Liga MX: ¿Cuándo se acaba el mercado de transferencias de cara al Apertura 2026?

El mercado de transferencias en la Liga MX para el Torneo Apertura 2026 ya tiene fecha límite: los clubes tienen hasta el 11 de septiembre para registrar jugadores No Formados en México (NFM). (X@LigaBBVAMX)

El mercado de transferencias en la Liga MX para el Torneo Apertura 2026 ya tiene fecha límite: los clubes tienen hasta el 11 de septiembre para registrar jugadores No Formados en México (NFM). Esta ventana coincide con el periodo entre la Jornada 7 y la Jornada 8 del calendario, lo que condiciona las estrategias de armado de plantillas para el segundo semestre del año.

De acuerdo con la reglamentación de la Liga MX, los clubes pueden registrar hasta ocho futbolistas NFM por torneo. Las plantillas que aún no alcanzan esa cifra priorizan la llegada de extranjeros para fortalecer posiciones clave. El mercado nacional también se mantiene activo, pero el límite para altas de jugadores mexicanos es distinto y suele cerrarse días antes que el de los NFM.

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Es un hecho, no habrá ascenso ni descenso en la Liga MX (X/ @LigaBBVAMX)

Calendario de la jornada número 1

El jueves 16 de julio abrirá la jornada con dos partidos: Necaxa recibirá a Atlante a las 19:00 en el estadio Victoria, seguido por Tijuana ante Tigres a las 21:00 en el estadio Caliente. Estos duelos marcan el regreso formal de la competencia local tras la pausa mundialista.

Al día siguiente, viernes 17 de julio, serán tres los encuentros programados. San Luis enfrentará a Cruz Azul a las 19:00 en el estadio Libertad Financiera. En simultáneo, León y Atlas se verán las caras en el Nou Camp, mientras que Juárez recibirá a Puebla a las 21:00 en el Olímpico Benito Juárez.

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Calendario de la J1

Jueves, 16 de julio Necaxa vs Atlante 19:00 Victoria Jueves, 16 de julio Tijuana vs Tigres 21:00 Caliente Viernes, 17 de julio San Luis vs Cruz Azul 19:00 Libertad Financiera Viernes, 17 de julio León vs Atlas 19:00 Nou Camp Viernes, 17 de julio Juárez vs Puebla 21:00 Olímpico Benito Juárez Sábado, 18 de julio Pumas vs Pachuca 17:00 Olímpico Universitario Sábado, 18 de julio Monterrey vs Santos 19:00 AKRON Sábado, 18 de julio Chivas vs Pachuca 19:00 BBVA Sábado, 18 de julio Querétaro vs América 21:00 La Corregidora

Una gráfica presenta la primera jornada de la Liga MX Apertura 2026 con los escudos de los equipos Querétaro y América. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actividad continuará el sábado 18 de julio con una triple cartelera. Pumas jugará contra Pachuca a las 17:00 en el Olímpico Universitario. Más tarde, a las 19:00, Monterrey será local frente a Santos en el estadio AKRON y, en paralelo, Chivas recibirá a Pachuca en el BBVA. El día cerrará con el duelo entre Querétaro y América a las 21:00 en La Corregidora.

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Mercado de fichajes Liga MX

El mercado de fichajes de la Liga MX para el Apertura 2026 registra varios movimientos relevantes, con equipos apostando tanto por talento internacional como por jugadores consolidados en el futbol mexicano.

Entre los fichajes más destacados se encuentran:

Diego Rossi (Rayados): Delantero uruguayo de 28 años, procedente del Columbus Crew de la MLS, considerado uno de los traspasos más costosos y con mayor expectativa por su capacidad goleadora.

Kevin Castañeda (Chivas): Enganche mexicano que llega desde Tijuana, reconocido por su visión de juego y última asistencia.

Jordan Carrillo (Chivas): Extremo mexicano de 24 años, con buen rendimiento reciente en Pumas y Santos.

Luís Henriques “Duke” (Atlas): Delantero de Cabo Verde, con experiencia en Escocia y España.

Ryan Mmaee (Atlas): Atacante marroquí-belga, llega tras una notable campaña en Chipre.

Sebastián Córdova (Pumas) y Víctor Guzmán (Toluca) también figuran como altas llamativas.

Con la salida de Jordan Carrillo hacia Chivas, el nuevo proyecto auriazul traerá una profunda renovación en el plantel. (X/ @Chivas)

Entre los movimientos institucionales, Atlante regresa a la Liga MX ocupando el lugar de Mazatlán, y varios equipos estrenan directores técnicos, como América con Guillermo Almada y Monterrey con Matías Almeyda.

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El periodo de registros permanecerá abierto hasta la primera quincena de septiembre, permitiendo a los clubes seguir incorporando refuerzos nacionales e internacionales durante las primeras jornadas del torneo. Se esperan más movimientos una vez que concluya el Mundial 2026.