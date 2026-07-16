Conagua anuncia medidas para frenar la contaminación del agua que afecta a cientos de personas en Guadalajara

Las acciones que las autoridades realizarán para atender la crsis de agua en Jalisco. (Presidencia)

Durante la conferencia La Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, informó que el gobierno de Jalisco, encabezado por Pablo Lemus, se acercó recientemente a la dependencia para solicitar el acompañamiento y la rigurosa revisión técnica de una iniciativa desarrollada a nivel local.

“Desde entonces hemos venido trabajando con ellos en esta solución técnica”, destacó el funcionario federal, subrayando la disposición de trabajo conjunto.

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