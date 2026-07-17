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Ante inminente revisión anual del T-MEC, Marcelo Ebrard se reúne con empresarios rumbo al próximo encuentro

La ronda de negociaciones con Estados Unidos comenzará a partir del 20 de julio

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Reunión de Ebrard con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE). (Foto: X/@m_ebrard)
Reunión de Ebrard con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE). (Foto: X/@m_ebrard)

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, se reunió la tarde de este 16 de julio con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), previo a la ronda de conversaciones que se llevarán a cabo con Estados Unidos, luego de que la administración de Donald Trump decidiera no renovar el T-MEC hasta 2042.

Reunión con el Consejo Coordinador Empresarial con miras a la próxima ronda de conversaciones para la revisión del T-MEC”, escribió el alto funcionario a través de su cuenta de X, mensaje que compartió junto a una fotografía que deja registro del encuentro.

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Reunión con Marcelo Ebrard busca mejores condiciones de competitividad

La sesión contó con la presencia del presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora; de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Alejandro Malagón; del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce), Sergio Contreras.

También asistieron Juan Cortina y Jorge Esteve, del Consejo Nacional Agropecuario (CNA); Regina García Cuéllar, de la Asociación de Bancos de México (ABM); y de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (Antad), Diego Cosío.

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El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informa este miércoles que Washington descarta una ampliación por 16 años y que el acuerdo se evaluará cada año durante la próxima década, tras una reunión virtual trilateral

Durante el encuentro, el secretario de Economía precisó el estatus que mantiene la negociación comercial con Estados Unidos, misma que ha resaltado, goza de arancel cero en al menos el 85 por ciento de las exportaciones de México hacia el país del norte.

El titular de la Secretaría y el sector privado pactaron sostener una postura unificada en las discusiones programadas para la próxima semana, misma que refrendaron con un mensaje en redes sociales:

“Agradecemos al secretario Marcelo Ebrard este espacio. A través del diálogo, empresas y gobierno trabajamos juntos para generar las mejores condiciones de competitividad para México y Norteamérica en el marco de la revisión del T-MEC. El CCE seguirá impulsando una agenda que brinde certidumbre a las inversiones y genere más oportunidades para nuestro país”.

Se avecina nueva ronda de revisiones al TMEC

México y Estados Unidos se sentarán a negociar el T-MEC la próxima semana en la Ciudad de México. La reunión, programada para el 20 de julio, es bilateral, es decir, Canadá no participa en esta ronda.

El encuentro llega después de que los tres países sostuvieron una reunión virtual el 1 de julio, donde confirmaron el calendario de revisiones anuales al que obliga el propio tratado comercial, que permanecerá vigente hasta 2036 y puede extenderse dieciséis años más si las partes así lo acuerdan en cualquiera de esas revisiones.

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El Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, emitió un comunicado escueto tras la reunión. En él advirtió que la delegación de Donald Trump “continuará dialogando con México y Canadá para abordar las deficiencias del Acuerdo y los déficits comerciales”. Agregó que el tratado “sigue vigente en tanto se resuelvan estas cuestiones o hasta su terminación”, una frase que no descarta un quiebre.

Del lado mexicano, el Gobierno informó al Congreso de la Unión que las negociaciones con Washington registran avances: los asuntos pendientes bajaron de 54 a 14. El secretario de Economía ha comentado de manera reiterada que México busca la eliminación de aranceles por parte de Estados Unidos en rubros como el acero, aluminio y sector automotriz.

Ante la decisión de la administración estadounidense, el T-MEC entrará en una nueva etapa donde se realizarán reuniones anuales para su revisión, donde los representantes de cada país buscarán llegar a acuerdos comerciales; este nuevo ciclo será de 10 años en caso de que no se determine la renovación hasta 2042.

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