México

Segunda salida en la FGR en 48 hrs: ahora fue Óscar Langlet, estas serían las razones

Ulises Lara fue el primero en presentar su decisión de separarse del cargo esta semana

Guardar
Google icon
Óscar Langlet González fungía como titular de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos Foto: Facebook Óscar Langlet
Óscar Langlet González fungía como titular de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos Foto: Facebook Óscar Langlet

La Fiscalía General de la República (FGR) removió a Óscar Langlet González de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de la Justicia, en la segunda baja registrada en 48 horas dentro de la institución, en medio de reacomodos internos y de la presión por expedientes sensibles como el de Ismael “El Mayo” Zambada. La salida ocurrió después de que el funcionario presuntamente se negó a archivar una indagatoria por instrucción de sus superiores, aunque la dependencia no informó de manera oficial las razones de la destitución.

La remoción se produjo días después de la renuncia de Ulises Lara López, quien dejó el 14 de julio la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes “por motivos personales”, según la propia institución. Con ambos movimientos, la Fiscalía General de la República acumuló dos cambios en su estructura en un lapso de dos días.

PUBLICIDAD

Langlet González encabezaba el área encargada de investigar delitos presuntamente cometidos por servidores públicos federales y conductas ilícitas relacionadas con la administración de justicia. Su salida también coincidió con su reincorporación a labores, luego de una ausencia derivada de una cirugía, momento en el que le solicitaron la renuncia.

El exfiscal tenía además un vínculo directo con la Suprema Corte, al ser esposo de la ministra Sara Irene Herrerías. Llevaba apenas seis meses en ese cargo y antes se había desempeñado como coordinador de asesores en la FGR cuando el titular era Alejandro Gertz Manero.

PUBLICIDAD

En el evento también estuvieron presentes autoridades estatales y representantes de las fuerzas armadas en la entidad. Crédito: FGR
En el evento también estuvieron presentes autoridades estatales y representantes de las fuerzas armadas en la entidad. Crédito: FGR

La salida de Langlet ocurrió tras una presunta negativa a cerrar una indagatoria

La versión sobre el motivo de su remoción apuntó a que rechazó archivar una investigación, lo que habría implicado desacatar una orden directa de sus superiores jerárquicos. Ese dato colocó su salida en un terreno distinto al de un relevo administrativo ordinario, porque vinculó el movimiento con decisiones internas sobre expedientes en curso.

Antes de asumir esa fiscalía especial, Langlet González también fue consejero general de la FGR. Su trayectoria incluyó trabajo dentro de la misma institución desde la etapa en que Sara Irene Herrerías también formaba parte de la Fiscalía durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.

El otro movimiento reciente fue la salida de Ulises Lara, quien ocupaba desde octubre de 2024 la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes tras concluir su gestión al frente de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX. Aunque su encargo se presentó como una gestión de seis meses, su oficina tenía bajo su responsabilidad indagatorias de alto perfil.

Entre ellas estaba la investigación relacionada con el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Esa área también seguía las acusaciones por narcotráfico y posesión de armas formuladas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra nueve altos funcionarios del Gobierno mexicano, incluido Rocha Moya.

Ulises Lara López FGR
El vocero de la institución, Ulises Lara López (FGR)

La FGR sostuvo en ese caso que Estados Unidos no había entregado las pruebas que justificaran la petición de detención urgente del funcionario. La presidenta Claudia Sheinbaum calificó además las solicitudes de extradición de Rocha Moya como un acto de “injerencia” e intervencionismo.

Los cambios coincidieron con la crisis interna por el caso “El Mayo”

Las dos bajas en la FGR ocurrieron después de que Sheinbaum pidió a la institución dar a conocer nuevos detalles sobre la detención de “El Mayo” Zambada y su traslado a Estados Unidos, ocurrido dos años atrás. Ese episodio, de acuerdo con la información difundida por la propia Fiscalía, se convirtió en uno de los asuntos más delicados para la dependencia por sus implicaciones penales y diplomáticas.

El 8 de julio, antes de las renuncias y remociones, la FGR informó que investigaba posibles violaciones graves cometidas por autoridades de Estados Unidos en relación con el secuestro y traslado del cofundador del Cártel de Sinaloa en julio de 2024. En conferencia, Ernestina Godoy advirtió que, si se confirmaba que el FBI planeó, organizó y ejecutó la captura en territorio mexicano, se habrían cometido violaciones graves al derecho mexicano e internacional.

Ilustración de hombre con bigote y camisa azul. Fondo con el Escudo Nacional de México y el logo FGR. Siete carpetas apiladas rotuladas "Investigación" y numeradas del 1 al 7.
Una ilustración muestra a Ismael Zambada con el logo de la Fiscalía General de la República de México y siete carpetas que representan investigaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la Fiscalía, el gobierno de Estados Unidos incurrió en tres conductas irregulares al negar, por conducto del entonces embajador en México Ken Salazar, que hubiera participado en la operación, que el avión utilizado perteneciera a una de sus agencias y que el hecho no hubiera sido una disputa entre cárteles. En sentido contrario, un reportaje del periodista mexicano Luis Chaparro señaló que el FBI reconoció la operación como exitosa para capturar y secuestrar en México a un ciudadano de este país.

Raúl Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, sostuvo que si se comprobaba que Salazar mintió habría actuado contra el principio de buena fe entre naciones. También precisó que no habría consecuencias penales para el exembajador porque los representantes diplomáticos gozan de inmunidad.

