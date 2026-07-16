“El Jando”, el piloto que trasladó a “El Mayo” Zambada a EEUU: cronología del vuelo, su detención y cómo la FGR descubrió tarde quién era

La ruta aérea entre Sinaloa, México, y Santa Teresa, Nuevo México, señala el vuelo de Mauro Alberto Núñez Ojeda, con su posterior captura junto a Ismael Zambada y proceso judicial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó este 15 de julio de 2026 que Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias “El Jando”, fue el piloto que trasladó a Ismael “El Mayo” Zambada desde Culiacán, Sinaloa, hasta Santa Teresa, Nuevo México, el 25 de julio de 2024 —el día en que el cofundador del Cártel de Sinaloa fue capturado por autoridades estadounidenses.

La admisión llegó con una confesión implícita: la FGR lo tuvo detenido durante seis meses, lo entregó a Estados Unidos junto con otros 25 presuntos integrantes del crimen organizado y no fue sino hasta junio de 2026 cuando encontró en sus carpetas de investigación las coincidencias de voz y huellas dactilares que lo vinculan al vuelo.

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Actualmente Núñez Ojeda ya firmó un acuerdo de culpabilidad ante una corte federal en Washington y ahora enfrenta una sentencia que podría ir de entre 30 años y cadena perpetua.

La sudadera de Mauro 'N' ha dado de qué hablar. |Crédito: SSPC | @foro_militar

La confirmación de los hechos también ocurre a cinco días de la audiencia de sentencia de El Mayo Zambada, programada para el 20 de julio de 2026 ante el juez federal Brian Cogan en el Distrito Este de Brooklyn. En tanto, la sentencia de Joaquín Guzmán López, quien según la versión de Zambada organizó su secuestro, está fijada para el 31 de agosto de 2026.

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La FGR no interrogó al piloto sobre el secuestro de El Mayo antes de entregarlo a EEUU

Tras el vuelo del 25 de julio de 2024 donde quedó detenido “El Mayo” Zambada, Núñez Ojeda fue liberado en Nuevo México y regresó a territorio nacional a petición propia. Según la FGR, continuó delinquiendo en territorio mexicano hasta su captura.

Al ser detenido el 8 de febrero de 2025 en el poblado Jesús María, Culiacán, Núñez Ojeda se identificó ante las autoridades con un nombre falso, según la FGR. Las pruebas periciales posteriores confirmaron su verdadera identidad.

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A reward sign for former Sinaloa Cartel leader Ismael "El Mayo" Zambada is posted next to a Beechcraft King Air aircraft, used in July 2024 to transport to the U.S. Zambada and Joaquin Guzman Lopez, the son of notorious narco leader "El Chapo" Guzman, at the War Eagles Air Museum, where the plane is on loan from the FBI, in Santa Teresa, New Mexico, U.S. July 9, 2026. REUTERS/Paul Ratje

Un juez lo vinculó a proceso por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y por posesión con fines de comercio de fentanilo y clorhidrato de metanfetamina, y fue recluido en el penal federal del Altiplano con prisión preventiva oficiosa.

Al momento de su detención se le aseguró un arma de fuego de uso exclusivo con guardamanos de madera y portafusil, dos cargadores y 59 cartuchos. En su mochila se encontraron dos bolsas transparentes con 1,000 tabletas de fentanilo y una bolsa con 990.2 gramos de clorhidrato de metanfetamina. En el enfrentamiento previo a su captura murió un militar.

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El 12 de febrero de 2025, un juez federal concedió una suspensión de plano para evitar una eventual extradición, deportación o malos tratos. El 26 de marzo, el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal del Estado de México concedió una suspensión definitiva para impedir el inicio del juicio oral, aunque ordenó mantenerlo recluido en el Altiplano.

El 2 de abril de 2025, la Corte del Distrito de Columbia en Washington presentó una acusación formal contra Núñez Ojeda por tráfico de cocaína —cuatro meses antes de que México lo entregara.

