México

Masad Altamimi presume que hace fortuna exportando aguacates de México a Dubái: “Allá es exclusivo”

El noveno habitante de ‘La Casa de los Famosos México 2026′ dio de qué hablar durante su revelación

Guardar
Google icon
Masad Altamimi aguacates -México- 16 julio
El influencer habló sobre su negocio (Instagram/Imagen ilustrativa infobae)

El pasado 15 de julio se reveló que Masad Altamimi es el noveno habitante de La Casa de los Famosos México 2026, y durante su presentación confesó que uno de sus negocios actuales es exportar aguacates a Dubái y Arabia Saudita.

El influencer que es reconocido por tener un estilo de vida costoso, aprovechó el segmento con Wendy Guevara para darse a conocer un poco más.

PUBLICIDAD

¿Cómo fue la presentación de Masad?

Durante la transmisión, Wendy Guevara cuestionó al creador de contenido respecto a si su acento podría ser una limitante dentro del reality de Televisa.

A esto, él respondió:

“La verdad es cómodo, no pasa nada vamos a intentar estar y ver nuevas cosas en mi vida. Pero de la gente cuando hablo (en español) sí entienden gracias a Dios, es mi acento. Soporta, es la mejor palabra en México”, comentó.

PUBLICIDAD

(ig/masadaltamimi1)
(ig/masadaltamimi1)

Masad contó que tiene nueve hermanos y recalcó que si bien tenía mucho entusiasmo de estar en el proyecto, tampoco lo veía como algo sencillo.

“Es díficil con estas personas es difícil ganar, muy fuertes. Yo estoy muy orgulloso de entrar con ellas. Conozco a Karina, los otros con todo mi respeto voy a conocerlos”, ahondó.

¿Los ojos de Masad son naturales?

Algo que llamó la atención desde el primer momento del público fue que Masad tiene ojos de color, no obstante, él confesó durante la plática que se sometió a una cirugía para que se le vieran de esa manera.

“Yo tenía los ojos miel oscuro, hace diez meses me cambié el color de los ojos. No duele”, comentó.

Con su característico sentido del humor, Wendy bromeó: “No se te ven de muñeca falsa, a ti te los dejaron naturales”.

Campaña promocional de La Casa de los Famosos México para anunciar a su noveno participante. El video muestra una máquina de garras con un león de peluche, montones de monedas, joyas, un reloj y dos lámparas mágicas. También se observan fajos de billetes de cien dólares en un maletín. Se anuncia la revelación para el 15 de julio a las 8:28 p.m. en ViX, Las Estrellas, Canal 5 y El Nueve.

“Soy loco, estoy loco, pero gracias a dios salí bien”, dijo.

El negocio millonario de Masad: los aguacates

Un tema que no pasó desapercibido fue si Masad en realidad era millonario, para esto, él detalló que en su país de origen el término sólo se le asigna a cierto tipo de personas.

“Mucha gente me pregunta que si soy millonario, la gente se considera millonario cuando tienes más de 10 millones de dólares en el banco, más abajo eres rico. Yo soy rico”, destacó.

En cuanto a los negocios que tiene y su comida favorita, Altamimi reveló que el guacamole tiene un significado especial para él.

“El comer también, el guacamole. Trabajo de exporación e importación de aguacate, Arabia y Dubai. El aguacate es mucho dinero, aquí es muy barato pero allá es la joya negra porque es muy caro, la gente aquí no entiende. Allá es algo exclusivo”, externó.

Imagen Q6YK7I4YIZEHRFUZDBN2NZ7MBY

En cuanto a su percepción de México, el influencer fue contundente con su postura al mencionar que este país y la gente era algo que quería mucho.

“Todo me gusta de México, la gente es súper amable, yo viajé mucho y los latinos, mexicanos son amables y corazones blancos. Es raro que como árabe ser amable, me gustan estas cosas”, concluyó.

¿Qué otros participantes habrá en La Casa de los Famosos 2026?

