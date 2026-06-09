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Acuerdo entre Petrobras y Pemex pone en riesgo al Golfo de México: Oceana alerta por expansión petrolera

La organización pidió a los gobiernos a proteger uno de los océanos más diversos del mundo

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Contaminación con hidrocarburo (UNAM)
Contaminación con hidrocarburo (UNAM)

Oceana, organización ambiental dedicada a la protección de los océanos, alertó sobre la expansión petrolera en México en el Golfo de México, en un contexto en el que Pemex negocia acuerdos con la brasileña Petrobras con el objetivo de ampliar la actividad petrolera en uno de los mares más biodiversos del planeta.

No obstante, esta decisión ocurre en un contexto de vulnerabilidad para el Golfo. Oceana alertó que más de 20 especies protegidas, entre ellas la ballena de Rice —de la que solo quedan 51 ejemplares—, podrían verse afectadas por la intensificación de la industria petrolera.

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La organización acusó que estas decisiones gubernamentales, como los acuerdos entre Petrobras y Pemex, impulsan una mayor expansión en la industria del petróleo y gas en aguas profundas pese a los riesgos que representan para especies en peligro de extinción, comunidades pesqueras y ecosistemas marinos.

“El Golfo de México es un ecosistema compartido. Lo que ocurre en un país tiene consecuencias para toda la región”, señaló Renata Terrazas, directora ejecutiva de Oceana. “Mientras los gobiernos impulsan más perforación petrolera, las comunidades costeras enfrentan tormentas más intensas, la disminución de las pesquerías y la degradación de los ecosistemas de los que dependen su sustento”, destacó.

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FOTO: OCEANA/CARLOS AGUILERA/CUARTOSCURO.COM
FOTO: OCEANA/CARLOS AGUILERA/CUARTOSCURO.COM

Alerta por expansión petrolera en México y Estados Unidos

En el marco del Día Mundial de los Océanos, celebrado cada 8 de junio, Oceana afirmó que el aumento del nivel del mar, el retroceso de playas y la caída de pesquerías ya transformaron la vida de miles de familias que dependen del Golfo, el cual históricamente ha sido sede de la industria petrolera del país.

Por ello, la posible incursión de Petrobras en aguas profundas genera preocupación debido a los altos riesgos ambientales asociados con este tipo de operaciones, principalmente, los derrames que han dejado daños graves en México.

Los accidentes en aguas profundas son difíciles de contener y sus efectos pueden persistir durante años, lo que pone en riesgo tanto a comunidades costeras como a economías locales.

La presión petrolera se suma a la eliminación de protecciones ambientales en Estados Unidos. Oceana, representada por Earthjustice, promovió una demanda contra el gobierno estadounidense por retirar salvaguardas legales para especies en peligro.

El gobierno de ese país utilizó una excepción de seguridad nacional para evitar la aplicación de la Ley de Especies en Peligro de Extinción, lo que representa un precedente inédito.

“El futuro del Golfo de México no debería decidirse únicamente en función de cuánto petróleo puede extraerse de sus aguas. También debe considerarse el valor de los ecosistemas, la seguridad alimentaria de millones de personas y el derecho de las futuras generaciones a contar con océanos saludables”, dijo Terrazas.

Oceana pidió a los gobiernos de México y Estados Unidos fortalecer la protección del Golfo y asegurar que las políticas energéticas incorporen evidencia científica.

Acuerdos de Pemex con Petrobras

El gobierno de México anunció una reunión con Petrobras en mayo para avanzar en acuerdos de cooperación en el sector energético, principalmente en exploración y desarrollo de aguas profundas en el Golfo de México.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la alianza busca fortalecer la colaboración tecnológica y operativa entre la petrolera mexicana y la empresa brasileña.

Pemex enfrenta una caída histórica en su producción y retos financieros, por lo que la búsqueda de alianzas internacionales se presenta como una alternativa para apuntalar su recuperación.

La posible asociación con Petrobras forma parte de una estrategia más amplia para reactivar la industria petrolera mexicana en un contexto global de alta competencia y presión ambiental. El gobierno apuesta por la cooperación tecnológica para explorar nuevas áreas y mejorar procesos productivos, mientras responde a críticas sobre el verdadero alcance de sus planes para energías limpias.

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