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Mexican snacks sit on a seat in the cabin of a Beechcraft King Air aircraft, used in July 2024 to transport to the U.S. cartel leaders Ismael "El Mayo" Zambada and Joaquin Guzman Lopez, the son of notorious narco leader "El Chapo" Guzman, at the War Eagles Air Museum, where the aircraft is displayed on loan from the FBI, in Santa Teresa, New Mexico, U.S. July 9, 2026. REUTERS/Paul Ratje

El 12 de agosto de 2025, el gobierno mexicano lo incluyó en un envío de 26 presos a Estados Unidos. En la misma entrega estaban Abigael González Valencia, alias “El Cuini”, cuñado del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación; Servando Gómez, alias “La Tuta”, exlíder de Los Caballeros Templarios; y Juan Carlos Félix Gastélum, alias “El Chavo Félix”, yerno del propio El Mayo Zambada. Por entonces, la FGR no sabía que estaba entregando al piloto del secuestro.

¿Quién es El Jando?

El acuerdo de culpabilidad firmado por Núñez Ojeda el 9 de abril de 2026 ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia describe con detalle su trayectoria dentro del Cártel de Sinaloa. Comenzó alrededor de enero de 2014 como secretario y guardia de seguridad armado de Óscar Medina Noé González, alias “Panu”, un mando del grupo criminal.

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Posteriormente pasó a trabajar directamente bajo las órdenes de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder de Los Chapitos. Además de actuar como sicario, asumió el manejo de las comunicaciones por radio del líder de la facción y comenzó a formarse como piloto a finales de 2014. Con el tiempo se convirtió en su piloto personal y en supervisor de una flota de aviones, helicópteros, mecánicos y pilotos vinculados a la organización.

Una infografía detalla las identidades y operaciones de los pilotos Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias 'El Jando', y Juan Pablo Vargas Báez, 'El Chuki', vinculados a Los Chapitos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bajo órdenes de la cúpula del cártel, coordinó y piloteó el transporte de drogas y armamento a través de pistas de aterrizaje privadas en Sinaloa y otros puntos del país. El documento cita un ejemplo concreto: en 2017 voló desde México hasta una pista en Costa Rica para recoger aproximadamente 400 kilogramos de cocaína y regresar a Culiacán. Por ese viaje cobró alrededor de 200,000 dólares.

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También se le atribuyen los ataques con artefactos explosivos lanzados desde una avioneta el 28 de octubre y el 6 de noviembre de 2024 en las localidades de Vascogil y Tamazula, en Durango, zonas consideradas refugio de la familia Zambada. El 5 de enero de 2023, durante la detención de Ovidio Guzmán López, habría enviado un grupo armado a Jesús María para intentar rescatarlo.

La cronología completa

25 de julio de 2024

Una aeronave Beechcraft King Air despega desde una pista clandestina en las afueras de Culiacán con el transponder apagado. A bordo viajan únicamente tres personas: Ismael “El Mayo” Zambada, Joaquín Guzmán López y el piloto.

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Según la carta que su abogado Frank Pérez envió al juez Cogan, Zambada fue “golpeado, atado, encapuchado, esposado, metido a una camioneta” y llevado a la pista unos 25 minutos después de ser sometido. Ya dentro del avión, Guzmán López le quitó la capucha y lo ató con bridas al asiento. El vuelo duró entre dos horas y media y tres horas.

Al aterrizar en Santa Teresa, Nuevo México, agentes del FBI y del Departamento de Seguridad Nacional esperaban en la pista. Según Los Angeles Times, el avión pertenecía a Iván Archivaldo Guzmán Salazar.

Personal de medios de comunicación en el aeropuerto privado del condado de Doña Ana, donde un avión que se cree transportaba al narcotraficante mexicano Ismael "El Mayo" Zambada y a Joaquín Guzmán López, hijo del exsocio de Zambada, Joaquín "El Chapo" Guzmán, que fueron detenidos en El Paso, Texas, se ve en la pista, en Santa Teresa, Nuevo México, EEUU, 25 de julio de 2024. REUTERS/José Luis González

Agosto de 2024

Núñez Ojeda es liberado en Nuevo México y regresa a México a petición propia. El entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, niega públicamente cualquier participación de agencias estadounidenses en el operativo. El entonces presidente Andrés Manuel López Obrador exige a Washington un informe completo.

