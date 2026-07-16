México Deportes

La broma “pesada” que se hicieron los jugadores de la Selección Mexicana en el Mundial 2026

Los jugadores, lejos de la presión habitual que rodea una Copa del Mundo, lograron construir vínculos sólidos a través de la camaradería y las bromas internas

Guardar
Google icon
EL ambiente entre los jugadores de México fue muy alegre durante el Mundial 2026 (IG| Santiago Gimenez)
EL ambiente entre los jugadores de México fue muy alegre durante el Mundial 2026 (IG| Santiago Gimenez)

La convivencia en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) durante el Mundial 2026 marcó un periodo especial para la Selección Mexicana. Los jugadores, lejos de la presión habitual que rodea una Copa del Mundo, lograron construir vínculos sólidos a través de la camaradería y las bromas internas, evidenciando una unión poco común en equipos nacionales.

Tras la eliminación del equipo en el torneo, Javier Aguirre compartió que el grupo de 26 jugadores y el cuerpo técnico lograron consolidar una relación que trascendió lo profesional, generando un ambiente de cercanía y apoyo mutuo. Esta sensación fue compartida tanto por los futbolistas como por el staff, quienes destacaron la fortaleza del grupo a lo largo de la competencia.

PUBLICIDAD

Javier Aguirre dejará de ser entrenador de la Selección Mexicana tras ser eliminado ante Inglaterra (REUTERS)
Javier Aguirre dejará de ser entrenador de la Selección Mexicana tras ser eliminado ante Inglaterra (REUTERS)
La Selección Mexicana cayó 3-2 ante Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026. (Ulises RUIZ / AFP)
La Selección Mexicana cayó 3-2 ante Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026. (Ulises RUIZ / AFP)

“Calzón Chino”: la broma que se hicieron los jugadores de México en el Mundial 2026

El delantero Santiago Giménez documentó parte de la convivencia de la Selección Mexicana durante el Mundial 2026 a través de su cuenta de Instagram. En su perfil, publicó varias fotografías y videos que reflejan el ambiente relajado y la complicidad dentro del equipo nacional.

Entre el material compartido por Giménez, llamó la atención una de las bromas más comentadas del grupo: el conocido “calzón chino”. En los videos, se aprecia cómo esta broma se convirtió en parte de la rutina diaria y ayudó a fortalecer la unión entre los futbolistas.

PUBLICIDAD

Una persona con vestimenta deportiva negra y verde, incluyendo el logo FMF, realiza saltos y acrobacias antes de caer sobre una cama. Posteriormente, un segundo individuo, llevando una máscara de lucha libre blanca y dorada, interactúa con el primero sobre la cama. La escena transcurre en un entorno interior con paredes de color claro y un panel de madera. El video parece ser una pieza de contenido promocional o para redes sociales.

Dos de los protagonistas de esta situación fueron Jorge Sánchez y Mateo Chávez, quienes aparecieron en las imágenes como víctimas de la broma. Estas escenas, lejos de generar incomodidad, muestran el espíritu alegre y la confianza que reinó en el plantel durante su estadía en el Centro de Alto Rendimiento.

¿Cómo fue la participación de la Selección Mexicana en la justa mundialista?

La Selección Mexicana concluyó su camino en el Mundial 2026 al caer eliminada en los Octavos de Final frente a Inglaterra, instancia en la que suele despedirse de la competencia.

El combinado nacional tuvo el honor de abrir el certamen el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, donde se enfrentó a Sudáfrica. Ese encuentro terminó con triunfo mexicano por 2-0 gracias a los goles de Raúl Jiménez y Julián Quiñones.

La Selección Mexicana concluyó su camino en el Mundial 2026 al caer eliminada en los Octavos de Final frente a Inglaterra (Instagram Santiago Gimenez)
La Selección Mexicana concluyó su camino en el Mundial 2026 al caer eliminada en los Octavos de Final frente a Inglaterra (Instagram Santiago Gimenez)

En su segundo partido, el equipo dirigido por Aguirre jugó en el Estadio Guadalajara ante Corea del Sur. El resultado fue una victoria por la mínima diferencia, con una anotación de Luis Romo.

Para cerrar la Fase de Grupos, México se midió con República Checa en el mismo Estadio Ciudad de México y logró imponerse con un contundente 3-0.

