Yahir sorprende al revelar su ‘arma secreta’ para ganar La Casa de los Famosos México 2026

(CUARTOSCURO Andrea Murcia Monsivais)

El próximo 26 de julio iniciará La Casa de los Famosos México 4 y la expectativa comienza a crecer cada vez más entre el público y algunos de los ya confirmados. Tal es el caso de Yahir, que tras ser anunciado ya destapó cuál podría ser el arma secreta que podría ayudarle a ganar el reality de Televisa.

¿Cuál es el arma secreta de Yahir?

Tras ser confirmado el pasado 13 de julio como el séptimo habitante, Yahir habló en sus redes sociales sobre cómo espera sobrellevar el encierro y todos los retos del programa.

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“Estuvo muy cañón esto de La casa de los Famosos y tenía mucho tiempo queriendo (...) a darle con todo, con muchas ganas a un proyecto que lleva mucha adrenalina, paciencia, energía, nostalgia, muchas emociones, por supuesto. Entonces, pues siento que estoy preparado para este reto, la verdad”, confesó en primera instancia.

El cantante Yahir posa con el torso visible frente al logo tridimensional de La Casa de los Famosos México, sobre un fondo abstracto y colorido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cantante añadió que su arma secreta es que ya estuvo en La Academia como concursante y ahí también tuvo que vivir durante un tiempo encerrado.

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" Sí, ya nos la sabemos. Este (encierro) es más cortito y bueno, ya son veinticuatro años después, ¿no?“, mencionó.

El padre de Tristán recordó un poco cómo fue su experiencia en aquel entonces y se mostró muy entusiasmado de poder demostrarle nuevas cosas al público.

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“La Academia fueron seis meses. Sí, La Academia fueron seis meses, sí. Un chorro, demasiado. Este van a ser de dos meses y medio. Pero bueno, pues esa es la onda. Vamos a echarle un montón, vamos a darle con todo. Para mí es una gran emoción siempre empezar un proyecto nuevo", recalcó.

Yahir también fue contundente al destacar que no le gustaba hacer proyectos que no lo apasionaran, por lo que éste es uno al que piensa dar todo de sí.

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Yahir: polémicas, parejas, el escándalo de su hijo Tristán y más previo a entrar a La Casa de los Famosos México 4 (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

“Este proyecto desde que nació y que lo he visto me ha llamado mucho la atención. Entonces, estamos preparando todo para saliendo de ahí tener rolas nuevas, tener también concierto nuevo”, dijo.

¿Cómo fue la revelación de Yahir?

Tras la dinámica de las pistas, donde la producción de La Casa de los Famosos lanza algunos detalles para que la gente pueda intuir quiénes serán los habitantes confirmados, se dio a conocer que Yahir será parte de esta temporada.

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El sonorense, que actualmente tiene 47 años, saltó a la fama en 2002, cuando se convirtió en parte de la primera generación de La Academia, reality de TV Azteca que busca nuevos talentos musicales.

En dicho programa llegó hasta la final y quedó en cuarto lugar, Myriam Montemayor ganó la temporada; Víctor García quedó en segundo y Miguel Rodríguez en tercero.

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El show fue su catapulta a la fama, pues gracias a eso se convirtió en un cantante reconocido e interpretó éxitos como Alucinado,La Locura,Fue ella, fui yo y No te apartes de mí.

¿Qué otros participantes habrá en La Casa de los Famosos 2026?

Hasta el momento estos son todos los revelados:

Ernesto Laguardia (Actor)

Cynthia Klitbo (Actriz)

Karina Torres (Creadora de contenido)

Aldo Rendón (Fashion stylist)

Ximena Herrera (Actriz)

Moisés Peñaloza (Actor)

Yahir (Cantante)

Flor Vigna (Influencer)

Masad Altami (Influencer)