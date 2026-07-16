Masad Altamimi presume que hace fortuna exportando aguacates de México a Dubái: “Allá es exclusivo”

El influencer habló sobre su negocio (Instagram/Imagen ilustrativa infobae)

El pasado 15 de julio se reveló que Masad Altamimi es el noveno habitante de La Casa de los Famosos México 2026, y durante su presentación confesó que uno de sus negocios actuales es exportar aguacates a Dubái y Arabia Saudita.

El influencer que es reconocido por tener un estilo de vida costoso, aprovechó el segmento con Wendy Guevara para darse a conocer un poco más.

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¿Cómo fue la presentación de Masad?

Durante la transmisión, Wendy Guevara cuestionó al creador de contenido respecto a si su acento podría ser una limitante dentro del reality de Televisa.

A esto, él respondió:

“La verdad es cómodo, no pasa nada vamos a intentar estar y ver nuevas cosas en mi vida. Pero de la gente cuando hablo (en español) sí entienden gracias a Dios, es mi acento. Soporta, es la mejor palabra en México”, comentó.

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(ig/masadaltamimi1)

Masad contó que tiene nueve hermanos y recalcó que si bien tenía mucho entusiasmo de estar en el proyecto, tampoco lo veía como algo sencillo.

“Es díficil con estas personas es difícil ganar, muy fuertes. Yo estoy muy orgulloso de entrar con ellas. Conozco a Karina, los otros con todo mi respeto voy a conocerlos”, ahondó.

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¿Los ojos de Masad son naturales?

Algo que llamó la atención desde el primer momento del público fue que Masad tiene ojos de color, no obstante, él confesó durante la plática que se sometió a una cirugía para que se le vieran de esa manera.

“Yo tenía los ojos miel oscuro, hace diez meses me cambié el color de los ojos. No duele”, comentó.

Con su característico sentido del humor, Wendy bromeó: “No se te ven de muñeca falsa, a ti te los dejaron naturales”.

Campaña promocional de La Casa de los Famosos México para anunciar a su noveno participante. El video muestra una máquina de garras con un león de peluche, montones de monedas, joyas, un reloj y dos lámparas mágicas. También se observan fajos de billetes de cien dólares en un maletín. Se anuncia la revelación para el 15 de julio a las 8:28 p.m. en ViX, Las Estrellas, Canal 5 y El Nueve.

“Soy loco, estoy loco, pero gracias a dios salí bien”, dijo.

El negocio millonario de Masad: los aguacates

Un tema que no pasó desapercibido fue si Masad en realidad era millonario, para esto, él detalló que en su país de origen el término sólo se le asigna a cierto tipo de personas.

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“Mucha gente me pregunta que si soy millonario, la gente se considera millonario cuando tienes más de 10 millones de dólares en el banco, más abajo eres rico. Yo soy rico”, destacó.

En cuanto a los negocios que tiene y su comida favorita, Altamimi reveló que el guacamole tiene un significado especial para él.

“El comer también, el guacamole. Trabajo de exporación e importación de aguacate, Arabia y Dubai. El aguacate es mucho dinero, aquí es muy barato pero allá es la joya negra porque es muy caro, la gente aquí no entiende. Allá es algo exclusivo”, externó.

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En cuanto a su percepción de México, el influencer fue contundente con su postura al mencionar que este país y la gente era algo que quería mucho.

“Todo me gusta de México, la gente es súper amable, yo viajé mucho y los latinos, mexicanos son amables y corazones blancos. Es raro que como árabe ser amable, me gustan estas cosas”, concluyó.

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¿Qué otros participantes habrá en La Casa de los Famosos 2026?

Hasta el momento estos son todos los revelados:

Ernesto Laguardia (Actor)

Cynthia Klitbo (Actriz)

Karina Torres (Creadora de contenido)

Aldo Rendón (Fashion stylist)

Ximena Herrera (Actriz)

Moisés Peñaloza (Actor)

Yahir (Cantante)

Flor Vigna (Influencer)

Masad Altami (Influencer)