8 de febrero de 2025

Núñez Ojeda es detenido en Jesús María, Culiacán, tras un enfrentamiento con elementos del Ejército y la Guardia Nacional en el que muere un militar. Intenta esconderse en un inmueble antes de ser capturado. Se identifica con un nombre falso. Se le aseguran fentanilo, metanfetamina y un arma de uso exclusivo del Ejército.

11 de febrero de 2025

El secretario García Harfuch confirma en la conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum que el detenido es “piloto de confianza del líder de la célula delictiva que tiene que ver con la privación ilegal de la persona que fue entregada en Estados Unidos”, en referencia a El Mayo Zambada.

12 de febrero de 2025

Un juez federal concede suspensión de plano para evitar extradición o malos tratos.

(SSPC/FGR)

18 de febrero

El juez lo vincula a proceso por arma de uso exclusivo y posesión de fentanilo y metanfetamina con fines de comercio.

26 de marzo

El Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal del Estado de México concede suspensión definitiva para impedir el juicio oral.

2 de abril de 2025

La Corte del Distrito de Columbia presenta acusación formal contra Núñez Ojeda por tráfico de cocaína. México aún no lo ha entregado.

12 de agosto de 2025

El gobierno de Sheinbaum incluye a Núñez Ojeda en un envío de 26 presos a Estados Unidos con base en la Ley de Seguridad Nacional. La FGR, encabezada entonces por Alejandro Gertz Manero, no sabe que está entregando al piloto del vuelo del 25 de julio de 2024, según la versión oficial. Ese mismo día, García Harfuch cambia su versión y sostiene en conferencia de prensa que Núñez Ojeda “no participó de manera directa en el traslado”.

8 de abril de 2026

Kaitlin J. Sahni, jefa en funciones de la Unidad de Narcóticos y Drogas Peligrosas de la División Criminal del Departamento de Justicia, aprueba el acuerdo de culpabilidad de Núñez Ojeda.

9 de abril de 2026

Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias "El Jando", se encuentra ante un expediente judicial del Distrito de Columbia, con la bandera de EE.UU. y una avioneta de fondo, mientras detrás aparecen los rostros de "Los Chapitos", simbolizando su acuerdo con la justicia estadounidense. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Núñez Ojeda firma el acuerdo de culpabilidad ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia. Se declara responsable de conspirar para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína con intención de importarla ilegalmente a ese país.

Admite ser responsable del tráfico de más de 450 kilogramos de cocaína, haber supervisado a al menos cinco conspiradores y haber utilizado aeronaves para importar sustancias controladas.

El rango de sentencia es de 360 meses a cadena perpetua, con una multa de hasta 10,000,000 de dólares y un periodo de libertad supervisada de al menos cinco años.

El documento no contiene ninguna referencia al vuelo del 25 de julio de 2024 ni a Joaquín Guzmán López.

10 de mayo de 2026

El periodista Keegan Hamilton publica en Los Angeles Times que fuentes que conocen el caso identifican a Mauro Alberto Núñez Ojeda como el piloto que realizó el vuelo del 25 de julio de 2024. El reportaje también revela que el avión utilizado pertenecía a Iván Archivaldo Guzmán Salazar. El abogado de Núñez Ojeda no respondió preguntas sobre el papel de su cliente. Un portavoz del Departamento de Justicia declinó comentar.

Junio de 2026

Una ilustración de dossier judicial vincula a Ernestina Godoy con Ismael Zambada y un piloto anónimo, junto a un avión en el centro de la investigación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La titular de la FGR Ernestina Godoy y su equipo encuentran en las carpetas de investigación coincidencias de voz y huellas dactilares que vinculan a Núñez Ojeda con el piloto que trasladó a Zambada casi dos años antes.

15 de julio de 2026

La FGR confirma públicamente que El Jando fue el piloto. Reconoce que no lo interrogó sobre el secuestro antes de entregarlo a Estados Unidos.