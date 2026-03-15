Alicia Bárcena destaca avances y oportunidades de la economía circular por el desarrollo sostenible

La funcionaria destacó los avances que México puede alcanzar al integrar este modelo. | Foto: Gobierno de México

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, participó el 13 de marzo en el Consejo Nacional del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), donde presentó los avances, oportunidades y retos que enfrenta México para transitar hacia modelos de economía circular. Esta estrategia, explicó, busca fortalecer el desarrollo sostenible, mejorar la competitividad del país y proteger los recursos naturales.

Durante su intervención, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) subrayó que la adopción de la economía circular es una prioridad estratégica para la actual administración federal. Este modelo promueve la reducción en la generación de residuos, impulsa procesos productivos más eficientes e innovadores y optimiza el uso de materiales y recursos naturales.

“Es un nuevo sector económico del cual podemos obtener enormes ganancias para México”, afirmó Bárcena al destacar el potencial que representa este enfoque para la economía nacional. De acuerdo con la funcionaria, el país genera alrededor de 140 mil toneladas de residuos sólidos urbanos diariamente, volumen que equivale a colocar cerca de 100 mil automóviles compactos en línea recta desde la Ciudad de México hasta Guadalajara.

Ante este panorama, explicó que los tres niveles de gobierno trabajan en una nueva forma de gobernanza para atender el manejo de residuos. Señaló que el 76% de los desechos generados en México tiene potencial para recuperarse o reciclarse; sin embargo, aproximadamente el 90% termina en tiraderos a cielo abierto, lo que representa una pérdida significativa de materiales y de valor económico.

La Semarnat destacó la importancia ambiental de reintegrar algunos residuos a la producción económica. Foto: (iStock)

La secretaria destacó que esta situación abre una oportunidad para recuperar y reutilizar recursos que actualmente se desperdician. Como parte de esta estrategia, el Gobierno de México contempla la construcción de tres parques de economía circular destinados al reciclaje de residuos en los estados de Puebla, Tlaxcala y Estado de México. Asimismo, se proyecta un cuarto parque en Quintana Roo, enfocado en el tratamiento del sargazo que llega a las costas del Caribe mexicano.

Bárcena también expuso ejemplos concretos de materiales con alto potencial para integrarse a la economía circular. Indicó que en el país existen alrededor de 300 millones de neumáticos en desuso abandonados; además, en la Ciudad de México se generan 3.7 millones de toneladas de textiles, mientras que a nivel nacional se producen cerca de 6.7 millones de toneladas de plástico, 9.7 millones de toneladas de residuos de la construcción y 1.2 millones de toneladas de residuos eléctricos y electrónicos.

Explicó que muchos de estos materiales pueden reincorporarse a los ciclos productivos. En el caso de los neumáticos, por ejemplo, pueden procesarse para fabricar subproductos como materiales para asfalto o superficies carreteras.

“Lo que queremos es abrir negocios de reparación, reutilización y remanufacturación, y ver a la economía circular como una actividad productiva con mecanismos de mercado”, enfatizó la titular de Semarnat.

Para lograr esta transición, el Gobierno de México también trabaja en la simplificación de trámites, el impulso a programas de innovación, la transferencia tecnológica y la creación de nuevos fondos de financiamiento que faciliten proyectos vinculados con este modelo.

La secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena se presentó en el CCE. Foto: (Semarnat)

La secretaria señaló que la estructura de la Ley General de Economía Circular plantea que el cambio hacia este sistema debe ser gradual y viable. Por ello, se prevé implementar las medidas por sector, productor y categoría de producto, con el objetivo de que el proceso sea flexible y accesible para todos los actores económicos.

Durante el encuentro, representantes del sector empresarial reiteraron su disposición para colaborar con las autoridades en el impulso de inversiones productivas y prácticas de consumo sostenibles que fortalezcan la competitividad y el desarrollo económico del país.

En el evento participaron el presidente del CCE, José Medina Mora; el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), Alejandro Malagón Barragán; el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Emilio Romano Mussali; así como representantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE).

Finalmente, la Semarnat reafirmó su compromiso de continuar impulsando la economía circular bajo un enfoque que combine protección ambiental, crecimiento económico y cuidado de los recursos naturales, en colaboración con el sector productivo nacional.