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México lidera la expansión de laboratorios de metanfetamina en África, revela InSight Crime

Operativos recientes en Nigeria, Sudáfrica y Kenia revelan que mexicanos actúan como especialistas en laboratorios clandestinos, facilitando la transferencia de tecnología química y optimizando la fabricación de drogas a nivel global

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Primer plano de píldoras y cápsulas de colores blanco, azul, verde, amarillo y rosa dispersas sobre un suelo de hormigón gris texturizado.
Varias píldoras y cápsulas de colores se encuentran esparcidas sobre el suelo de hormigón con iluminación parcial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia de fabricantes mexicanos de metanfetamina en laboratorios africanos, antes vista como una rareza, se consolidó como un fenómeno global tras una serie de detenciones recientes que revelan la evolución del tráfico de drogas sintéticas alrededor del mundo. Según el general Dagvin Anderson, comandante de AFRICOM, ciudadanos mexicanos participaron directamente en 11 de los 12 laboratorios clandestinos desmantelados en Nigeria, Sudáfrica y Kenia durante los últimos dos años, en operativos que, de acuerdo con InSight Crime, demuestran una transferencia experta de conocimientos técnicos hacia redes criminales locales.

El alcance de esta colaboración quedó en evidencia el 10 de julio de 2026, cuando la Agencia Nacional de Control de Drogas de Nigeria (NDLEA) formalizó 11 cargos contra una red compuesta por tres mexicanos y siete nigerianos por la operación del mayor laboratorio de metanfetamina del país. Durante la redada realizada el 16 de mayo en el estado de Ogun, las autoridades incautaron 2.4 toneladas de metanfetamina cristalizada junto con precursores químicos, marcando la mayor incautación en la historia nigeriana.

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Las investigaciones señalan que los mexicanos arrestados tenían funciones especializadas como asesores técnicos, sin ocupar puestos directivos ni liderazgo en las operaciones. Su papel consistía en aportar experiencia en la síntesis y optimización de la producción, mientras que los grupos africanos mantenían el control operativo y la logística del negocio ilícito, según detalla InSight Crime.

La NDLEA identifica a los tres mexicanos del laboratorio de Ogun

Los tres ciudadanos mexicanos acusados fueron identificados como Juan Carlos Meza Torrero, de 49 años; Nemecio Martínez Félix, de 46; y Jesús López Valles, de 40. El presunto líder de la organización nigeriana, Anochili Innocent, de 63 años, fue detenido en su residencia del fraccionamiento Golf Estate, en la zona de Lekki, Lagos, donde los agentes hallaron los pasaportes y dispositivos móviles de los tres mexicanos.

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Infografía sobre laboratorios de metanfetamina. Contiene mapa de México y África con flechas, policías, equipo de laboratorio, vehículos y texto informativo de Infobae.
Una infografía ilustra la presencia y desmantelamiento de laboratorios de metanfetamina con presencia mexicana en Nigeria, Sudáfrica y Kenia entre 2016 y 2026, lo que indica una red transnacional. Fuente: Infobae. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El presidente de la NDLEA, Mohamed Buba Marwa, describió el laboratorio —oculto en el bosque de Abidagba, municipio de Ijebu East— como “un sofisticado centro de producción de metanfetamina a escala industrial, dirigido por una organización criminal transnacional altamente organizada”. Los acusados se declararon no culpables ante el juez Musa Kakaki, quien fijó las audiencias de fianza y juicio para el 16 y el 22 de julio, respectivamente.

El operativo de Ogun no fue un hecho aislado en el calendario reciente. El 13 de mayo, una semana antes de esa redada, la Unidad de Investigación de Delitos Prioritarios de la Policía de Sudáfrica —conocida como los Hawks— descubrió un laboratorio industrial en una granja rural en Swartruggens, provincia del Noroeste, con más de 481 kilogramos de metanfetamina. Cuatro de los 11 detenidos en esa operación eran mexicanos.

Un mes después, el 17 de junio, la NDLEA desmanteló un tercer laboratorio en una zona boscosa de la aldea de Tapa, en el estado de Oyo, y arrestó a cinco personas. Entre los detenidos estaba José Villa Ochoa, ciudadano mexicano de 56 años descrito por las autoridades nigerianas como “contratado específicamente para brindar experiencia técnica en la síntesis a gran escala”.

