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¿Una ley que promueve el veganismo? Esta entidad priorizará legumbres como fuente principal de proteína en programas alimentarios

La nueva legislación convierte a Colima en el primer estado en reconocer el derecho a una alimentación sostenible, con medidas que promueven opciones de origen vegetal

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Con la nueva legislación, se deberán incluir opciones de origen vegetal en espacios públicos, educativos y laborales
Fomentarán que los establecimientos ofrezcan alimentos y bebidas que sustituyan sus ingredientes de origen animal por alternativas de origen vegetal, sin costo adicional. Foto: Igualdad Animal

Colima se convirtió en el primer estado en contar con una Ley de Alimentación Adecuada y Sostenible, luego de que el Congreso del Estado aprobara por unanimidad esta legislación que busca garantizarle a la población el acceso a alimentos nutritivos, suficientes, de calidad y con un menor impacto ambiental.

La nueva norma representa un paso inédito en el país al establecer políticas públicas que transformen los sistemas alimentarios, promuevan hábitos de consumo más saludables y fortalezcan la producción sostenible. También reconoce la diversidad de necesidades y preferencias alimentarias de la población, incluyendo las dietas de origen vegetal.

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La iniciativa fue impulsada por Alianza Alimentaria y Acción Climática, en colaboración con Igualdad Animal, y presentada por el diputado local Alfredo Álvarez Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. La legislación deriva de la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, aprobada por el Congreso de la Unión en 2024, que facultó a las entidades federativas para emitir sus propias leyes en la materia.

¿Qué establece la nueva Ley de Alimentación Adecuada y Sostenible?

La legislación incorpora herramientas para transformar los entornos alimentarios de Colima y favorecer sistemas de alimentación más saludables y sostenibles.

Entre las principales medidas destacan:

  • Promover alimentos con menor impacto ambiental.
  • Fortalecer la producción local para impulsar cadenas alimentarias más sostenibles.
  • Priorizar las legumbres como fuente principal de proteína en programas alimentarios y en las canastas definidas por la Secretaría de Salud.
  • Incluir opciones de origen vegetal en espacios públicos, educativos y laborales.
  • Reconocer la diversidad de necesidades y preferencias alimentarias de la población bajo el principio de inclusión dietaria.
Hombre sentado con camisa gris, contenedor de ensalada con tenedor, botella de agua, servilletas, tapa de plástico y reloj de pared.
Un hombre con camisa gris consume una ensalada variada de legumbres y vegetales desde un contenedor de vidrio en un escritorio de madera, con un reloj de pared marcando las tres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, la ley establece que la Secretaría de Salud del Estado y los municipios deberán fomentar que los establecimientos de alimentos y bebidas ofrezcan la sustitución de ingredientes de origen animal por alternativas de origen vegetal sin costo adicional para los consumidores.

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Además, los centros de trabajo que cuenten con espacios para la distribución de alimentos o bebidas deberán ofrecer al menos una opción basada en alimentos de origen vegetal, ampliando así las alternativas disponibles para trabajadores y visitantes.

En sintonía con las políticas de salud y sostenibilidad

Uno de los aspectos más relevantes de la legislación es que se encuentra alineada con las Guías Alimentarias Saludables y Sostenibles de la Secretaría de Salud federal y con el modelo de One Health impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Este enfoque reconoce que la salud humana, la salud animal y la protección del medio ambiente están estrechamente relacionadas, por lo que las políticas alimentarias también pueden contribuir a enfrentar desafíos como la inseguridad alimentaria, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

Ilustración de un tazón blanco con batatas, aguacate, garbanzos, repollo morado, cebolla, tomates, brotes y kale, sobre una mesa de madera.
Un tazón vibrante de alimentos saludables, que incluye batatas, aguacate y garbanzos, se representa en una ilustración de acuarela sobre una superficie de madera, rodeado de plantas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Sofía Ruiz Oldenbourg, gerente de Políticas Alimentarias de Alianza Alimentaria y Acción Climática, la aprobación de esta legislación coloca a Colima como un referente nacional al reconocer que la alimentación también debe ser una política de salud pública, justicia social y acción climática.

Por su parte, Dulce Ramírez, directora de Igualdad Animal México, señaló que la ley representa un reconocimiento institucional a las personas que optan por alimentaciones de origen vegetal y consideró que el cambio hacia sistemas alimentarios más sostenibles es cada vez más urgente.

Un impulso a la alimentación de origen vegetal

De acuerdo con Igualdad Animal, en México se explotan cada año más de 2 mil millones de animales para consumo humano, la mayoría criados bajo sistemas de producción intensiva que generan impactos ambientales y desafíos para el bienestar animal.

Frente a este panorama, la nueva legislación busca ampliar las opciones de alimentación disponibles para la población sin imponer un modelo único de consumo. En cambio, promueve que quienes deseen optar por alimentos de origen vegetal puedan acceder a ellos con mayor facilidad tanto en establecimientos comerciales como en centros de trabajo y espacios públicos.

La organización considera que fortalecer este tipo de alternativas también puede contribuir a reducir la presión sobre los recursos naturales, diversificar las fuentes de proteína y construir sistemas alimentarios más resilientes.

Balanza con un platillo de pollo, huevos, pescado, tofu, lentejas; el otro con manzanas, bayas, brócoli, espinacas, avena, quinua.
Una balanza de platillos ilustra el equilibrio nutricional entre proteínas y alimentos vegetales para un peso saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué la ley de Colima es histórica para México?

La aprobación de esta legislación también marca un precedente porque es la primera que desarrolla a nivel estatal los principios establecidos en la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, aprobada por el Congreso de la Unión en 2024.

Esa reforma federal facultó a los congresos locales para emitir sus propias leyes en la materia; sin embargo, durante casi dos años ninguna entidad había dado ese paso.

Con esta aprobación, Colima se convierte en el primer estado en cumplir ese mandato y abre la puerta para que otras entidades armonicen su legislación. De acuerdo con Igualdad Animal, incluso estados con una mayor huella ambiental, como Jalisco, aún no cuentan con una norma equivalente.

Infografía con ilustraciones de agricultores, consumidores, campos de cultivo, mercados y platos de comida, junto a textos sobre una ley alimentaria.
La nueva Ley de Alimentación Adecuada y Sostenible de Colima detalla las principales medidas para transformar los entornos alimentarios hacia opciones saludables y sostenibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La organización sostiene que esta decisión demuestra que el avance de este tipo de políticas depende principalmente de la voluntad política y no del tamaño o las capacidades de cada entidad.

Con esta legislación, Colima no solo busca garantizar el derecho de su población a una alimentación adecuada, sino también impulsar un modelo que combine salud pública, sostenibilidad ambiental, producción local y seguridad alimentaria, convirtiéndose en un referente para el resto del país.

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