México

Carlos Slim se niega a aceptar la reforma laboral de 40 horas: pide que empleados trabajen 12 horas y hasta los 75 años

El empresario contempla concentrar entre 33 y 36 horas semanales y reorganizar turnos para abrir vacantes con esquemas rotativos

Guardar
Google icon
Carlos Slim planteó una semana laboral de tres días con sueldos intactos como vía para duplicar el empleo formal en México. REUTERS/Daniel Becerril
Carlos Slim planteó una semana laboral de tres días con sueldos intactos como vía para duplicar el empleo formal en México. REUTERS/Daniel Becerril

Carlos Slim planteó una semana laboral de tres días con sueldos intactos como una vía para duplicar el empleo formal en México, a partir de un esquema de jornadas de 11 o 12 horas y una jubilación hasta los 75 años.

La hipótesis del fundador de Grupo Carso no se limita a recortar días de trabajo. Su planteamiento suma entre 33 y 36 horas semanales y parte de que las empresas podrían reorganizar turnos, abrir nuevas plazas y conservar su productividad sin reducir ingresos.

PUBLICIDAD

Slim expuso esta idea en una conferencia de finales del 2025, donde sostuvo que el modelo tradicional de cinco o seis días ya está agotado. Según su explicación, si se reducen los días laborales, más personas podrían tener empleo sin afectar el ingreso de quienes ya trabajan.

La propuesta combina jornadas de 11 o 12 horas con retiro a los 75 años

El esquema contempló jornadas de 11 o 12 horas por día para concentrar el trabajo en solo tres días a la semana. REUTERS/Gustavo Graf
El esquema contempló jornadas de 11 o 12 horas por día para concentrar el trabajo en solo tres días a la semana. REUTERS/Gustavo Graf

El empresario propuso que los empleados trabajen solo tres días por semana, pero con jornadas más largas. En su razonamiento, esa redistribución del tiempo permitiría a las compañías usar esquemas rotativos para contratar a más personas.

PUBLICIDAD

También aseguró que no habría una baja salarial. Para Slim, el equilibrio saldría de una mejor distribución de horas y del aprovechamiento de los recursos humanos dentro de las empresas.

El planteamiento, según dijo, beneficiaría en especial a los jóvenes, que enfrentan más dificultades para entrar al empleo formal. La lógica de su hipótesis es que, al dividirse de otra forma la carga de trabajo, habría espacio para incorporar nuevos trabajadores.

Slim añadió otra condición para que ese modelo funcione: subir la edad de jubilación a 75 años. Su argumento es que la mayor esperanza de vida vuelve insostenible el sistema actual de retiro.

De acuerdo con su visión, si las personas trabajan menos días por semana, también podrían mantenerse activas durante más años. Eso, a su vez, ayudaría a sostener el equilibrio financiero de los sistemas de pensiones.

Esquema de cuatro días, según Slim, no alcanza para crear nuevas plazas

En México la jornada actual es de 48 horas
Slim descartó la semana laboral de cuatro días al considerar que no crea nuevas plazas y solo favorece a quienes ya tienen empleo. (Graciela López/ Cuartoscuro)

El empresario rechazó además las propuestas de una semana laboral de cuatro días. Consideró que ese ajuste no sería suficiente para generar nuevos empleos y que solo favorecería a quienes ya cuentan con uno.

La discusión abrió reacciones divididas entre especialistas, sindicatos y trabajadores. Algunos economistas vieron posible que una redistribución del trabajo incentive la contratación, aunque advierten que jornadas más extensas podrían elevar la fatiga y los riesgos para la salud laboral.

En el caso de los sindicatos, el reparo se concentra en otro punto: la reducción de días no bastaría por sí sola si no viene acompañada de condiciones dignas, salarios justos y acceso a seguridad social.

Slim sostiene que el comercio con Estados Unidos seguirá aun si cambia el T-MEC

Slim sostuvo que la integración industrial entre México y Estados Unidos reduce la competencia directa en sectores estratégicos y beneficia a ambos mercados. REUTERS/Raquel Cunha
Slim sostuvo que la integración industrial entre México y Estados Unidos reduce la competencia directa en sectores estratégicos y beneficia a ambos mercados. REUTERS/Raquel Cunha

Carlos Slim afirmó que el comercio entre México y Estados Unidos seguirá aun si cambia el T-MEC, porque ambas economías operan con cadenas de producción compartidas y Washington necesita la capacidad manufacturera instalada en territorio mexicano para reducir su dependencia de China.

