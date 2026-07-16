La broma “pesada” que se hicieron los jugadores de la Selección Mexicana en el Mundial 2026

EL ambiente entre los jugadores de México fue muy alegre durante el Mundial 2026 (IG| Santiago Gimenez)

La convivencia en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) durante el Mundial 2026 marcó un periodo especial para la Selección Mexicana. Los jugadores, lejos de la presión habitual que rodea una Copa del Mundo, lograron construir vínculos sólidos a través de la camaradería y las bromas internas, evidenciando una unión poco común en equipos nacionales.

Tras la eliminación del equipo en el torneo, Javier Aguirre compartió que el grupo de 26 jugadores y el cuerpo técnico lograron consolidar una relación que trascendió lo profesional, generando un ambiente de cercanía y apoyo mutuo. Esta sensación fue compartida tanto por los futbolistas como por el staff, quienes destacaron la fortaleza del grupo a lo largo de la competencia.

PUBLICIDAD

Javier Aguirre dejará de ser entrenador de la Selección Mexicana tras ser eliminado ante Inglaterra (REUTERS)

La Selección Mexicana cayó 3-2 ante Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026. (Ulises RUIZ / AFP)

“Calzón Chino”: la broma que se hicieron los jugadores de México en el Mundial 2026

El delantero Santiago Giménez documentó parte de la convivencia de la Selección Mexicana durante el Mundial 2026 a través de su cuenta de Instagram. En su perfil, publicó varias fotografías y videos que reflejan el ambiente relajado y la complicidad dentro del equipo nacional.

Entre el material compartido por Giménez, llamó la atención una de las bromas más comentadas del grupo: el conocido “calzón chino”. En los videos, se aprecia cómo esta broma se convirtió en parte de la rutina diaria y ayudó a fortalecer la unión entre los futbolistas.

PUBLICIDAD

Una persona con vestimenta deportiva negra y verde, incluyendo el logo FMF, realiza saltos y acrobacias antes de caer sobre una cama. Posteriormente, un segundo individuo, llevando una máscara de lucha libre blanca y dorada, interactúa con el primero sobre la cama. La escena transcurre en un entorno interior con paredes de color claro y un panel de madera. El video parece ser una pieza de contenido promocional o para redes sociales.

Dos de los protagonistas de esta situación fueron Jorge Sánchez y Mateo Chávez, quienes aparecieron en las imágenes como víctimas de la broma. Estas escenas, lejos de generar incomodidad, muestran el espíritu alegre y la confianza que reinó en el plantel durante su estadía en el Centro de Alto Rendimiento.

¿Cómo fue la participación de la Selección Mexicana en la justa mundialista?

La Selección Mexicana concluyó su camino en el Mundial 2026 al caer eliminada en los Octavos de Final frente a Inglaterra, instancia en la que suele despedirse de la competencia.

PUBLICIDAD

El combinado nacional tuvo el honor de abrir el certamen el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, donde se enfrentó a Sudáfrica. Ese encuentro terminó con triunfo mexicano por 2-0 gracias a los goles de Raúl Jiménez y Julián Quiñones.

La Selección Mexicana concluyó su camino en el Mundial 2026 al caer eliminada en los Octavos de Final frente a Inglaterra (Instagram Santiago Gimenez)

En su segundo partido, el equipo dirigido por Aguirre jugó en el Estadio Guadalajara ante Corea del Sur. El resultado fue una victoria por la mínima diferencia, con una anotación de Luis Romo.

PUBLICIDAD

Para cerrar la Fase de Grupos, México se midió con República Checa en el mismo Estadio Ciudad de México y logró imponerse con un contundente 3-0.

Ya en Dieciseisavos de Final, el Tri venció a Ecuador por 2-0. Sin embargo, la siguiente ronda marcó el final del torneo para los mexicanos, que fueron superados por Inglaterra con marcador de 3-2.

PUBLICIDAD