Hasta el momento estos son todos los revelados:

  • Ernesto Laguardia (Actor)
  • Cynthia Klitbo (Actriz)
  • Karina Torres (Creadora de contenido)
  • Aldo Rendón (Fashion stylist)
  • Ximena Herrera (Actriz)
  • Moisés Peñaloza (Actor)
  • Yahir (Cantante)
  • Flor Vigna (Influencer)
  • Masad Altami (Influencer)

Temas Relacionados

Masad AltamimiAguacateDubáiLa Casa de los Famosos México 4La Casa de los Famosos MéxicoTelevisamexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Jammers: la tecnología que facilita hasta 85% de los robos a transporte de carga en México

El Senado exhortó a la Guardia Nacional y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana a reforzar las acciones contra la venta y uso de estos inhibidores de señal, prohibidos en el país desde 2020

Jammers: la tecnología que facilita hasta 85% de los robos a transporte de carga en México

Gala Montes aplaude la pelea de Emiliano Aguilar en el Bélico Fest 2026: “Le partió su madre, qué bueno”

La actriz también mencionó a Pablo Chagra, con quien tiene un conflicto en redes

Gala Montes aplaude la pelea de Emiliano Aguilar en el Bélico Fest 2026: “Le partió su madre, qué bueno”

La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy jueves 16 de julio:

La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy jueves 16 de julio:

Segunda salida en la FGR en 48 hrs: ahora fue Óscar Langlet, estas serían las razones

Ulises Lara fue el primero en presentar su decisión de separarse del cargo esta semana

Segunda salida en la FGR en 48 hrs: ahora fue Óscar Langlet, estas serían las razones

Conagua anuncia medidas para frenar la contaminación del agua que afecta a cientos de personas en Guadalajara

El gobernador estatal Pablo Lemús afirmó que no ha recibido financiamiento desde el gobierno federal para hacer obras hídricas

Conagua anuncia medidas para frenar la contaminación del agua que afecta a cientos de personas en Guadalajara
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 16 de julio: catean inmueble en Jardín Balbuena y aseguran 54 kilos de presunta marihuana en CDMX

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 16 de julio: catean inmueble en Jardín Balbuena y aseguran 54 kilos de presunta marihuana en CDMX

México lidera la expansión de laboratorios de metanfetamina en África, revela InSight Crime

Jaime Bonilla acusa a Marina del Pilar de tener pactos con el crimen organizado: “Es una narcotraficante”

Cártel de Juárez: historia, líderes y actividades criminales de la organización designada como terrorista por EEUU

“El Jando”, el piloto que trasladó a “El Mayo” Zambada a EEUU: cronología del vuelo, su detención y cómo la FGR descubrió tarde quién era

ENTRETENIMIENTO

Juan Soler festeja triunfo de Argentina sobre Inglaterra y actitud de Yordi Rosado es criticada: “25% como Ángela Aguilar”

Juan Soler festeja triunfo de Argentina sobre Inglaterra y actitud de Yordi Rosado es criticada: “25% como Ángela Aguilar”

Galilea Montijo reaparece con sensuales imágenes de sus vacaciones en la playa tras fuertes críticas sobre su imagen

Yahir sorprende al revelar su ‘arma secreta’ para ganar La Casa de los Famosos México 2026

Cuándo se estrena “Un hijo propio”, el documental que relata un caso embarazo fingido y robo de una bebé en el Hospital General de México

María Victoria no sabe que Elsa Aguirre murió y sus nietos revelan la razón

DEPORTES

Liga MX: ¿Cuándo se acaba el mercado de transferencias de cara al Apertura 2026?

Liga MX: ¿Cuándo se acaba el mercado de transferencias de cara al Apertura 2026?

Atlas contrata a Hernán Crespo como su nuevo director técnico para el Torneo Apertura 2026

Santi Giménez comparte imágenes inéditas de la Selección Mexicana durante el Mundial 2026

Hugo Sánchez sorprende y pone a la Argentina de Lionel Messi como ejemplo para México tras llegar a otra Final de un Mundial

La broma “pesada” que se hicieron los jugadores de la Selección Mexicana en el Mundial 2026