Durante un acto conmemorativo de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, A. C., donde recibió un reconocimiento, Slim sostuvo que la relación económica entre ambos países hace difícil pensar en una ruptura del intercambio comercial. Según el empresario, no existe una competencia directa en la mayoría de los sectores estratégicos, sino una integración industrial que beneficia a ambos mercados.

La declaración del presidente de Grupo Carso ocurrió el día siguiente en que concluyó la primera revisión conjunta del tratado comercial. Al cierre del encuentro, se confirmó que el acuerdo permanecerá vigente por al menos 10 años más, de acuerdo con el mecanismo previsto en el propio convenio.

Temas Relacionados

Carlos SlimReforma laboral40 horasPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Semifinal Francia vs España Mundial 2026: a qué hora y dónde ver gratis el en vivo del partido desde México

Kylian Mbappé y Lamine Yamal, dos figuras que marcarán el enfrentamiento entre ambas selecciones favoritas a llegar a la final

Semifinal Francia vs España Mundial 2026: a qué hora y dónde ver gratis el en vivo del partido desde México

¿Contingencia ambiental en CDMX? La calidad del aire del 13 de julio

El reporte de la calidad del oxígeno se publica cada hora y todos los días por la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la capital

¿Contingencia ambiental en CDMX? La calidad del aire del 13 de julio

Por esto la esposa del exdirector de Pemex le otorgó el perdón tras denunciarlo por violencia vicaria

Aunque María Felicia Jiménez pidió detener las investigaciones para proteger a su familia, la jueza determinó que el proceso por violencia familiar debe continuar para Víctor Rodríguez

Por esto la esposa del exdirector de Pemex le otorgó el perdón tras denunciarlo por violencia vicaria

Eclipse solar total agosto 2026: ¿Desde dónde podrá verse en México?

El eclipse solar total más esperado de la década tendrá transmisiones en vivo que permitirán acercar el fenómeno a millones de personas en todo el mundo

Eclipse solar total agosto 2026: ¿Desde dónde podrá verse en México?

Buques de la Marina de México arriban a La Guaira con insumos humanitarios para Venezuela

SRE y Marina informan que el cargamento llega tras una travesía de ocho días desde Veracruz

Buques de la Marina de México arriban a La Guaira con insumos humanitarios para Venezuela
MÁS NOTICIAS

NARCO

EEUU va por cadena perpetua para Ismael “El Mayo” Zambada y la confiscación de 15 mil millones de dólares

EEUU va por cadena perpetua para Ismael “El Mayo” Zambada y la confiscación de 15 mil millones de dólares

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de julio: junio de 2026 fue el mes menos violento en 15 años en la CDMX, asegura SSC

Secuestran y asesinan a dos trabajadores de una carnicería en Ayala, Morelos

Ejército realizará simulacro de seguridad en el Área Metropolitana de Guadalajara: habrá bloqueos carreteros a las 13:00 horas

De matar nazis a traficar para el Cártel de Sinaloa: la historia de Leo Sharp, “El Tata”, que inspiró una película de Clint Eastwood

ENTRETENIMIENTO

Así fue la simbólica y lujosa lucha de Madonna para poder comprar su cuadro favorito de Frida Kahlo

Así fue la simbólica y lujosa lucha de Madonna para poder comprar su cuadro favorito de Frida Kahlo

Danna se suma a Belinda y Mariana Treviño en Mentiras All Stars: en qué fechas y ciudades estará la cantante

Así fue la exclusiva fiesta de cumpleaños de Memo Ochoa en Baby’O Acapulco: Carlos Slim Domit, entre los invitados

Los videos fake de Adamari López insultando a la Selección Mexicana que desataron su furia: “Son una vergüenza”

Fans le piden a Cynthia Klitbo no ser como Laura Zapata en La Casa de los Famosos México 4: “Una villana real”

DEPORTES

Semifinal Francia vs España Mundial 2026: a qué hora y dónde ver gratis el en vivo del partido desde México

Semifinal Francia vs España Mundial 2026: a qué hora y dónde ver gratis el en vivo del partido desde México

¿Adiós Europa? Erik Lira reporta con Cruz Azul tras tener una participación destacada en el Mundial 2026

Abraham Alvarado brilla con medalla de oro para México dentro del Sunset Tour 2026 en los 800 m de Atletismo

Atlas hace oficial la salida de Diego Cocca a tan solo unos días de que inicie el Apertura 2026

Selección Mexicana Femenil presenta su convocatoria de 26 jugadoras rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026