Publicación en X de Javier Corral sobre captura de Ernesto Ruffo, al que consideró "un hombre de bien". Crédito: X/ @Javier_Corral

Entre todo lo que ocurre con la gobernadora morenista de Baja California, Marina del Pilar, y sus audios que la exhiben negociando con autoridades de Estados Unidos para evitar alguna causa penal en ese país y recuperar su visa, la postura de Javier Corral deja claro que apoya más a su excompañero panista que a la mandataria local.

PAN acusa cortina de humo “orquestada” por la 4T

Tanto el Partido Acción Nacional (PAN) como Somos México se pronunciaron tras la captura de Ernesto Ruffo por parte de agentes de la Fiscalía General de la República (FGR).

Cabe recordar que el exgobernador fue detenido por presuntamente ser responsable de los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible; ambos derivados de una investigación por huachicol fiscal en contra de su empresa, Ingemar S.A. de C.V., que inició en 2025.

Fue detenido por fuerzas federales. Crédito: FGR
Fue detenido por fuerzas federales. Crédito: FGR

Sin embargo, tales señalamientos fueron minimizados por el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, quien –a través de un video en redes sociales– acusó a Morena de “orquestar” una cortina de humo para no hablar del escándalo protagonizado por Del Pilar Ávila.

“Los hechos ocurridos hoy en torno al exgobernador Ernesto Ruffo deben esclarecerse y la autoridad debe actuar conforme a la ley.

“No permitiremos que este episodio se utilice para desviar la atención. Seguiremos exigiendo que se investiguen a fondo los señalamientos contra la gobernadora Marina del Pilar por su presunta colaboración y entrega de información al FBI”, escribió el líder panista en su cuenta de X.

Somos MX acusa “atropellamiento” y exige liberación de Ernesto Ruffo

Por su parte, Somos MX calificó de “atropello” lo ocurrido contra Ruffo Appel y exigió su inmediata liberación, porque la empresa del político, Ingemar S.A. de C.V., está en regla con el SAT y la Secretaría de Energía.

“En meses anteriores, Ruffo Appel explicó detalladamente ante las autoridades y ante los medios de comunicación lo irracional e inconsistente de tales acusaciones, puesto que la empresa de la que es socio está avalada por aduanas, el SAT y la Secretaría de Energía.

El nuevo partido, Somos MX, exige liberación del exgobernador Ernesto Ruffo. Crédito: X/ @SomosMxMexico
El nuevo partido, Somos MX, exige liberación de Ernesto Ruffo. Crédito: X/ @SomosMxMexico

“Asimismo, como el propio Rufto Appel lo ha declarado, la empresa de la que es socio tiene como actividad principal los trámites y gestiones aduanales de productos que otras empresas y/o particulares quieren introducir al país”, expresó Somos México, en un comunicado.

Dado que fueron compañeros en el PAN, el senador de Morena, Javier Corral, compartió su postura por la detención de Ernesto Ruffo a quien consideró un “hombre de bien”.

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