El modelo de negocio: conocimiento técnico a cambio de infraestructura y protección

La presencia mexicana en estos laboratorios no responde a una expansión territorial de los cárteles, según el análisis de InSight Crime. En ninguno de los casos documentados los actores mexicanos ocuparon puestos directivos ni superaron en número a los participantes locales; su función fue la de asesores técnicos especializados.

Un adulto mayor británico fue detenido cuando intentaba ingresar más de 5 kilos de metanfetamina a Chile

Esa especialización tiene raíces en dos décadas de desarrollo industrial. La industria mexicana de la metanfetamina alcanzó niveles de pureza entre los más altos del mundo y adaptó sus métodos para sintetizar precursores químicos a partir de sustancias con menor regulación, lo que convirtió a sus productores en socios muy solicitados por redes criminales de distintos continentes, de acuerdo con Jason Eligh, experto sénior de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC).

“Es probable que haya habido un contacto inicial [entre delincuentes mexicanos y africanos] en el que la producción haya cambiado significativamente porque el modelo de producción mexicano es superior al modelo que existía en el pasado en África”, dijo Eligh a InSight Crime.

Las alianzas son de doble beneficio. Los socios africanos ofrecen a los químicos mexicanos instalaciones discretas, conocimiento del entorno operativo local, apoyo logístico y acceso a redes de protección, según explicó Martin Ewi, investigador sénior del Instituto de Estudios de Seguridad en África, al mismo medio.

Los sindicatos nigerianos como intermediarios del sistema de referencias

Los vínculos entre productores mexicanos y redes africanas no surgen de forma espontánea. Eligh precisó a InSight Crime que las alianzas se articulan a través de un “sistema de referencias” en el que sindicatos criminales nigerianos bien establecidos actúan como intermediarios entre grupos de narcotráfico de todo el continente y expertos mexicanos de confianza.

Un adulto mayor británico fue detenido cuando intentaba ingresar más de 5 kilos de metanfetamina a Chile

Este esquema replicó en África el patrón ya documentado en Europa, donde cocineros mexicanos fueron identificados en laboratorios clandestinos de los Países Bajos y Polonia. La diferencia radica en la escala: los reportes de mexicanos en laboratorios nigerianos se remontan a 2016, y la sofisticación de las instalaciones creció de forma sostenida en Nigeria, Sudáfrica y Kenia desde entonces.

Vanda Felbab-Brown, investigadora principal de la Brookings Institution, planteó a InSight Crime que los actores mexicanos podrían estar en una fase de diversificación de conexiones, con experimentos simultáneos en África y Europa cuya naturaleza —oportunista, temporal o expansiva— aún no está definida.

África como nodo logístico hacia Australia, Nueva Zelanda y el Pacífico

La posición geográfica del continente africano entre América Latina, Asia y Oceanía ofrece ventajas concretas para el narcotráfico. Al trasladar la producción a África, las organizaciones mexicanas acortan las cadenas de suministro hacia mercados de alto valor y reducen los costos de transporte, según Eligh.

La metanfetamina figura entre las drogas ilícitas más consumidas en Australia y Nueva Zelanda, de acuerdo con un informe reciente de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA). Una incautación de metanfetamina procedente de Sudáfrica en el aeropuerto de Sídney y el aumento de decomisos en Fiyi confirmaron, según InSight Crime, la creciente relevancia de esa ruta.

El consumo interno africano también impulsa la producción local. En Sudáfrica, la metanfetamina —conocida como tik— es uno de los estimulantes más consumidos, con raíces profundas en los mercados urbanos y una estrecha vinculación con las pandillas. En Kenia y Tanzania, el crecimiento de la población urbana y las redes informales de venta de drogas documentaron un aumento de la disponibilidad del estimulante en la última década.

Cristales de metanfetamina, cápsulas de fentanilo y bolsas con polvo blanco sobre una mesa de evidencia. Investigadores con batas en laboratorio.
Cristales de metanfetamina y cápsulas que representan fentanilo se analizan sobre una mesa de evidencia, mientras investigadores trabajan en un laboratorio forense. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Al acercar la producción a los consumidores, este acuerdo transaccional se convierte en un modelo de negocio transnacional y práctico”, dijo Ewi a InSight Crime.

El índice de crimen organizado en África 2025 reveló que el 92.5 por ciento de los países del continente muestra una baja resiliencia ante el crimen organizado. Esa debilidad institucional, junto con la escasa vigilancia en zonas rurales, facilita el establecimiento de laboratorios en granjas y bosques remotos, según señalaron múltiples analistas consultados por los medios especializados que cubrieron los operativos.

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