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Galilea Montijo reaparece con sensuales imágenes de sus vacaciones en la playa tras fuertes críticas sobre su imagen

La conductora, compartió fotos en bikini durante sus vacaciones, luego de enfrentar críticas en redes sociales, previo a su regreso a la televisión para La Casa de los Famosos México

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Collage de tres imágenes: mujer en bikini en playa con coco, mujer en top rosa con coco, pareja en shorts con cocos y gafas de sol.
La presentadora del programa Hoy, compartió en Instagram imágenes en bikini junto al modelo español que generaron una ola de comentarios positivos entre sus seguidores (Instagram/@galileamontijo Fotos: @fernando.dumas @alex_bermudez17)

Galilea Montijo y su novio Isaac Moreno encendieron las redes sociales con una serie de fotografías desde la playa, en medio de la polémica que durante semanas rodeó a la conductora por críticas a su imagen.

La presentadora del programa Hoy, compartió en Instagram imágenes en bikini junto al modelo español que generaron una ola de comentarios positivos entre sus seguidores, en contraste con los señalamientos que había recibido semanas antes sobre su apariencia.

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TikTok Galilea Montijo

Las imágenes que circularon en redes

Hombre con sombrero de crochet, gafas de sol, shorts de baño y mujer con top blanco, gafas de sol rosas y shorts de jean, beben de cocos con pajitas
La conductora no reveló el destino de sus vacaciones. Según consignó ¡Hola!, días antes fue vista en el Aeropuerto de la Ciudad de México, lo que sugiere que viajó fuera de la capital, aunque sin confirmación sobre el lugar exacto. (@galileamontijo/Instagram Fotos de: @fernando.dumas @alex_bermudez17)

Montijo lució un bikini amarillo con top de flores rojas y amarillas, gafas de sol oversize, collares tipo gargantilla dorados y aretes largos con formas de flores. En otra serie de fotos, la pareja apareció patinando sobre un muelle, coordinando atuendos en tonos rojos.

La conductora no reveló el destino de sus vacaciones. Según consignó ¡Hola!, días antes fue vista en el Aeropuerto de la Ciudad de México, lo que sugiere que viajó fuera de la capital, aunque sin confirmación sobre el lugar exacto.

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En sus publicaciones escribió: “¿¿¿Lo que importa en la vida??? Ser feliz, hacer felices a los tuyos y dormir en paz”. En otra añadió: “TODO lo demás no existe 🏝️ #déjenlossss #palaplaya”.

Mujer con top de bikini azul y flor roja, braga amarilla, gafas de sol y joyas, bebe de un coco con pajita en una playa
Además de las imágenes en la playa, la pareja compartió un festejo entre la multitud por el pase de España a la final de la Copa Mundial de Fútbol 2026, donde enfrentará a Argentina el 19 de julio. (@galileamontijo/Instagram Fotos de: @fernando.dumas @alex_bermudez17)

La celebración del pase de España a la final del Mundial

Además de las imágenes en la playa, la pareja compartió un festejo entre la multitud por el pase de España a la final de la Copa Mundial de Fútbol 2026, donde enfrentará a Argentina el 19 de julio.

Montijo apareció vistiendo la playera de la selección española junto a Moreno, quien es originario de Santa Cruz de Tenerife. Los saltos y cánticos de la celebración quedaron registrados en sus historias de Instagram.

“Cuando me dicen: ‘¡Ya siéntese, señora!’. Yo automáticamente”, escribió la conductora en una de las publicaciones del festejo.

Una mujer sentada en una silla de madera con gafas de sol, camiseta rosa y bañador rojo, bebe de un coco con pajita. Al fondo, agua y estructuras
Galilea Montijo llegó a estas vacaciones tras semanas de críticas en redes sociales a su imagen (@galileamontijo/Instagram Fotos de: @fernando.dumas @alex_bermudez17)

La polémica que precedió al viaje

galilea montijo -México- 11 julio
Ella misma reconoció que el resultado inicial no fue el esperado: “Aquella vez sí quedé hinchada, debí haberme esperado una semana más”. (netas divinas)

Galilea Montijo llegó a estas vacaciones tras semanas de críticas en redes sociales a su imagen, luego de someterse a un procedimiento estético. La conductora lo admitió ante los medios durante la promoción de La Casa de los Famosos México 2026.

Ella misma reconoció que el resultado inicial no fue el esperado: “Aquella vez sí quedé hinchada, debí haberme esperado una semana más”. La cuenta de X “La tía Sandra” difundió que Televisa le habría adelantado las vacaciones para que regresara con la imagen recuperada, versión que la conductora no confirmó.

La respuesta de Montijo a sus críticos

Frente a los señalamientos, Montijo se definió como “una persona muy coqueta” y enmarcó el cuidado de su imagen como una obligación profesional: “El público se merece que siempre le des una buena imagen, de eso vivimos”, afirmó ante los medios.

Su respuesta más directa apuntó a quienes la cuestionan por decisiones sobre su propio cuerpo: “El día que alguien me pague la cirugía y no le guste cómo quedó, tiene el derecho de reclamar. Pero yo me siento bien, estoy tranquila”.

La parte más incisiva de sus declaraciones se dirigió a las mujeres que encabezan los comentarios negativos: “hoy en día las mujeres estemos pidiendo tanto respeto... y las primeras que son súper duras son las mujeres”, señaló.

El regreso a la televisión

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Tras las vacaciones, Montijo retomará sus actividades frente a las cámaras el 26 de julio, cuando arranque la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México por Canal Estrellas y la plataforma VIX. Su participación se limitará a las emisiones de los miércoles y domingos.

La conductora tiene contrato vigente con TelevisaUnivision hasta diciembre de 2026. Sobre su futuro en la empresa fue categórica: “Yo soy 100% Televisa. A mí a donde Televisa me diga, siempre voy a estar ahí”.

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