Ya en Dieciseisavos de Final, el Tri venció a Ecuador por 2-0. Sin embargo, la siguiente ronda marcó el final del torneo para los mexicanos, que fueron superados por Inglaterra con marcador de 3-2.

Temas Relacionados

Selección México Mundial 2026Selección Mexicana Mundial 2026Mundial 2026bromasmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Hugo Sánchez sorprende y pone a la Argentina de Lionel Messi como ejemplo para México tras llegar a otra Final de un Mundial

El Pentapichichi elogió el carácter de la Albiceleste y aseguró que el Tricolor debe aprender de la mentalidad del vigente campeón del mundo

Hugo Sánchez sorprende y pone a la Argentina de Lionel Messi como ejemplo para México tras llegar a otra Final de un Mundial

Francia vs Inglaterra: horario y dónde ver gratis en vivo el partido por el Tercer Lugar del Mundial 2026 desde México

Europa aportó a tres posibles candidatos para la final de la justa, pero solo uno logró conseguir su pase y ahora deberán jugar para conocer quién se queda con el bronce

Francia vs Inglaterra: horario y dónde ver gratis en vivo el partido por el Tercer Lugar del Mundial 2026 desde México

Raphael Veiga confiesa que la salida de André Jardine del América lo afectó: “Quedé muy triste”

Veiga señaló que su objetivo es alcanzar cuanto antes el nivel que mostró en Brasil y convertirse en un jugador determinante para las Águilas

Raphael Veiga confiesa que la salida de André Jardine del América lo afectó: “Quedé muy triste”

Álvaro Morales critica el pase de Argentina a la Final del Mundial y recibe épica respuesta: “Intenta no llorar”

El comentarista de ESPN criticó el arbitraje tras el triunfo de la Albiceleste sobre los europeos

Álvaro Morales critica el pase de Argentina a la Final del Mundial y recibe épica respuesta: “Intenta no llorar”

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 16 de julio, resultados, definiciones y el minuto a minuto camino hacia la gran final

Argentina venció 2-1 a Inglaterra en un partido épico y estará presente en la definición del próximo domingo frente a España para definir al campeón del mundo

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 16 de julio, resultados, definiciones y el minuto a minuto camino hacia la gran final
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 16 de julio: Catean inmueble en Jardín Balbuena y aseguran 54 kilos de presunta marihuana en CDMX

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 16 de julio: Catean inmueble en Jardín Balbuena y aseguran 54 kilos de presunta marihuana en CDMX

Cártel de Juárez: historia, líderes y actividades criminales de la organización designada como terrorista por EEUU

“El Jando”, el piloto que trasladó a “El Mayo” Zambada a EEUU: cronología del vuelo, su detención y cómo la FGR descubrió tarde quién era

Jalisco va contra máquinas tragamonedas: proponen cárcel a quienes permitan su uso a menores de edad

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de julio: “El Jando” fue el piloto que llevó a El Mayo Zambada a Estados Unidos

ENTRETENIMIENTO

Yahir sorprende al revelar su ‘arma secreta’ para ganar La Casa de los Famosos México 2026

Yahir sorprende al revelar su ‘arma secreta’ para ganar La Casa de los Famosos México 2026

Cuándo se estrena “Un hijo propio”, el documental que relata un caso embarazo fingido y robo de una bebé en el Hospital General de México

María Victoria no sabe que Elsa Aguirre murió y sus nietos revelan la razón

Hospitalizan a Eric del Castillo: su hija actualiza el estado de salud del actor

¿Arantza Ruiz o Ari Gameplays? Las pistas sobre la décima habitante de La Casa de los Famosos México 4 que dividen a los fans

DEPORTES

Hugo Sánchez sorprende y pone a la Argentina de Lionel Messi como ejemplo para México tras llegar a otra Final de un Mundial

Hugo Sánchez sorprende y pone a la Argentina de Lionel Messi como ejemplo para México tras llegar a otra Final de un Mundial

Francia vs Inglaterra: horario y dónde ver gratis en vivo el partido por el Tercer Lugar del Mundial 2026 desde México

Raphael Veiga confiesa que la salida de André Jardine del América lo afectó: “Quedé muy triste”

Álvaro Morales critica el pase de Argentina a la Final del Mundial y recibe épica respuesta: “Intenta no llorar”

El Lokomotiv de Moscú habría rechazado oferta millonaria de Cruz Azul por César Montes