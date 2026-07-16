Juan Soler festeja triunfo de Argentina sobre Inglaterra y actitud de Yordi Rosado es criticada: “25% como Ángela Aguilar”

Dos hombres, identificados como Juan Soler y Yordi Rosado, aparecen en un espacio exterior con vegetación de fondo. Uno de ellos viste una camiseta de la selección argentina con el número 10 y jeans azules. Se observa a ambos levantando los brazos y abrazándose. Otras personas están presentes en la misma ubicación. El video documenta un evento social, mostrando la celebración por el pase de Argentina a la final del Mundial de fútbol.

El actor Juan Soler y el conductor Yordi Rosado celebraron el triunfo de Argentina sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 el miércoles 15 de julio.

En un video posteado en redes sociales ambos se mostraron eufóricos tras la victoria 2-1 de la selección sudamericana, que aseguró su lugar en la final ante España.

PUBLICIDAD

Usuarios en redes sociales cuestionaron la actitud de Rosado y compararon su entusiasmo con el de Ángela Aguilar en la final del mundial de 2022, recordando la polémica sobre su ascendencia argentina.

Argentina vence a Inglaterra y avanza a la final del Mundial 2026

La selección de Argentina derrotó 2-1 a Inglaterra en el Estadio de Atlanta. El partido se caracterizó por un primer tiempo físico y pocas oportunidades.

PUBLICIDAD

Anthony Gordon abrió el marcador al minuto 55 para Inglaterra, pero Enzo Fernández empató al 84 con un disparo desde fuera del área y Lautaro Martínez concretó la remontada en el tiempo de compensación tras una asistencia de Lionel Messi.

Fútbol - Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Semifinal - Inglaterra contra Argentina - Estadio de Atlanta, Atlanta, Georgia, EE. UU. - 15 de julio de 2026. El argentino Lionel Messi abraza a Enzo Fernández tras el partido. REUTERS/Carlos Barria

Con este resultado, Argentina enfrentará a España en la gran final del torneo.

Durante la transmisión en Sale el Sol, Juan Soler, de origen argentino, mostró una reacción de euforia al confirmarse el triunfo. Yordi Rosado lo acompañó al celebrar el pase argentino, gesto que quedó registrado en video y circuló ampliamente en redes sociales.

PUBLICIDAD

Lionel Messi, de la selección de Argentina, es llevado en hombros por sus compañeros tras la victoria sobre Inglaterra en la semifinal de la Copa del Mundo en Atlanta, el miércoles 15 de julio de 2026 (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Críticas a Yordi Rosado en redes sociales

El festejo de Yordi Rosado junto a Juan Soler generó debate entre los espectadores y usuarios de plataformas digitales. Algunos internautas comenzaron a comparar la actitud del conductor con la de Ángela Aguilar en 2022, cuando la cantante celebró el campeonato mundial conseguido por Argentina.

Mensajes en redes sociales señalaron: “25% como Ángela Aguilar”, haciendo alusión a la frase usada por la cantante tras el triunfo argentino en la Copa del Mundo:

PUBLICIDAD

“No te lo puedo explicar porque no vas a entender. 25 por ciento argentina, 100 por ciento orgullosa”.

Esta declaración, realizada en diciembre de 2022, generó críticas entre seguidores mexicanos y abrió el debate sobre las identidades nacionales y la celebración de logros deportivos de otros países.

PUBLICIDAD

(Instagram)

Ángela Aguilar y la polémica del “25% argentina”

Ángela Aguilar nació en Estados Unidos, pero su madre, Aneliz Álvarez Alcalá, tiene raíces argentinas y su abuela materna, Eva Mendoza, es originaria de Argentina.

Por este motivo, la cantante afirmó tener un 25% de ascendencia argentina.

El comentario de Aguilar en 2022 surgió después de la victoria de Argentina sobre México en la fase de grupos del Mundial de Qatar.

El look hacía referencia a los colores de la máxima insignia de Argentina (Foto: Instagram/@angela_aguilar_)

Algunos aficionados mexicanos interpretaron su mensaje como una falta de lealtad hacia México, país donde la intérprete desarrolla su carrera musical. Aguilar respondió que su intención solo fue celebrar la herencia de su familia materna y que nunca buscó ofender a nadie.

PUBLICIDAD

Reacciones tras la semifinal y comparaciones con figuras públicas

El festejo de Juan Soler se entendió como una expresión natural de su nacionalidad argentina, mientras que la participación de Yordi Rosado fue vista por algunos como un exceso de entusiasmo o una postura oportunista frente al resultado.

La referencia al caso de Ángela Aguilar reavivó el debate sobre la pertenencia y las expresiones de orgullo por ascendencias extranjeras, especialmente en el contexto de competencias deportivas internacionales.

PUBLICIDAD

La semifinal entre Argentina e Inglaterra fue seguida por millones de televidentes y generó múltiples reacciones en México y otros países latinoamericanos. La final del Mundial 2026 se disputará entre Argentina y España, en un enfrentamiento que tendrá lugar el próximo domingo.