Godoy agregó que la FGR abrió siete carpetas de investigación relacionadas con el caso, entre ellas por el homicidio de Héctor Melesio Cuén y por el secuestro de “El Mayo”. La dependencia también solicitó la extradición del capo, pero el Departamento de Justicia de Estados Unidos la rechazó porque el narcotraficante ya era procesado ante una Corte de Distrito de ese país.

Otra arista del caso exhibió fallas internas: la FGR admitió que tardó cerca de dos años en identificar a Mauro Alberto “N” o Alejandro “N”, alias “Jando”, como el piloto que trasladó a Zambada a Estados Unidos. La detención del presunto operador ocurrió el 8 de febrero de 2025 en Jesús María, Culiacán, después de un enfrentamiento con Ejército y Guardia Nacional que dejó un militar muerto y cinco heridos.

SRE transparenta comunicaciones sobre extradiciones solicitadas por Estados Unidos.
SRE transparenta comunicaciones sobre extradiciones solicitadas por Estados Unidos.

En agosto de 2025 fue entregado junto con otros 25 delincuentes de alta peligrosidad bajo la Ley de Seguridad Nacional. Fue hasta junio de 2026 cuando el equipo de la actual titular de la FGR localizó indicios de voz y huellas dactilares que lo vincularon con el vuelo del 26 de junio de 2024, en el que fueron trasladados Ismael “N” y Joaquín “N” desde Culiacán hasta Nuevo México.

• Óscar Langlet González fue removido de la FGR tras presuntamente negarse a archivar una indagatoria y su salida marcó la segunda baja en 48 horas.

• Ulises Lara dejó la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes mientras su oficina llevaba casos sobre Rubén Rocha Moya y acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

• Los cambios coincidieron con la presión interna por el caso “El Mayo”, en el que la FGR abrió siete carpetas y admitió que tardó cerca de dos años en identificar al piloto del traslado.

Temas Relacionados

mexico-noticiasFGRdespidoCiudad de MéxicoCDMXUlises Lara Lópezrenuncia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Jammers: la tecnología que facilita hasta 85% de los robos a transporte de carga en México

El Senado exhortó a la Guardia Nacional y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana a reforzar las acciones contra la venta y uso de estos inhibidores de señal, prohibidos en el país desde 2020

Jammers: la tecnología que facilita hasta 85% de los robos a transporte de carga en México

Gala Montes aplaude la pelea de Emiliano Aguilar en el Bélico Fest 2026: “Le partió su madre, qué bueno”

La actriz también mencionó a Pablo Chagra, con quien tiene un conflicto en redes

Gala Montes aplaude la pelea de Emiliano Aguilar en el Bélico Fest 2026: “Le partió su madre, qué bueno”

La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy jueves 16 de julio:

La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy jueves 16 de julio:

Conagua anuncia medidas para frenar la contaminación del agua que afecta a cientos de personas en Guadalajara

El gobernador estatal Pablo Lemús afirmó que no ha recibido financiamiento desde el gobierno federal para hacer obras hídricas

Conagua anuncia medidas para frenar la contaminación del agua que afecta a cientos de personas en Guadalajara

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 16 de julio

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 16 de julio
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 16 de julio: catean inmueble en Jardín Balbuena y aseguran 54 kilos de presunta marihuana en CDMX

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 16 de julio: catean inmueble en Jardín Balbuena y aseguran 54 kilos de presunta marihuana en CDMX

México lidera la expansión de laboratorios de metanfetamina en África, revela InSight Crime

Jaime Bonilla acusa a Marina del Pilar de tener pactos con el crimen organizado: “Es una narcotraficante”

Cártel de Juárez: historia, líderes y actividades criminales de la organización designada como terrorista por EEUU

“El Jando”, el piloto que trasladó a “El Mayo” Zambada a EEUU: cronología del vuelo, su detención y cómo la FGR descubrió tarde quién era

ENTRETENIMIENTO

Juan Soler festeja triunfo de Argentina sobre Inglaterra y actitud de Yordi Rosado es criticada: “25% como Ángela Aguilar”

Juan Soler festeja triunfo de Argentina sobre Inglaterra y actitud de Yordi Rosado es criticada: “25% como Ángela Aguilar”

Galilea Montijo reaparece con sensuales imágenes de sus vacaciones en la playa tras fuertes críticas sobre su imagen

Masad Altamimi presume que hace fortuna exportando aguacates de México a Dubái: “Allá es exclusivo”

Yahir sorprende al revelar su ‘arma secreta’ para ganar La Casa de los Famosos México 2026

Cuándo se estrena “Un hijo propio”, el documental que relata un caso embarazo fingido y robo de una bebé en el Hospital General de México

DEPORTES

Liga MX: ¿Cuándo se acaba el mercado de transferencias de cara al Apertura 2026?

Liga MX: ¿Cuándo se acaba el mercado de transferencias de cara al Apertura 2026?

Atlas contrata a Hernán Crespo como su nuevo director técnico para el Torneo Apertura 2026

Santi Giménez comparte imágenes inéditas de la Selección Mexicana durante el Mundial 2026

Hugo Sánchez sorprende y pone a la Argentina de Lionel Messi como ejemplo para México tras llegar a otra Final de un Mundial

La broma “pesada” que se hicieron los jugadores de la Selección Mexicana en el Mundial 2026