Hugo Sánchez sorprende y pone a la Argentina de Lionel Messi como ejemplo para México tras llegar a otra Final de un Mundial

Hugol reconoció lo poderoso que es Lionel Messi con Argentina, algo que debe aprender México.

La Selección Argentina, después de superar a Inglaterra en una semifinal electrizante celebrada en el Estadio de Atlanta, regresa a la Final de la Copa del Mundo. El conjunto sudamericano busca escribir otra página en la historia cuando este domingo 19 de julio enfrente a España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Para Hugo Sánchez, referente indiscutible del futbol mexicano y actual comentarista en ESPN, la fórmula argentina es una lección para cualquier selección:

“Argentina tiene ese orgullo, esa habilidad, esa sangre con la cual hace que reaccione en el momento oportuno”, afirma el exgoleador en el espacio televisivo de la cadena.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Semi Final - England v Argentina - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - July 15, 2026 Argentina's Lionel Messi celebrates after the match REUTERS/Dylan Martinez

Durante la transmisión por ESPN, Hugo Sánchez refiere que “se veía abajo del marcador y esa dignidad que tienen dentro del campo… Tienen formas y maneras y los argentinos están demostrando a lo largo de la historia”. El análisis de Sánchez llega tras un partido en el que el conjunto argentino remontó, sellando el boleto para jugar su séptima final de Copa del Mundo, mientras que para los españoles será la segunda vez que acceden al partido decisivo.

PUBLICIDAD

Rememorando su propia experiencia ante el equipo dirigido ahora por Lionel Scaloni, Sánchez trae al presente las memorias de encuentros complicados para el futbol mexicano en torneos continentales.

“Yo como mexicano he sufrido las consecuencias. Jugué una final de Copa América con Argentina en Ecuador y como entrenador igual. En Venezuela 2007 caímos con Argentina en la Semifinal”, recuerda el exdelantero, quien representó a México tanto desde el césped como en la dirección técnica.

El exfutbolista y comentarista sostiene que la clave del éxito argentino está en saber manejar la presión y en su determinación en el campo, un aspecto que considera ejemplar para el proceso de desarrollo futbolístico en México.

PUBLICIDAD

“Es ahí en donde nosotros debemos ser humildes y aprender de los grandes, de los importantes, de los poderosos”, reflexiona Sánchez en el mismo programa de ESPN, subrayando la necesidad de observar el modelo argentino para crecer como selección.

Los equipos quieren alcanzar el máximo reconocimiento a nivel de selecciones en la edición 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El partido decisivo entre Argentina y España se jugará desde las 15:00 hora local de Nueva Jersey (16:00 en Argentina). El MetLife Stadium, casa de los Gigantes y Jets, será testigo de un choque entre un equipo con seis coronas mundiales y otro en busca de ampliar su palmarés luego del título de Sudáfrica 2010.

Lionel Messi habló tras el histórico triunfo ante Inglaterra en el Mundial

La presencia de la Albiceleste en esta instancia confirma para Sánchez que no se trata de casualidad.

“Los argentinos son maestros en cuándo hay que meter la pata, cuándo hay que mostrar carácter, cuándo hay que ser inteligente, cuándo hay que ser contundentes. Están demostrando los argentinos como durante muchos años lo hicieron los italianos. Llegaron otra vez a la Final por esa dignidad deportiva”, sentencia el analista mexicano.

Mientras la expectación crece en torno al partido que definirá al campeón mundial, la antesala ofrece otro duelo notable: el encuentro por el tercer lugar entre Francia e Inglaterra, a celebrarse el sábado 18 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. Para el combinado francés, el partido señalará el fin de una era, pues se trata del último compromiso en el banquillo para Didier Deschamps.

PUBLICIDAD

Rayan Cherki (i) y el portero Mike Maignan, de Francia, muestran su decepción tras perder el partido de semifinales del Mundial 2026 entre Francia y España en Dallas, Texas (EE.UU.). EFE/ALBERT PENA

La relevancia del crecimiento argentino, para Sánchez, no pasa solamente por el presente, sino por la interpretación y aprendizaje continuo: “Los argentinos están demostrando a lo largo de la historia”, puntualiza en la señal de ESPN, reiterando cómo su propio trayecto profesional se ha cruzado con la fortaleza sudamericana, tanto en finales como en etapas decisivas de torneos internacionales.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Semi Final - England v Argentina - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - July 15, 2026 England's Jude Bellingham looks dejected after the match REUTERS/Dylan Martinez

En este mundial, donde Argentina y España preparan su enfrentamiento en Nueva Jersey, Sánchez emplea su visión histórica para poner en perspectiva lo conseguido por los albicelestes: reconoce su carácter, su tenacidad y su capacidad para “reaccionar en el momento oportuno” como virtudes que deberían ser referencia de trabajo para otras selecciones, incluida la mexicana, tanto dentro como fuera del terreno de juego.

PUBLICIDAD